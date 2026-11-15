Von Ex-Bundestrainer nur einmal nominiert: Darum verzichtete Julian Nagelsmann offenbar auf Brajan Gruda im DFB-Team

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Warum kam Brajan Gruda nicht schon unter Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann regelmäßig zum Zug?

Wegen angeblicher Vorbehalte von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann ist Shootingstar Brajan Gruda offenbar ein früheres Debüt im DFB-Team verwehrt worden.

Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, habe die "unbekümmerte, teils positiv freche und naive Art" des Offensivspielers von RB Leipzig Nagelsmann nicht immer gefallen. Im Trainerteam des ehemaligen DFB-Coaches soll sich damals das Gefühl verfestigt haben, dass regelmäßige Berufungen und Einsätze in der A-Nationalmannschaft noch zu früh für den heute 22-Jährigen kämen.

Von Nagelsmann hatte Gruda nur eine einzige Einladung ins DFB-Team erhalten - beim 0:0-Unentschieden gegen die Ukraine im Juni 2024, unmittelbar vor der Heim-Europameisterschaft, stand er im Aufgebot, saß über die kompletten 90 Minuten allerdings auf der Ersatzbank. Im Anschluss sah Nagelsmann davon ab, den Außenstürmer noch einmal zu berufen.

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Erst nachdem Nagelsmann in Folge des schwachen Abschneidens bei der WM 2026 seine Koffer packen musste und durch Jürgen Klopp ersetzt wurde, wendete sich das Blatt für Gruda. Der neue Bundestrainer wollte ihn schon für die ersten Nations-League-Spiele Ende September nominieren, allerdings machte eine Bauchmuskelzerrung des Angreifers den Plänen kurzfristig einen Strich durch die Rechnung.

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Am vergangenen Freitag gab Gruda schließlich sein Debüt im Dress der deutschen A-Nationalmannschaft. Beim 3:1-Sieg gegen Serbien in der Nations League war er dabei der überragende Mann auf dem Platz und erzielte unter anderem den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 nach einem sehenswerten Sololauf über mehr als 50 Meter.

Getty Images

Brajan Gruda zeigt überragende Leistung gegen Serbien

Dementsprechend viel Lob bekam er dafür auch von Klopp. "Das ist ja Wahnsinn", frohlockte der Bundestrainer nach Abpfiff und hatte mit Blick auf Grudas Gegenspieler Petar Sukacev Mitleid: "Der Linksverteidiger, der ist ein armer Kerl!"

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Schon im Vorfeld der Partie gegen Serbien hatte Klopp in den höchsten Tönen vom dribbelstarken Offensivspieler geschwärmt: "Er ist ein geiler Zocker, der sein Potenzial bisher noch nicht ausgeschöpft hat. Das muss er auch nicht in dem Alter, aber er hat ganz viele positive Zeichen gesendet."

Im kommenden Spiel am Montag gegen die Niederlande könnte es für Gruda den nächsten Startelfeinsatz geben. Schließlich benötigt das DFB-Team am letzten Spieltag der Nations League gegen die Elftal unbedingt einen Sieg, um sich noch für das Viertelfinale zu qualifizieren.

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Derzeit liegt Deutschland hinter den Niederländern und Griechenland nur auf Rang drei der Tabelle. Drei Punkte reichen definitiv, bei einem Remis ist man auf Schützenhilfe der Serben angewiesen, die im Parallelspiel gegen Griechenland gewinnen müssten.