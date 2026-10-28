Vor dem Wiedersehen: Dickes Lob von Xabi Alonso für Liverpool-Star Florian Wirtz

Am Mittwochabend kommt es zum Wiedersehen zwischen Florian Wirtz und Xabi Alonso. Der ehemalige Coach des deutschen Nationalspielers freut sich darauf. Vor dem Auswärtsspiel seines FC Chelsea gegen den FC Liverpool an der Anfield Road lobte Alonso Wirtz, mit dem er einst erfolgreich in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen zusammengearbeitet hatte.

"Ich kann nur über meine Zeit mit Flo bei Bayer Leverkusen sprechen", sagte Alonso und erklärte: "Einer der Hauptgründe dafür, dass ich heute hier sitze, ist die Zeit, die ich mit ihm in Leverkusen verbracht habe."

Alonso arbeitete von 2022 bis 2025 mit Wirtz bei der Werkself. Der Spanier formte aus einer Mannschaft im Tabellenkeller jenes Team, das 2023/24 ungeschlagen deutscher Meister wurde und den DFB-Pokal gewann. Wirtz war dabei im offensiven Mittelfeld der Fixpunkt seiner Elf.

2025 verabschiedeten sich die beiden Protagonisten aus der Farbenstadt. Alonso heuerte als Ancelotti-Nachfolger bei seinem Ex-Klub Real Madrid an, wurde dort aber nach kurzer Zeit entlassen und steht mittlerweile bei Chelsea an der Seitenlinie. Wirtz dagegen wechselte für 125 Millionen Euro Ablöse nach Liverpool. Dort enttäuschte er die hohen Erwartungen und musste sich einige Kritik anhören. Zuletzt aber zeigte er eine ansteigende Formkurve.

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Alonso lobte: "Er war ein besonderer Spieler, der mit so viel geholfen hat. Ich habe eine Menge von ihm gelernt und ich verfolge ihn auch jetzt noch, wo er in Liverpool ist. Wir alle wissen, dass der nächste Schritt immer ein interessanter ist und er macht sich immer besser."

Florian Wirtz ist vor dem Chelsea-Spiel angeschlagen

Wirtz sammelte in den vergangenen vier Partien vier Scorerpunkte. Am Sonntag erzwang er mit einem abgefälschten Schuss den Führungstreffer der Reds gegen das zuletzt so stark aufspielenden Brighton & Hove Albion (2:0). Allerdings knickte er später um und musste nach gut einer Stunde ausgewechselt werden. Nachdem er vom Platz gehumpelt war, gab er leichte Entwarnung. Bei Sky schilderte der DFB-Star: "Wir haben noch keine Checks gemacht. Ich denke, es ist nicht allzu wild. Ich bin in den letzten Wochen ab und zu umgeknickt. Das muss ich in den Griff bekommen."

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Ob er bei seinem Wiedersehen mit Alonso in der dritten Runde des Carabao Cups am Mittwoch auflaufen kann, ist noch offen. Laut Coach Andoni Iraola sehe es zwar "nicht nach etwas Größerem aus", aber :"Wir spielen alle drei Tage. Deshalb müssen wir schauen, wie es um ihn steht."