Von Flo Wirtz bis Nadiem Amiri: Noah Atubolu bleibt unbezwingbar vom Punkt und baut irren Bundesliga-Rekord weiter aus

Unter den Augen von Bundestrainer Jürgen Klopp gewannen die Hessen das Derby beim 1. FSV Mainz 05 mit 3:1 (2:0).

Großen Anteil am Dreier hatte dabei Atubolu mit einer gelungenen Parade in seiner Spezialdisziplin, dem Abwehren von Strafstößen.

Es war die 43. Minute, Frankfurt führte durch den Ex-Mainzer Jonny Burkardt mit 1:0 und die Heimmannschaft hatte die große Chance zum Ausgleich. Kapitän Nadiem Amiri trat vom Elfmeterpunkt an.

Noah Atubolu pariert Elfer Nr. 6 in Serie in der Bundesliga

Doch Amiri erging es wie den fünf Schützen zuvor, die gegen den 24-jährigen Hexer im Tor angetreten waren. Er scheiterte.

Richtig gehört! Atubolu, der im Sommer eigentlich in die Premier League wechsel wollte und schließlich nach langen Irrungen erst am Deadline Day in Frankfurt landete, parierte den sechsten Elfmeter in der Bundesliga in Serie. Vor Amiri waren schon Romano Schmid, Andre Silva, ein gewisser Florian Wirtz, Kevin Volland und Josip Juranovic am früheren Juniorennationalspieler gescheitert. Atubolu baute in Mainz seinen eigenen Bundesliga-Rekord damit aus.

Eine klare Empfehlung in Richtung Klopp, ihn am 17. September in dessen ersten DFB-Kader für die kommende Länderspielpause zu berufen.

Can Uzun bringt den Sieg für Frankfurt unter Dach und Fach

Was den Verlauf betraf, hätte das Spiel nicht besser laufen können für die Gäste aus Frankfurt. Nur wenige Augenblicke nach Atubolus Heldentat, markierte Can Uzun - quasi mit dem Halbzeitpfiff - das 2:0 für die SGE. Mit dem 3:0 in der 60. Minute sorgte Uzun dann auch für die Vorentscheidung. Phillip Tietz gelang für Mainz lediglich Ergebniskosmetik (89.).

Atubolu ist durchaus nicht unbezwingbar vom Punkt. 2023 und 2024 hatte er gegen Julian Weigl, Lois Openda und Marvin Ducksch bei seinen ersten drei Bundesliga-Elfmetern das Nachsehen.