Argentinien gegen Benin: Spieldetails

Argentinien und Benin stoßen am 7. Oktober 2026 um 01:00 Uhr SAST an (6. Oktober 2026 um 16:00 Uhr ART / 20:00 Uhr BST / 15:00 Uhr EST).

WM-Finalist 2026 empfängt die Geparde

Argentinien kehrt ins Estadio Mâs Monumental zurück und empfängt die westafrikanische Auswahl aus Benin zu einem internationalen Freundschaftsspiel im Herbst. Frisch nach dem Einzug ins WM-Finale 2026 in Nordamerika und mit weiteren taktischen Verfeinerungen nach einem starken Länderspielfenster will die Mannschaft von Lionel Scaloni den Heimfans erneut eine dominante Vorstellung bieten. Für Benin von Gernot Rohr ist die Reise nach Südamerika, um gegen eines der absoluten Schwergewichte des internationalen Fußballs anzutreten, ein unschätzbarer Test für Disziplin und defensive Widerstandsfähigkeit.

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La Albicelestes Oktober-Meisterklasse: Sieben Tore krönen perfekten Start

Argentinien geht voller Selbstvertrauen in den Mittwochmorgen, nachdem das Team zwei dominante Auftritte in Folge hingelegt hat. Nach dem 4:0 gegen Bolivien am 1. Oktober lieferte die Mannschaft von Scaloni am 4. Oktober ein beeindruckendes 7:0 gegen Burkina Faso ab. Lautaro Martínez eröffnete den Torreigen, ehe die jungen Talente Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono und Giuliano Simeone ebenfalls trafen. Mit unerbittlicher Rotationsbewegung in der Offensive und intensivem Pressing nehmen die Gastgeber enormes Momentum mit in die Partie am Mittwoch.

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Die formstarken Geparde: Triumph in der AFCON-Qualifikation

Benin reist mit Rückenwind nach Argentinien, nachdem am 29. September in der Qualifikation zum Afrika-Cup 2027 in Gruppe F ein wichtiger 2:1-Heimsieg gegen Mauretanien gelungen war. Die Mannschaft von Gernot Rohr zeigte eine starke Struktur und effiziente Chancenverwertung, um alle drei Punkte einzufahren. Gegen Weltklassegegner auswärts wird von den Führungsspielern Marcel Dandjinou, Steve Mounié und Jodel Dossou maximale Konzentration gefragt sein, während Benin die zentralen Räume schließen und über Standards gefährlich werden will.

Monumentales Duell im Estadio Mâs

Argentiniens kreative Schaltzentrale, angetrieben von Alexis Mac Allister, Enzo Fernández und dem jungen Spielmacher Franco Mastantuono, will Ballbesitz kontrollieren und Benins Außenverteidiger isolieren. Benin wiederum wird mit einem disziplinierten tiefen bis mittleren Block agieren, um den Druck aufzufangen, und dabei auf schnelle Angriffe über die Flügel durch Andreas Hountondji setzen, um Argentiniens hoch stehende Abwehrlinie zu erwischen. Da die heimischen Fans ihre Stars feiern wollen, verspricht das Duell am Mittwoch ein spannendes Schaulaufen in Buenos Aires zu werden.

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Das Ende einer Ära: Messi tritt aus La Albiceleste zurück

Nach seiner Entscheidung, Ende August seine Karriere in der Nationalmannschaft zu beenden, kurz nachdem er La Albiceleste erneut in ein WM-Finale geführt hatte, betritt Lionel Messi den Platz, um eine legendäre 21-jährige Reise zu beenden. Gegen die westafrikanische Auswahl wird Messi vor 85.000 Heimfans seinen historischen 208. Länderspieleinsatz bestreiten und damit eine Karriere krönen, die mit 125 Toren, 68 Vorlagen und einer beispiellosen Titelsammlung neue Maßstäbe setzte, angeführt vom Gewinn der FIFA-Weltmeisterschaft 2022 und zwei Copa-América-Titeln in Folge 2021 und 2024. Umgeben von seinen Weltmeister-Teamkollegen in Buenos Aires nimmt der charismatische Kapitän emotional Abschied vom blau-weißen Trikot und hinterlässt ein Vermächtnis als größter Spieler in der Fußballgeschichte seines Landes.

Mögliche Startformationen

Argentinien: Martinez; Giay, Otamendi, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz; Messi, Alvarez

Benin: Djandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou; Hassane, D'Almeida; Aloko, Olaitan, Ourorou; Tosin

Teamnews & Kader

Für Argentinien liegen vor dem Freundschaftsspiel gegen Benin keine bestätigten Teamnews vor. Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen und Sperren werden näher am Anpfiff ergänzt.

Auch Benins Kaderdetails, einschließlich möglicher Verletzungs- oder Sperrensorgen, sind zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt. Weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Argentinien reist in herausragender Form an, mit vier Siegen und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Im jüngsten Auftritt gab es ein 7:0-Kantersieg gegen Burkina Faso, zuvor wurde in einem weiteren Freundschaftsspiel Bolivien mit 4:0 geschlagen. Allein in diesen beiden Freundschaftsspielen erzielte das Team 11 Tore, ohne ein Gegentor zu kassieren. Die einzige Niederlage in diesem Lauf setzte es bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien, ein 0:1, wobei in dieser Turnierphase auch England mit 2:1 und die Schweiz mit 3:1 besiegt wurden.

Benin weist zuletzt eine durchwachsenere Bilanz auf, mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Im jüngsten Auftritt wurde Mauretanien mit 2:1 bezwungen, außerdem gab es in der Qualifikation zum Afrika-Cup ein 1:1 gegen Burkina Faso. Das deutlichste Resultat in diesem Lauf war eine 1:5-Niederlage gegen Togo in einem Freundschaftsspiel zu Beginn des Jahres.

Direkter Vergleich

Zu jüngsten Begegnungen zwischen Argentinien und Benin liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor. Dieser Partie fehlt vor dem Anpfiff daher weitgehend ein historischer Kontext.