Vorschau Ägypten vs. Iran bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Ägypten vs. Iran: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G Seattle Stadium

Der Anpfiff erfolgt am 27. Juni 2026 um 03:00 Uhr GMT beziehungsweise am 26. Juni 2026 um 23:00 Uhr EST.

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Ägypten gegen Iran: Hintergrund

Das Duell in Washington hat große Bedeutung, weil beide Teams aus Gruppe G nach dem intensiven zweiten Spieltag ihre Kampagnen voranbringen oder retten wollen. Nach dem zweiten Spieltag, der die frühe Gruppendynamik durcheinanderbrachte – Ägypten behauptete mit einem 3:1-Sieg gegen Neuseeland die Tabellenführung, während der Iran ein 0:0 gegen den europäischen Spitzenklub Belgien holte –, bleibt im Seattle Stadium (Lumen Field) kaum Platz für Fehler. Beide Teams reisen in den Pazifischen Nordwesten und wissen, dass flexible Taktik und schnelle Regeneration über den weiteren Verlauf ihrer K.o.-Runde-Träume entscheiden.

Ägyptens Cheftrainer Hossam Hassan muss dafür sorgen, dass sein Team defensiv konzentriert bleibt, seine Chancen nutzt und mit taktischer Disziplin die Tabellenführung sichert. Hassan setzt auf seine dynamischen Offensivkräfte – angeführt von Spielmacher Mohamed Salah, der am zweiten Spieltag ein Tor erzielte, und vom eingewechselten Stürmer Trézéguet, der den Sieg sicherte –, um das Tempo zu bestimmen, das Zentrum zu kontrollieren und die disziplinierte Abwehr des asiatischen Gegners zu knacken. Auf der anderen Seite steht eine solide und ehrgeizige iranische Mannschaft unter Amir Ghalenoei. Der Kader überzeugt mit guter Physis und Abwehrstärke. Das "Team Melli" setzt auf ein hartnäckiges Konzept und auf schnelle Konter über Mehdi Taremi und Saman Ghoddos, sobald maximaler Druck entsteht.

Im hochmodernen Seattle Stadium (Lumen Field) entsteht ein strategisches Duell. Beide Teams dürfen sich keinen Abwehrfehler im Umschalten leisten, daher entscheiden Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken. Ägypten will die Partie nutzen, um den Platz an der Tabellenspitze zu festigen, während der Iran mit Mut und Abwehrstärke antritt, um seine Serie ohne Gegentor fortzusetzen und mit einem 3:0-Erfolg den Gegner zu überholen. Mit jedem Spiel wird klarer, wie wichtig der Einzug in die K.o.-Runde ist, und diese Erkenntnis prägt die Taktik von der ersten Minute an.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Neuseeland 1:3 Ägypten

Hassans Mannschaft feierte im BC Place in Vancouver einen klaren Offensivcoup. Dank einer präzisen zweiten Halbzeit unterlag der Gegner 3:1. Mit dem Ziel, Schwung aufzunehmen und sich an der Spitze der Gruppe festzusetzen, starteten die "Pharaonen" mit dem Plan, strukturelle Dominanz zu zeigen, hatten jedoch anfangs Probleme, frühe Chancen im Zentrum abzuwehren.

Finn Surman durchbrach die ägyptische Defensive in der 15. Minute mit seinem Führungstreffer und gab den "All Whites" damit früh Auftrieb. Die Gäste setzten danach auf körperliche Präsenz, um weitere Konter zu verhindern, und übernahmen nach der Pause vollends die Kontrolle. Mostafa Ziko glich in der 58. Minute aus und drehte damit die Partie. Weniger als zehn Minuten später nutzte Superstar Mohamed Salah Raum im Strafraum und schob in der 67. Minute zur ägyptischen Führung ein. Als Neuseeland alles nach vorne warf, sicherte der eingewechselte Trézéguet in der 82. Minute mit einem spektakulären Schlusspunkt alle drei Punkte, wodurch Ägypten nun souverän an der Spitze der Gruppe G steht.

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Belgien 0:0 Iran

Ghalenoeis Mannschaft spielte im Los Angeles Stadium diszipliniert, souverän und mit Durchhaltevermögen. Sie hielt Belgien torlos und sicherte ein 0:0. Team Melli übernahm sofort die Kontrolle über die Abwehrräume, schränkte die zentralen Passwege ein und stoppte den Angriffsrhythmus des Gegners schon ab der 2. Minute.

