Aston Villa vs. Arsenal: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 2 31. Aug. 2026 - 15:00 Villa Park

Aston Villa und Arsenal stoßen am 31. August 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

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Montagabend-Highlight in Birmingham

Aston Villa beschließt den 2. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen Arsenal am Montagabend im Villa Park. Nach sehr unterschiedlichen Ergebnissen am Auftaktwochenende wird Villa auf die elektrisierende Unterstützung im eigenen Stadion bauen, um die Form zurückzusetzen und Arsenals Schwung zu stoppen. Für die Gäste ist die Reise am Montag in die West Midlands ein wichtiger früher Prüfstein für ihre Titelambitionen, da sie mit einem zweiten Sieg in Folge in die Saison starten wollen.

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Villa sucht zu Hause eine Reaktion nach dem Rückschlag zum Auftakt

Die Mannschaft von Unai Emery geht entschlossen in den Montagabend, um nach der schwierigen 0:4-Auftaktniederlage auswärts bei Brighton & Hove Albion am 23. August sofort eine Reaktion zu zeigen. Villa erlitt früh einen Rückschlag durch ein Eigentor von Victor Lindelöf, bevor eine Rote Karte für Mittelfeldspieler João Gomes in der 39. Minute das Team auf zehn Mann reduzierte und Brighton davonzog. Zurück im eigenen Stadion wird Emery den Fokus darauf legen, die defensive Disziplin wiederherzustellen, auch wenn das Management der Mittelfeldstruktur ohne den gesperrten Gomes Villas Kaderbreite gegen Arsenals dynamisches Zentrum auf die Probe stellen wird.

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Arsenals dominanter Auftaktauftritt gegen Coventry

Die Mannschaft von Mikel Arteta reist voller Selbstvertrauen in den Villa Park, nachdem sie sich am 21. August einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Coventry City gesichert hat. Kai Havertz eröffnete in der 15. Minute den Torreigen, ehe Bukayo Saka und Kapitän Martin Ødegaard mit ihren Treffern eine dominante Teamleistung abrundeten. Mit Kontrolle über das Tempo aus dem Zentrum und gleichzeitig großer defensiver Wachsamkeit scheint Arsenal bereit, Villas hochstehende Struktur vom Anpfiff an unter Druck zu setzen.

Die Geschichte spricht für Arsenal

Historisch gesehen hat Arsenal in diesem Duell insgesamt die Nase vorn und gewann das jüngste Ligaduell im Dezember 2025 im Emirates Stadium mit 4:1. Allerdings sind Begegnungen im Villa Park durchweg temporeich und körperbetont, in denen Villas Konter über die Flügel Arsenals Hintermannschaft bis ans absolute Limit bringen können. Da taktische Disziplin entscheidend sein wird, verspricht das Duell am Montag feine Unterschiede und intensive Momentumwechsel.

Mögliche Startaufstellungen

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Ruggeri; Bogarde, Kamara; Buendia, Barkley, McGinn; Jackson

Arsenal: Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Team-News & Kader

Unai Emery muss vor diesem Spiel auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten. Brian Madjo, Amadou Onana, Johan Manzambi, Leon Bailey und Tammy Abraham fallen allesamt verletzt aus, während Joao Gomes gesperrt ist. Villas voraussichtliche Aufstellung wird näher am Anpfiff bestätigt, weitere Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Mikel Arteta muss verletzungsbedingt auf Jurrien Timber, Bruno Guimaraes und William Saliba verzichten, Arsenal geht jedoch ohne Sperren in die Partie. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt, und die Team-News werden vor dem Anpfiff aktualisiert.

Form

Aston Villa geht ohne Sieg aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie und holte insgesamt nur einen Erfolg aus den vergangenen fünf Spielen. Dieser einzige Sieg gelang in einem Testspiel gegen BG Pathum United, danach folgten Niederlagen gegen Bayern München, Paris Saint-Germain im UEFA Super Cup, Borussia Moenchengladbach und zuletzt ein 0:4 gegen Brighton zum Auftakt der Premier League. Villa erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte zehn.

Bei Arsenal sieht die Formkurve deutlich besser aus. Arsenal hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es in einem Testspiel gegen Real Betis. Danach schlug das Team Borussia Dortmund in einem Freundschaftsspiel mit 3:2, spielte 1:1 gegen Como und gewann anschließend den Community Shield mit 3:0 gegen Manchester City, ehe die Premier-League-Saison mit einem 3:0-Sieg gegen Coventry City eröffnet wurde. Arsenal hat in diesen fünf Partien zehn Tore erzielt und vier kassiert.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 30. Dezember 2025 mit einem 4:1-Sieg von Arsenal im Emirates Stadium. Davor feierte Aston Villa am 6. Dezember 2025 einen 2:1-Heimsieg gegen Arsenal. In den letzten fünf Premier-League-Duellen hat Arsenal mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Villa die bessere Bilanz, außerdem trennten sich die Teams im Januar 2025 im Emirates mit 2:2. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore, Villa kam auf sieben.