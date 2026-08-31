Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoAston Villa
Villa Park
team-logoFC Arsenal
Ansehen auf Sky WOW

Unterstützt von

Vorschau auf Aston Villa gegen Arsenal in der Premier League: Alles, was ihr wissen müsst

Aston Villa - FC Arsenal
Premier League
Aston Villa
FC Arsenal

Umfassende Spielvorschau auf Aston Villa gegen Arsenal in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des ersten Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Montagabendduell im Villa Park.

Aston Villa vs. Arsenal: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 2
Villa Park

Aston Villa und Arsenal stoßen am 31. August 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Montagabend-Highlight in Birmingham

Aston Villa beschließt den 2. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen Arsenal am Montagabend im Villa Park. Nach sehr unterschiedlichen Ergebnissen am Auftaktwochenende wird Villa auf die elektrisierende Unterstützung im eigenen Stadion bauen, um die Form zurückzusetzen und Arsenals Schwung zu stoppen. Für die Gäste ist die Reise am Montag in die West Midlands ein wichtiger früher Prüfstein für ihre Titelambitionen, da sie mit einem zweiten Sieg in Folge in die Saison starten wollen.

Brighton & Hove Albion v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Villa sucht zu Hause eine Reaktion nach dem Rückschlag zum Auftakt

Die Mannschaft von Unai Emery geht entschlossen in den Montagabend, um nach der schwierigen 0:4-Auftaktniederlage auswärts bei Brighton & Hove Albion am 23. August sofort eine Reaktion zu zeigen. Villa erlitt früh einen Rückschlag durch ein Eigentor von Victor Lindelöf, bevor eine Rote Karte für Mittelfeldspieler João Gomes in der 39. Minute das Team auf zehn Mann reduzierte und Brighton davonzog. Zurück im eigenen Stadion wird Emery den Fokus darauf legen, die defensive Disziplin wiederherzustellen, auch wenn das Management der Mittelfeldstruktur ohne den gesperrten Gomes Villas Kaderbreite gegen Arsenals dynamisches Zentrum auf die Probe stellen wird.

Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Arsenals dominanter Auftaktauftritt gegen Coventry

Die Mannschaft von Mikel Arteta reist voller Selbstvertrauen in den Villa Park, nachdem sie sich am 21. August einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Coventry City gesichert hat. Kai Havertz eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, ehe Bukayo Saka und Kapitän Martin Ødegaard mit ihren Treffern eine dominante Teamleistung abrundeten. Mit Kontrolle über das Tempo aus dem Zentrum und gleichzeitig großer defensiver Wachsamkeit scheint Arsenal bereit, Villas hochstehende Struktur vom Anpfiff an unter Druck zu setzen.

Die Geschichte spricht für Arsenal

Historisch gesehen hat Arsenal in diesem Duell insgesamt die Nase vorn und gewann das jüngste Ligaduell im Dezember 2025 im Emirates Stadium mit 4:1. Allerdings sind Begegnungen im Villa Park durchweg temporeich und körperbetont, in denen Villas Konter über die Flügel Arsenals Hintermannschaft bis ans absolute Limit bringen können. Da taktische Disziplin entscheidend sein wird, verspricht das Duell am Montag feine Unterschiede und intensive Momentumwechsel.

Mögliche Startaufstellungen

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Bogarde, Kamara; Buendia, Barkley, McGinn; Jackson

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Team-News & Kader

Aston Villa vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-3-3
1Z. Suzuki2M. Cash22I. Maatsen14P. Torres3Victor Nilsson Lindelöf7J. McGinn10E. Buendia53G. Hemmings8B. Kamara27L. Goretzka11N. Jackson1D. Raya3C. Mosquera4B. White6Gabriel33R. Calafiori41D. Rice8Martin Ödegaard49M. Lewis-Skelly7B. Saka29K. Havertz17C. Tzolis
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • U. Emery
  • M. Arteta

Unai Emery muss vor diesem Spiel auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey und Tammy Abraham fallen allesamt verletzt aus, während Joao Gomes gesperrt ist. Villas voraussichtliche Aufstellung wird näher am Anpfiff bestätigt, weitere Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Mikel Arteta muss verletzungsbedingt auf Jurrien Timber, Bruno Guimaraes und William Saliba verzichten, Arsenal geht jedoch ohne Sperren in die Partie. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt, und die Team-News werden vor dem Anpfiff aktualisiert.

Form

AVL

AVL - Form

BGP
S1-3
FCB
N2-1
PSG
N2-1
BMG
N2-1
BHA
N4-0
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ARS

ARS - Form

BET
N1-3
BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Aston Villa geht ohne Sieg aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie und holte insgesamt nur einen Erfolg aus den vergangenen fünf Spielen. Dieser einzige Sieg gelang in einem Testspiel gegen BG Pathum United, danach folgten Niederlagen gegen Bayern München, Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup, Borussia Moenchengladbach und zuletzt ein 0:4 gegen Brighton zum Auftakt der Premier League. Villa erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte zehn.

Bei Arsenal sieht die Formkurve deutlich besser aus. Arsenal hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es in einem Testspiel gegen Real Betis. Danach schlug das Team Borussia Dortmund in einem Freundschaftsspiel mit 3:2, spielte 1:1 gegen Como und gewann anschließend den Community Shield mit 3:0 gegen Manchester City, ehe die Premier-League-Saison mit einem 3:0-Sieg gegen Coventry City eröffnet wurde. Arsenal hat in diesen fünf Partien zehn Tore erzielt und vier kassiert.

Direkter Vergleich

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenFC Arsenal
2
1
2
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 30. Dezember 2025 mit einem 4:1-Sieg von Arsenal im Emirates Stadium. Davor feierte Aston Villa am 6. Dezember 2025 einen 2:1-Heimsieg gegen Arsenal. In den letzten fünf Premier-League-Duellen hat Arsenal mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Villa die bessere Bilanz, außerdem trennten sich die Teams im Januar 2025 im Emirates mit 2:2. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore, Villa kam auf sieben.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
HullHullHUL
220030+36
S
S
3
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
4
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
5
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
6
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
7
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
8
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
18
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen