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FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Falko Blöding

Vor dem Wiedersehen: Dickes Lob von Xabi Alonso für Liverpool-Star Florian Wirtz

England EFL Cup
Liverpool - FC Chelsea
Liverpool
FC Chelsea
F. Wirtz
X. Alonso

Gemeinsam führten sie Bayer Leverkusen zu großen Erfolgen. Jetzt treffen Xabi Alonso und Florian Wirtz in England als Gegner aufeinander.

Am Mittwochabend kommt es zum Wiedersehen zwischen Florian Wirtz und Xabi Alonso. Der ehemalige Coach des deutschen Nationalspielers freut sich darauf. Vor dem Auswärtsspiel seines FC Chelsea gegen den FC Liverpool an der Anfield Road lobte Alonso Wirtz, mit dem er einst erfolgreich in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen zusammengearbeitet hatte.

"Ich kann nur über meine Zeit mit Flo bei Bayer Leverkusen sprechen", sagte Alonso und erklärte: "Einer der Hauptgründe dafür, dass ich heute hier sitze, ist die Zeit, die ich mit ihm in Leverkusen verbracht habe."

Alonso arbeitete von 2022 bis 2025 mit Wirtz bei der Werkself. Der Spanier formte aus einer Mannschaft im Tabellenkeller jenes Team, das 2023/24 ungeschlagen deutscher Meister wurde und den DFB-Pokal gewann. Wirtz war dabei im offensiven Mittelfeld der Fixpunkt seiner Elf.

2025 verabschiedeten sich die beiden Protagonisten aus der Farbenstadt. Alonso heuerte als Ancelotti-Nachfolger bei seinem Ex-Klub Real Madrid an, wurde dort aber nach kurzer Zeit entlassen und steht mittlerweile bei Chelsea an der Seitenlinie. Wirtz dagegen wechselte für 125 Millionen Euro Ablöse nach Liverpool. Dort enttäuschte er die hohen Erwartungen und musste sich einige Kritik anhören. Zuletzt aber zeigte er eine ansteigende Formkurve.

Alonso lobte: "Er war ein besonderer Spieler, der mit so viel geholfen hat. Ich habe eine Menge von ihm gelernt und ich verfolge ihn auch jetzt noch, wo er in Liverpool ist. Wir alle wissen, dass der nächste Schritt immer ein interessanter ist und er macht sich immer besser."

Florian Wirtz ist vor dem Chelsea-Spiel angeschlagen

Wirtz sammelte in den vergangenen vier Partien vier Scorerpunkte. Am Sonntag erzwang er mit einem abgefälschten Schuss den Führungstreffer der Reds gegen das zuletzt so stark aufspielenden Brighton & Hove Albion (2:0). Allerdings knickte er später um und musste nach gut einer Stunde ausgewechselt werden. Nachdem er vom Platz gehumpelt war, gab er leichte Entwarnung. Bei Sky schilderte der DFB-Star: "Wir haben noch keine Checks gemacht. Ich denke, es ist nicht allzu wild. Ich bin in den letzten Wochen ab und zu umgeknickt. Das muss ich in den Griff bekommen."

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BRIGHTONGetty Images

Ob er bei seinem Wiedersehen mit Alonso in der dritten Runde des Carabao Cups am Mittwoch auflaufen kann, ist noch offen. Laut Coach Andoni Iraola sehe es zwar "nicht nach etwas Größerem aus", aber :"Wir spielen alle drei Tage. Deshalb müssen wir schauen, wie es um ihn steht."

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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