Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat am Donnerstag mit einer Aussage auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart angeblich für Verwunderung bei Arijon Ibrahimovic gesorgt.

"Wenn was da ist, was spruchreif ist, was interessant sein kann für beide Beteiligten, dass man dafür dann eben nochmal offen wäre", erklärte Eberl vielsagend mit Blick auf die zuletzt hochkochenden Transfergerüchte um den Offensivspieler.

Lange Zeit galt es als gesichert, dass der 20-Jährige auf dem linken Flügel als Backup für Luis Diaz eingeplant wird. Die Bayern kommunizierten sogar vor wenigen Wochen noch offiziell per Pressemitteilung, dass er bleiben soll.

Dass Eberl jetzt sogar öffentlich die Tür für einen Wechsel öffnet, soll laut Sport1-Informationen Ibrahimovic "maximal irritiert" haben. Auch dessen Berater Roman Rummenigge fühle sich dem Bericht nach durch den unabgesprochenen Vorstoß "vor den Kopf gestoßen". Von ihrer Seite aus gibt es offenbar keinen Grund für einen Kurswechsel, da der Vertrag des Youngsters erst kürzlich bis 2028 verlängert wurde. Zumal er sich aufgrund der gesendeten Signale gute Chancen auf Spielzeit ausgerechnet hatte.

An wen war Bayern-Talent Arijon Ibrahimovic ausgeliehen?

Das sehen die FCB-Verantwortlichen wohl mittlerweile anders. Wie Sky zuletzt berichtete, sind die Roten "offen" für ein erneutes Leihgeschäft. Ibrahimovic wurde in der Vergangenheit bereits zu Frosinone Calcio, Lazio Rom und zum 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Nun soll es erneut Interesse aus Deutschland und Italien geben. Werder Bremen und Union Berlin gelten als Interessenten für eine Leihe, Atalanta Bergamo als Kaufkandidat.

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Ibrahimovic debütierte Anfang 2023 im Alter von 17 Jahren unter Julian Nagelsmann für die Profis des FCB. Es folgten drei weitere Einsätze, bevor die Leihgeschäfte begannen.

Beim 2:1-Sieg im Supercup am vergangenen Wochenende gegen Borussia Dortmund stand der U21-Nationalspieler zwar in Vincent Kompanys Aufgebot, blieb aber ohne Einsatzzeit.