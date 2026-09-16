Vor zwei Jahren noch 3. Liga: Löst Jürgen Klopps Sensations-Nominierung eine riesige Baustelle im DFB-Team?

Als Jürgen Klopp der Öffentlichkeit vor wenigen Wochen als neuer Bundestrainer vorgestellt wurde, wurde er auf seiner Antritts-Pressekonferenz nicht müde zu betonen, dass die Karten unter ihm völlig neu gemischt würden. Nur eine Handvoll Spieler könne sich ihres Platzes im DFB-Team sicher sein, darüber hinaus sollten Leistung, Form und natürlich Arbeitsmoral darüber entscheiden, wer für künftige Lehrgänge eine Einladung erhalten würde.

Dabei offenbarte Klopp, dass die Namen von insgesamt 57 Spielern auf seiner imaginären Liste stünden, die er für seine ersten Spiele als neuer Coach der deutschen Nationalmannschaft in Betracht ziehe. Über Namen redete der 59-Jährige ausdrücklich nicht, jedoch war damals schon abzusehen, dass Klopp Protagonisten auf seinem Zettel hat, die mit dem DFB-Team bis dato noch überhaupt keine Berührungspunkte hatten. Schließlich sollte die Schmach aus drei verpatzen WM-Turnieren in Folge im besten Fall mit einem frischen Start samt neuen Gesichtern erstmal ad acta gelegt werden.

Eines dieser neuen Gesichter in der Nationalmannschaft könnte nun Felix Keidel werden. Am späten Dienstagabend berichtete zunächst die Bild-Zeitung, dass der 23-Jährige von der SV Elversberg eine Einladung vom Bundestrainer erhalten habe, einen Tag später zog dann auch der kicker nach und bestätigte die Berichte mit eigenen Informationen. Die Nominierung Keidels ist dabei nicht weniger als eine faustdicke Überraschung. Immerhin absolvierte dieser gerade einmal drei Einsätze im deutschen Oberhaus und bringt daher so gut wie noch überhaupt keine Erfahrung auf allerhöchstem Niveau mit.

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Bei welchen Vereinen spielte Felix Keidel in seiner Karriere?

Beim FC Ingolstadt, wo ab 2012 seine fußballerische Laufbahn in der A-Jugend begann, durchlief Keidel sämtliche U-Mannschaften bis zu seiner Profi-Beförderung im Sommer 2022. Drei Jahre kickte er in der Folge für den Klub aus der Autostadt, wobei er sich bereits in seiner ersten Saison, mit gerade einmal 20 Jahren, in der A-Mannschaft als Stammkraft festspielte und in der 3. Liga 37 Einsätze (ein Tor, vier Assists) sammelte.

2025 folgte schließlich der Schritt eine Liga weiter nach oben zur SVE, die sich nach dem knapp verspielten Aufstieg gegen den 1. FC Heidenheim im Umbruch befand und Keidel für eine schmale Ablösesumme von gerade einmal 400.000 Euro aus seinem Vertrag in Ingolstadt herauskaufte. Wieder benötigte er so gut wie keine Anlaufzeit, wurde im Team von Trainer Vincent Wagner umgehend Stammspieler (25 Einsätze, davon 13-mal in der Startelf) und hatte wesentlichen Anteil daran, dass die Saarländer am Saisonende sensationell den Aufstieg in die Bundesliga feiern durften.

Nur etwas mehr als zwei Jahre also dauerte Keidels Weg von der Drittklassigkeit bis nach ganz oben - drei Auftritte in der Bundesliga gegen Leverkusen, Gladbach und zuletzt die Bayern (ein Tor) sowie ein Spiel im DFB-Pokal gegen den MSV Duisburg (zwei Assists) reichten dabei offenbar aus, um Klopp von seinen Qualitäten zu überzeugen und ihm eine Chance in der Nationalmannschaft zu ermöglichen.

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Löst Felix Keidel eine große Baustelle im DFB-Team?

Ob der 23-Jährige dabei schon direkt von Anfang an das erforderliche Niveau mitbringt, um im DFB-Team eine entscheidende Rolle zu spielen, wird sich zeigen. Allen voran wird der Bundestrainer an Keidel schätzen, dass dieser eine unglaubliche Vielseitigkeit besitzt und in der Nationalmannschaft daher auf gleich mehreren Positionen problemlos eingesetzt werden kann.

In seiner Zeit bei Ingolstadt etwa gab es kaum eine Rolle auf dem Feld, die Keidel nicht einnahm. Seine große Förderin, FCI-Trainerin Sabrina Wittmann, setzte ihn dort sowohl auf beiden Außenverteidigerpositionen - seine angestammte Position ist eigentlich hinten rechts in der Viererkette - als auch im zentralen und sogar im offensiven Mittelfeld als Spielgestalter und Halbraumspieler etwas weiter außen ein.

Nach seinem Transfer zu Elversberg wurde seine Rolle dann etwas defensiver. Während er in der Aufstiegssaison vor allem als Rechtsverteidiger spielte, scheint SVE-Coach Wagner mittlerweile Gefallen daran gefunden zu haben, ihn im defensiven Mittelfeld neben Lukasz Poreba einzusetzen.

Klopp und das DFB-Team dürften Keidel vor allem als Rechtsverteidiger auf dem Schirm haben, wo seit dem Rücktritt Philipp Lahms und der Versetzung von Joshua Kimmich in die Zentrale kein Spieler mehr so richtig zu überzeugen wusste. Klopps Vorgänger Hansi Flick und Julian Nagelsmann probierten dabei eine Vielzahl von Varianten aus, wovon keine wirklich von Erfolg gekrönt war. Vom Leipziger Duo um Benjamin Henrichs und Ridle Baku über Stuttgarts Josha Vagnoman bis hin zur Kimmichs Rückversetzung bei der WM 2026 wurden die meisten Kniffe bereits nach einer kurzer Test-Phase wieder ad acta gelegt.

Und somit ist der deutsche Fußball nach wie vor auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen und vor allem langfristigen Option auf der Position rechts hinten in der Viererkette. Möglicherweise ist dabei ausgerechnet No-Name Keidel des Problems Lösung.