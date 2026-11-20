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Vor dem Spiel gegen den BVB am Wochenende gibt es bei Gladbach wohl einen Tausch im Tor.

Bei Borussia Mönchengladbach hat sich Trainer Alexander Blessin offenbar für einen Änderung auf der Torwart-Position entschieden.

Nach Informationen der Bild wird in der kommenden Bundesliga-Partie der Gladbacher am Samstag gegen Borussia Dortmund nicht die etatmäßige Nummer eins Moritz Nicolas zwischen den Pfosten stehen, sondern stattdessen dessen Ersatzmann Daniel Batz.

Demnach schwebt Coach Blessin ein dauerhafter Tausch im Kasten der Fohlen vor, um im Abstiegskampf endlich die bitter nötigen Punkte einzufahren. Beide Torhüter seien über die Entscheidung bereits informiert worden.

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Nicolas war als klare Nummer eins der Gladbacher in die laufende Saison gestartet, hatte sich dann allerdings Ende Oktober eine Zerrung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Batz vertrat den 29-Jährigen in den folgenden drei Spielen und hinterließ dabei einen soliden Eindruck.

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Gegen den SC Paderborn sowie im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC hielt Batz etwa zweimal hinten die Null, während Nicolas dies in den acht Pflichtspielen zuvor lediglich einmal, beim 5:0-Sieg in der ersten Pokalrunde gegen Oberligist TSV Schott Mainz gelungen war.

Wie lange steht Moritz Nicolas bei Gladbach noch unter Vertrag?

Für die Zukunft ist laut Bild noch nicht klar, ob Fanliebling Nicolas die dauerhafte Degradierung hinnehmen und den Positionskampf annehmen wird, oder sich stattdessen nach Alternativen umsieht. Sein noch bis 2029 laufendes Arbeitspapier in Mönchengladbach besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro.

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Nicolas spielt seit 2016 für die erste Gladbacher Mannschaft. Nach diversen Leihgeschäften feierte er 2022 sein Profi-Debüt, seitdem kamen 95 weitere Pflichtspiele für die Fohlen dazu.