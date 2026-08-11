Von der Champions League in die 2. Bundesliga: Überraschende Verstärkung für Zweitligist

Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat seine Defensive mit einem Profi aus der Premier League verstärkt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt Alex Murphy von Newcastle United in die Pfalz. Der 22-jährige Ire kommt auf Leihbasis nach Kaiserslautern.

"Alex hat bei seinen bisherigen Stationen bereits unter Beweis gestellt, dass er trotz seines jungen Alters über eine hohe Qualität verfügt und dadurch auch Verantwortung auf dem Platz übernehmen kann. Zu seinen Stärken zählen seine Positionsflexibilität sowie seine Spielkontrolle", sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos. Murphy kann als linker Außenverteidiger und in der Innenverteidigung eingesetzt werden.

Murphy kam in der vergangenen Saison auf zwei Kurzeinsätze in der Premier League, in der Champions League spielte er einmal über 90 Minuten.

Dazu kommen sieben Einsätze für Newcastles U21 (zwei Vorlagen). Vor der Sommerpause wurde er erstmals für die irische A-Nationalmannschaft nominiert, saß dort aber nur auf der Bank.