Belgien stellte nach der Pause um, doch die klare Ordnung des iranischen Teams blieb überlegen. Ghalenoeis Defensivkonzept neutralisierte Stars wie Romelu Lukaku und Kevin De Bruyne, schloss die zentralen Räume und verengte die Übergangswege, auch nachdem Nathan Ngoy in der 67. Minute Rot gesehen hatte. Die iranische Abwehr brachte die restlichen Minuten sicher über die Zeit und holte einen wichtigen Punkt, der vor den letzten Gruppenspielen die Chance auf das Weiterkommen erhält.

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Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Ägypten (Hossam Hassan)

Hassan muss nicht von dem mutigen, schnellen Angriffskonzept abweichen, mit dem die Pharaonen zu Beginn des Turniers Schwung gewannen. Die vertikalen Laufwege, die schnellen Flügelrotationen und die starke Umschaltbewegung, angetrieben von flexiblen Offensivoptionen, zeigen, dass Ägypten das taktische Repertoire besitzt, um Spiele auf der internationalen Bühne zu kontrollieren.

Allerdings muss Hassan sicherstellen, dass sein Team gegen Ballbesitz-Teams immer defensiv konzentriert bleibt. Bisher schuf Ägyptens offensive Formation oft Lücken, wenn die Außenverteidiger weit nach vorne rückten – selbst beim 3:1 gegen Neuseeland. Gegen den Iran, der körperlich stark und athletisch agiert, würden leichte Ballverluste im Aufbau gefährlich. Deshalb muss Hassan vor allem sein defensives Mittelfeld stabilisieren. Er verlangt von seinen Sechsern striktes Positionsbewusstsein, um die zentralen Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass Konterläufer seine Innenverteidiger isolieren.

Iran (Amir Ghalenoei)

Ghalenoei muss das pragmatische Konzept nicht über den Haufen werfen, mit dem seine Mannschaft die Schlussphase des Spiels gegen Belgien in Los Angeles dominierte und mit einer entschlossenen Abwehr ein 0:0 hielt. Das defensive Gerüst und die physische Präsenz im Mittelfeld bleiben Stärken, doch der dritte Spieltag verlangt eine klare offensive Neuausrichtung bei Ballkontrolle und Spielaufbau, wenn das Team gewinnen will.

Gegen den mutigen hohen Block der Ägypter führt reines Querpassspiel im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und absehbaren Angriffen. Ghalenoei muss deshalb das Mittelfeld stärken und Führungsspieler wie Saman Ghoddos anweisen, den Ball nach Balleroberung schnell nach vorn zu treiben. Gegen den Iran entstehen breite Räume hinter den aufrückenden ägyptischen Außenverteidigern. Diese Lücken müssen die Iraner aktiv nutzen. Schnelle, direkte Läufe der Außenverteidiger ziehen die Abwehr in die Breite und reißen Lücken für Spielmacher Mehdi Taremi. So bleibt der Angriff nicht im Zentrum stecken.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 3. Spieltag aus?

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Kader-News Ägypten

Vor dem Duell im hochmodernen Seattle Stadium muss Hassan die Effizienz im letzten Drittel steigern und zugleich die Belastung seiner Stars steuern. Nach dem 3:1 gegen Neuseeland gab es keine neuen Verletzten oder Sperren, daher kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen.

Ägypten setzt auf sein bewährtes 4-2-3-1-System. Torhüter Mostafa Shobeir bleibt zwischen den Pfosten und hofft auf noch mehr Unterstützung von seiner Abwehr. Die Innenverteidiger Hamdi Fathy und Yasser Ibrahim bilden weiter das Abwehrzentrum, flankiert von den Außenverteidigern Ahmed Fotouh links und Mohamed Hany rechts.

Das Trainer-Team verändert das Mittelfeld nicht, um die Abwehr zu sichern. Mohanad Lasheen, der nach seiner Gelben Karte im zweiten Spiel aufpassen muss, und Marwan Attia führen das zentrale Mittelfeld. Sie sollen beim Umschalten Stabilität geben und sich körperlich durchsetzen. Vor ihnen agiert Emam Ashour im offensiven Mittelfeld, flankiert von Weltstar Mohamed Salah und dem Torschützen des 2. Spieltags, Mostafa Ziko, auf den Flügeln, um das Spieltempo zu beschleunigen. Im Sturm bleibt der unumstrittene Dreh- und Angelpunkt der ägyptischen Offensive der einzige Stürmer Omar Marmoush, der selbstbewusst die Sturmreihe anführen und die zentralen Angriffskanäle besetzen wird.

