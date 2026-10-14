Kylian Mbappe von Real Madrid ist im Zuge von Korruptionsermittlungen im französischen Fußball wohl von der Polizei befragt worden. Das berichtet die französische Sportzeitung L'Equipe. Die Vorwürfe, zu denen ermittelt wird, richten sich allerdings nicht gegen den Superstar der Königlichen, sondern gegen Mohamed "Momo" Sanhadji, den langjährigen Sicherheitschef der französischen Nationalmannschaft. In dieser Rolle war Sanhadji zwischen 2004 und 2026 für die Equipe Tricolore tätig.

Mbappe sei am 30. September im Rahmen der Ermittlungen von der Polizei befragt worden. Die Vorwürfe gegen Sanhadji sind vielfältig: Er soll seinen Einfluss bei der Vergabe von Visa-Anträgen geltend gemacht haben, er soll Mbappe während einer privaten Reise nach Kamerun begleitet und dort als sein Sicherheitsmann gearbeitet haben, obwohl er noch im Staatsdienst angestellt war. Mehr als 60.000 Euro soll Mbappe 2023 an Sanhadji gezahlt haben.

Wie die Zeitung berichtet, lieh sich Sanhadji darüber hinaus von zahlreichen Nationalspielern privat Geld, um einen Hauskauf zu finanzieren. Auch der ehemalige Bayern-Star Franck Ribery soll in den Akten auftauchen, da er Sanhadji einen Sizilien-Urlaub spendierte.