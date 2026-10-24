Vor dem Clasico und dem Ballon d’Or: Lamine Yamal erhöht den Druck auf Kylian Mbappe

Das erste Duell steigt am Sonntagabend im Camp Nou, wo Barcelona Real Madrid in La Liga zum Clasico empfängt. Das zweite folgt am Montag bei der Ballon-d’Or-Verleihung in London, bei der beide Chancen auf den Triumph haben.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für sich: neun Siege für Barcelonas Flügelspieler, nur zwei für den französischen Star.

Wie verliefen die Clasicos zwischen Lamine Yamal und Kylian Mbappe?

Erstmals trafen sie in der Champions-League-Saison 2023/24 auf dem Platz aufeinander, als Mbappé noch für Paris Saint-Germain spielte.

Barcelona gewann im Parc des Princes mit 3:2. Das Rückspiel im Camp Nou verlief andersherum: Die Pariser setzten sich dank eines Doppelpacks von Mbappé mit 4:1 gegen ihre katalanischen Rivalen durch.

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Yamal hat sechs Tore gegen die Mannschaften erzielt, für die Mbappé gespielt hat. Der Franzose kommt auf neun Treffer gegen den katalanischen Klub, aus dessen Jugend Yamal hervorgegangen ist.

Kylian gelang sein anderer Sieg im La-Liga-Clasico der vergangenen Saison im Santiago Bernabéu.

Alle übrigen Duelle gingen an Yamal, ob im Clasico oder bei Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Frankreich. Das jüngste war das Halbfinale der WM 2026.

Beide standen an jenem Abend in der Startelf, doch keiner traf. Spanien setzte sich unter Luis de la Fuente mit 2:0 durch.

Auch beim letzten Barcelona-Real-Madrid-Duell, an dem beide teilnahmen, traf keiner von ihnen. Das Finale des spanischen Supercups gewannen Hansi Flicks Katalanen knapp mit 3:2.