Team-News Iran

Ghalenoei steht vor einem einfachen, aber kniffligen Auswahlproblem, während er sein Team auf den Platz in der K.o.-Runde der Gruppe G vorbereitet. Das größte Thema bei der "Team Melli" ist der Umgang mit der körperlichen Belastung und der psychologischen Dynamik nach dem umkämpften 0:0 gegen Belgien, das von Beginn an eine zermürbende, intensive Defensivleistung erforderte. Glücklicherweise hat Ghalenoei einen vollständig fitten Kader ohne Sperren.

Das Team setzt auf ein diszipliniertes, flexibles 4-3-3-System. Hossein Kanaanizadegan und Shojae Khalilzadeh bilden das Innenverteidiger-Duo, Ehsan Hajsafi spielt links hinten, Sadegh Hardani rechts hinten. Torhüter Alireza Beiranvand will nach seinem Zu-Null-Spiel gegen Belgien weiter sicher halten.

Das Mittelfeld will das Tempo kontrollieren und den Rhythmus des Ballbesitzes setzen. Saeid Ezatolahi, seit dem zweiten Spieltag mit einer Gelben Karte belastet, agiert gemeinsam mit Ramin Rezaeian und Saman Ghoddos im Zentrum und sichert die Abwehr, um Ägyptens Umschaltwege zu schließen. Im Sturm führt der Angreifer Mehdi Taremi den zentralen Kanal an, unterstützt von Arash Nemati links und Mohammad Mohebi rechts, um im letzten Drittel Torgefahr zu erzeugen und Konter gegen die Pharaonen abzuschließen.

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Ägypten gegen Iran: Die wichtigsten Duelle

Mohamed Salah gegen Shojae Khalilzadeh

Salah agiert als zentraler Baustein im Angriff von Hassan und führt die ägyptische Offensive mit Energie und Selbstbewusstsein an. Gegen Neuseeland spielte er hinter dem Mittelstürmer, leitete den Angriff ein und erzielte ein kaltblütiges Tor. Um die massive Abwehr des Iran zu knacken, muss Salah mit seinen Laufwegen, seinem Dribbling und seiner Ausdauer die Innenverteidiger spreizen, die Deckenden aus der Position locken und Lücken schaffen, die Flügelspieler wie Mostafa Ziko nutzen können.

Innenverteidiger Shojae Khalilzadeh soll ihn stoppen. Er ist ein wichtiger Teil von Ghalenoeis Abwehr. Beim letzten Spiel gegen Belgien organisierte Khalilzadeh den zentralen Abwehrblock und hielt die Viererkette unter großem Druck zusammen. Die iranische Abwehr hatte zwar schwierige Momente, doch Khalilzadeh nutzt seine körperlichen Vorteile und seine Kopfballstärke, um Top-Stürmer zu stoppen. An der Seite von Hossein Kanaanizadegan muss er im Zentrum konzentriert bleiben, klar kommunizieren und durch seine Positionierung Salahs Läufe in die Mitte abblocken, damit Ägypten beim Umschalten keinen frühen Schwung erhält.

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Mohanad Lasheen gegen Saman Ghoddos

Mohanad Lasheen, Herzstück des ägyptischen Mittelfelds am zweiten Spieltag, bestimmt den Rhythmus im Ballbesitz und soll die gegnerischen Reihen durchbrechen. Gegen Neuseeland agierte er im Zentrum stark, stürmte nach vorne, setzte physische Impulse und trieb den Umschaltprozess an. Gegen den Iran will er Lücken zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die schnellen Läufer auf den Flügeln bedienen. Bekommt Lasheen – nach seiner Gelben Karte muss er aufpassen – Zeit und Raum, sich zu drehen und die Abwehr anzuschauen, bringt seine Übersicht den iranischen Block aus dem Gleichgewicht.

Diesen flüssigen Rhythmus will Irans Mittelfeldspieler Saman Ghoddos stören. Am zweiten Spieltag bildete er das Herzstück des Mittelfelds und versuchte im schwierigen Duell mit Belgien, taktischen Schutz zu bieten. Seine defensive Arbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin stehen im Seattle Stadium auf der Probe. Gemeinsam mit seinem Partner im zentralen Mittelfeld, Saeid Ezatolahi, will Ghoddos das Zentrum verdichten, Lasheens Aufbauspiel stören und die Viererkette absichern, damit die Afrikaner das mittlere Drittel nicht kontrollieren und den Iran in eine defensive Lage zwingen.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe G?

