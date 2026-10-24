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FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
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Vor dem Clasico und dem Ballon d’Or: Lamine Yamal erhöht den Druck auf Kylian Mbappe

FC Barcelona - Real Madrid
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L. Yamal
Kylian Mbappé
Spanien
Frankreich

Lamine Yamal und Kylian Mbappe stehen sich innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal gegenüber. Unter Druck steht dabei vor allem der Star von Real Madrid.

Das erste Duell steigt am Sonntagabend im Camp Nou, wo Barcelona Real Madrid in La Liga zum Clasico empfängt. Das zweite folgt am Montag bei der Ballon-d’Or-Verleihung in London, bei der beide Chancen auf den Triumph haben.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für sich: neun Siege für Barcelonas Flügelspieler, nur zwei für den französischen Star.

Wie verliefen die Clasicos zwischen Lamine Yamal und Kylian Mbappe?

Erstmals trafen sie in der Champions-League-Saison 2023/24 auf dem Platz aufeinander, als Mbappé noch für Paris Saint-Germain spielte.

Barcelona gewann im Parc des Princes mit 3:2. Das Rückspiel im Camp Nou verlief andersherum: Die Pariser setzten sich dank eines Doppelpacks von Mbappé mit 4:1 gegen ihre katalanischen Rivalen durch.

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Yamal hat sechs Tore gegen die Mannschaften erzielt, für die Mbappé gespielt hat. Der Franzose kommt auf neun Treffer gegen den katalanischen Klub, aus dessen Jugend Yamal hervorgegangen ist.

Kylian gelang sein anderer Sieg im La-Liga-Clasico der vergangenen Saison im Santiago Bernabéu.

Alle übrigen Duelle gingen an Yamal, ob im Clasico oder bei Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Frankreich. Das jüngste war das Halbfinale der WM 2026.

Beide standen an jenem Abend in der Startelf, doch keiner traf. Spanien setzte sich unter Luis de la Fuente mit 2:0 durch.

Auch beim letzten Barcelona-Real-Madrid-Duell, an dem beide teilnahmen, traf keiner von ihnen. Das Finale des spanischen Supercups gewannen Hansi Flicks Katalanen knapp mit 3:2.

Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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