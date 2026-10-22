Arsenal gegen Everton: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 10:00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. empfängt Everton F.C. am Samstag, dem 24. Oktober 2026, um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) am 8. Spieltag der Premier-League-Saison im Emirates Stadium.

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Schwung nach Champions-League-Krimi trifft auf Everton in der Krise

Arsenal kehrt mit viel Rückenwind nach Nordlondon zurück: Am Mittwochabend kämpfte sich das Team in der Champions League auswärts bei Bayern München zu einem dramatischen 2:2 zurück. Nach zwei Siegen in Folge in der Liga gegen Leeds United (2:1) und Nottingham Forest (1:0) ist die Mannschaft von Mikel Arteta wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen ungeschlagen. Nun empfängt sie Everton, das eine schwierige Phase durchlebt und nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Chelsea sowie einem 2:2 bei Hull City nach Antworten sucht.

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Das Schlüsselduell: Eberechi Eze gegen Jarrad Branthwaite

Spielmacher in Form: Eberechi Eze leitete unter der Woche in München Arsenals Aufholjagd ein. Er erzielte ein sehenswertes Tor, nachdem er früh im Spiel für Bukayo Saka eingewechselt worden war. Seine fließenden Positionswechsel zwischen dem linken Flügel und den zentralen Räumen werden Evertons defensive Disziplin auf die Probe stellen.

Stütze der Defensive: Jarrad Branthwaite bildet zusammen mit James Tarkowski das Zentrum von Evertons Abwehr. Branthwaite muss die Duelle im Zentrum gewinnen, Bälle klären und die Räume für Kai Havertz und Declan Rice begrenzen, wenn diese spät in den Strafraum vorstoßen.

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Einschätzung zum Spiel: Auf dem Papier hat Arsenal zu Hause eine deutlich höhere Siegchance. Da Bukayo Saka nach seiner frühen Auswechslung in München vorsichtig eingesetzt wird, dürfte Arteta stark auf das kreative Zusammenspiel von Martin Ødegaard und Eberechi Eze im Mittelfeld setzen, um Evertons tief stehende Abwehr zu überwinden.

Personal und Kader

Arsenal-Trainer Mikel Arteta muss in dieser Partie auf William Saliba verzichten. Der Innenverteidiger wird derzeit als verletzt geführt. Auch Christos Tzolis und Piero Hincapie stehen nicht zur Verfügung. Eine voraussichtliche Startelf wurde vor dem Spiel allerdings noch nicht bestätigt. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei Everton-Trainer David Moyes sind derzeit weder Verletzungen noch Sperren gemeldet. Eine bestätigte Aufstellung liegt allerdings noch nicht vor. Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden sie ergänzt.

Form

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang in der Premier League ein 1:0-Auswärtssieg bei Nottingham Forest. In diesem Zeitraum besiegte Arsenal außerdem Leeds United in der Liga mit 2:1 und Lille in der Champions League mit 3:0. Die einzigen Niederlagen gab es gegen Brighton, das mit 3:0 gewann, und gegen Ipswich Town. Dem steht ein 4:2-Sieg gegen denselben Gegner im Carabao Cup gegenüber. Arsenal erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Everton hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 0:2-Niederlage bei Chelsea, in der Woche zuvor gab es ein 2:2 gegen Hull City. Der bemerkenswerteste Erfolg in diesem Zeitraum war ein 1:0 gegen Ipswich Town. Außerdem spielte Everton gegen Tottenham Hotspur 0:0. Die Mannschaft von Moyes erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im März 2026 statt. Arsenal gewann die Premier-League-Partie im Emirates Stadium mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen gegen Everton holte Arsenal drei Siege und ein Unentschieden und verlor keines. Das einzige Remis in diesem Zeitraum war ein 1:1 im Goodison Park im April 2025. Im Mai 2024 feierte Arsenal zudem einen 2:1-Heimsieg.