Nach dem zweiten Spieltag präsentiert sich Gruppe G als eng umkämpft. Ägypten führt mit vier Punkten und einer Tordifferenz von +2. Der 3:1-Erfolg gegen Neuseeland verschafft den „Pharaonen“ eine gute Ausgangslage für die K.o.-Runde.

Der Iran liegt mit zwei Punkten und einer Tordifferenz von 0 auf Platz zwei und ist punktgleich mit Belgien (zwei Punkte, Tordifferenz 0), nachdem "Team Melli" ein 0:0 gegen die Europäer holte. Neuseeland steht mit einem Punkt am Tabellenende. Das Duell am 3. Spieltag im Seattle Stadium könnte für beide Teams ein Wendepunkt im Kampf um die direkte Qualifikation oder um eine Wildcard sein.

Gewinnt Ägypten

Ein Sieg von Hassans Team würde die "Pharaonen" auf sieben Punkte heben und ihnen sofort den Platz in der Runde der letzten 32 als Gruppensieger sichern. Für den Iran hieße dasselbe Ergebnis: zwei Punkte. Je nach Ausgang der Parallelpartie Belgien gegen Neuseeland könnte eine iranische Niederlage den Absturz auf Rang drei oder vier bedeuten. Damit wäre jede Hoffnung auf ein Weiterkommen über die "Wildcard"-Szenarien dahin, und der Iran müsste womöglich komplett aus dem Turnier ausscheiden.

Gewinnt der Iran,

Gewinnen Ghalenoeis Spieler, schließen sie die Gruppenphase mit fünf Punkten ab und überholen Ägypten. Dann ziehen sie mit Schwung in die Runde der letzten 32 ein – entweder als Erster oder, abhängig von Belgiens Torbilanz im Parallelspiel, als Zweiter. Umgekehrt bliebe Ägypten bei vier Punkten und müsste das Ergebnis des Parallelspiels abwarten oder auf eine Wildcard als einer der besten Drittplatzierten hoffen.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis in Washington würde Ägypten bei fünf Punkten halten und den Einzug in die K.o.-Runde als Gruppensieger sichern, falls Belgien die Tordifferenz nicht ausgleicht. Ein Zähler würde den Iran bei drei Punkten halten und auf Rang zwei führen, falls Belgien ebenfalls remis spielt oder Neuseeland den "Red Devils" Punkte abnimmt, ohne dabei viele Tore zu erzielen. Ein Unentschieden verhindert zwar das sofortige Ausscheiden, doch drei Punkte plus eine Tordifferenz von 0 zwingen die Mannschaft, den Ausgang der anderen Gruppen abzuwarten – drei Zähler machen das Weiterkommen im Vergleich zur sichereren Vier-Punkte-Marke sehr unsicher.

Mannschaftsnews & Aufstellungen

Ägyptens Nationaltrainer Hossam Hassan hat vor diesem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt. Bei den "Pharaonen" gibt es keine Verletzungs- oder Sperrensorgen. Aktuelle Informationen folgen kurz vor Anpfiff, sobald offizielle Mannschaftsnachrichten vorliegen.

Auch Irans Nationaltrainer Amir Ghalenoei nannte noch keine voraussichtliche Startelf; derzeit liegen keine Berichte über Verletzungen oder Sperren beim "Team Melli" vor. Weitere Informationen zum Kader erwarten wir vor dem Anpfiff.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Ägypten holte in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Am 22. Juni gewann die Mannschaft 3:1 gegen Neuseeland – es war der erste WM-Sieg der Pharaonen. Zuvor hatten sie zum Turnierauftakt 1:1 gegen Belgien gespielt und im Juni ein 1:2-Freundschaftsspiel gegen Brasilien verloren. In dieser Serie besiegte Ägypten Russland 1:0 und spielte 0:0 gegen Spanien.

Der Iran holte in seinen letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Unentschieden und blieb damit ungeschlagen. Zuletzt spielte die Mannschaft am 21. Juni 0:0 gegen Belgien; beim WM-Auftakt am 16. Juni hatte sie 2:2 gegen Neuseeland erreicht. Vor dem Turnier besiegte die Mannschaft von Ghalenoei Mali 2:0, Gambia 3:1 und Costa Rica 5:0. In diesen fünf Spielen erzielte der Iran sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer; in seinen beiden WM-Spielen blieb das Team jedoch noch ohne Torerfolg.

Direkte Begegnungen

Für die letzten fünf Duelle zwischen Ägypten und dem Iran gibt es keine direkten Vergleichszahlen. Die offiziellen historischen Daten werden aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.

Tabelle



