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Premier League
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Vorschau auf Arsenal gegen Everton in der Premier League: Everton will Arsenals Serie im Emirates Stadium beenden

FC Arsenal - Everton
Premier League
FC Arsenal
Everton

Nach einem packenden 2:2 gegen Bayern München in der Champions League, bei dem Arsenal einen Rückstand aufholte, spielt Mikel Artetas Mannschaft wieder zu Hause. Gegen das seit sechs Spielen sieglose Everton steht ihre Serie von fünf Partien ohne Niederlage auf dem Spiel.

Arsenal gegen Everton: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 8
Emirates Stadium

Arsenal F.C. empfängt Everton F.C. am Samstag, dem 24. Oktober 2026, um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Premier-League-Saison im Emirates Stadium.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Schwung nach Champions-League-Krimi trifft auf Everton in der Krise

Arsenal kehrt mit viel Rückenwind nach Nordlondon zurück: Am Mittwochabend kämpfte sich das Team in der Champions League auswärts bei Bayern München zu einem dramatischen 2:2 zurück. Nach zwei Siegen in Folge in der Liga gegen Leeds United (2:1) und Nottingham Forest (1:0) ist die Mannschaft von Mikel Arteta wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ungeschlagen. Nun empfängt sie Everton, das eine schwierige Phase durchlebt und nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Chelsea sowie einem 2:2 bei Hull City nach Antworten sucht.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAGetty Images

Das Schlüsselduell: Eberechi Eze gegen Jarrad Branthwaite

Spielmacher in Form: Eberechi Eze leitete unter der Woche in München Arsenals Aufholjagd ein. Er erzielte ein sehenswertes Tor, nachdem er früh im Spiel für Bukayo Saka eingewechselt worden war. Seine fließenden Positionswechsel zwischen dem linken Flügel und den zentralen Räumen werden Evertons defensive Disziplin auf die Probe stellen.

Stütze der Defensive: Jarrad Branthwaite bildet zusammen mit James Tarkowski das Zentrum von Evertons Abwehr. Branthwaite muss die Duelle im Zentrum gewinnen, Bälle klären und die Räume für Kai Havertz und Declan Rice begrenzen, wenn diese spät in den Strafraum vorstoßen.

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Einschätzung zum Spiel: Auf dem Papier hat Arsenal zu Hause eine deutlich höhere Siegchance. Da Bukayo Saka nach seiner frühen Auswechslung in München vorsichtig eingesetzt wird, dürfte Arteta stark auf das kreative Zusammenspiel von Martin Ødegaard und Eberechi Eze im Mittelfeld setzen, um Evertons tief stehende Abwehr zu überwinden.

Personal und Kader

FC Arsenal vs Everton Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerMerlin RöhlMerlin RöhlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

Everton

Trainer

  • M. Arteta
  • D. Moyes

Arsenal-Trainer Mikel Arteta muss in dieser Partie auf William Saliba verzichten. Der Innenverteidiger wird derzeit als verletzt geführt. Auch Christos Tzolis und Piero Hincapie stehen nicht zur Verfügung. Eine voraussichtliche Startelf wurde vor dem Spiel allerdings noch nicht bestätigt. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei Everton-Trainer David Moyes sind derzeit weder Verletzungen noch Sperren gemeldet. Eine bestätigte Aufstellung liegt allerdings noch nicht vor. Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden sie ergänzt.

Form

ARS

ARS - Form

BHA
N3-0
LEE
S2-1
LIL
S3-0
NFO
S0-1
FCB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
EVE

EVE - Form

TOT
U0-0
WOL
S1-0
IPS
S1-0
HUL
U2-2
CHE
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang in der Premier League ein 1:0-Auswärtssieg bei Nottingham Forest. In diesem Zeitraum besiegte Arsenal außerdem Leeds United in der Liga mit 2:1 und Lille in der Champions League mit 3:0. Die einzigen Niederlagen gab es gegen Brighton, das mit 3:0 gewann, und gegen Ipswich Town. Dem steht ein 4:2-Sieg gegen denselben Gegner im Carabao Cup gegenüber. Arsenal erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Everton hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 0:2-Niederlage bei Chelsea, in der Woche zuvor gab es ein 2:2 gegen Hull City. Der bemerkenswerteste Erfolg in diesem Zeitraum war ein 1:0 gegen Ipswich Town. Außerdem spielte Everton gegen Tottenham Hotspur 0:0. Die Mannschaft von Moyes erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenEverton
3
2
0
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
END
6Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im März 2026 statt. Arsenal gewann die Premier-League-Partie im Emirates Stadium mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen gegen Everton holte Arsenal drei Siege und ein Unentschieden und verlor keines. Das einzige Remis in diesem Zeitraum war ein 1:1 im Goodison Park im April 2025. Im Mai 2024 feierte Arsenal zudem einen 2:1-Heimsieg.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
N
N
N
S
U
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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