Im Vergleich zu der Show, die Luis Diaz zuvor abgezogen hatte an diesem verregneten Herbstabend in der Allianz Arena, geriet das Nachspiel maximal untertourig. Als einer der letzten Spieler verließ Diaz nach dem 6:1 des FC Bayern München gegen RB Leipzig am 6. Bundesliga-Spieltag den Kabinentrakt. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, im Gesicht ein Blick, den er sich von Mr. Nonchalant Michael Olise abgeschaut haben könnte. Immerhin: in der Hand der von den Kollegen unterschriebene Spielball, wie es sich für den Schützen eines Dreierpacks gehört. Kurz bevor er das Stadion verließ, noch ein ganz schnell in die Höhe gereckter Daumen.

Wie sehr die vorherige Leistungsexplosion aber auch ihn selbst erleichtert haben muss, war zuvor tatsächlich schon bei den explosiven Jubeln zu seinen drei Toren und denen seiner Mannschaftskollegen zu erahnen gewesen.

Es war nicht Luis Diaz’ erster Dreierpack für die Bayern, bereits im Februar hatte er der TSG Hoffenheim beim 5:1 drei Tore eingeschenkt. Es war auch nicht sein erster Treffer, seit er im August in diese Torkrise geraten war; bereits beim 3:3 bei Viking Stavanger in der Champions League am Dienstag hatte er getroffen.

Diesmal musste der FC Bayern München keinem frühen Rückstand hinterherlaufen

Und doch war diesmal schon nach seinem ersten Treffer gegen Leipzig irgendwie klar, dass sich etwas gelöst hatte. Vielleicht lag es an seinem richtig ausgelassenen Jubel, vielleicht daran, dass die Bayern diesmal nicht einem frühen Rückstand hinterherlaufen mussten, sondern selbst in einer recht frühen Phase der Partie, in der zwölften Minute nämlich, in Führung gingen. Diaz hätte sogar schon in der ersten Minute treffen können, allerdings hatte er sich nach dem schnell von Harry Kane und Michael Olise vorgetragenen Angriff zu lange Zeit gelassen und sich so selbst aus der guten Schussposition gebracht.

Es sollte das einzige Mal bleiben, dass er an diesem Abend an den Stürmer der traurigen Gestalt der vergangenen Wochen erinnerte, als er in aussichtsreichen Positionen zu komplizierte Dinge probierte oder als er zwar netzte, die Tore ihm aber - berechtigt oder nicht - wegen Abseits aberkannt wurden. Ein Tor hatte er aus einem xG-Wert von 3,1 in den ersten vier Bundesligaspielen geschafft, vorige Woche in Augsburg war drei Treffern wegen Abseitsstellungen die Anerkennung verweigert worden.

Nun ermöglichte er nach seinem 1:0 noch durch seine Vorlage Aleksandar Pavlovics Treffer zum 2:0, erzielte die Tore zum 4:0 und 6:0 und leitete den Treffer zum 5:0 ein. Drei Tore, die man zudem nicht unbedingt hätte erwarten können, resultierten sie doch aus einem xG-Wert von 0,61!

Aber wenn es läuft, dann läuft es. Schwups - Torkrise von Luis Diaz vorbei. Schwups - aufkommende Ergebniskrise von Bayern München nach zuletzt zwei Unentschieden hintereinander vorbei.

Wieso RB Leipzig der ideale Aufbaugegner für den FCB war

Klar, es hatte Diaz und den Bayern wie erwähnt geholfen, dass sie diesmal nicht nach wenigen Momenten schon einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Es half sicherlich auch, dass mit RB Leipzig zwar eine "immer noch absolute deutsche Spitzenmannschaft" zu Gast war, wie Sportchef Max Eberl sagte, diese vermeintliche Spitzenmannschaft sich in den vergangenen Spielen aber stets viele Tore hatte einschenken lassen: 1:5, 0:6, 3:3, 1:5, so hatten die letzten Ergebnisse in der Bundesliga gelautet - und nun eben 1:6.

Deutschlands wahrscheinliche Nummer 3, die mit einem Sieg die Bayern sogar überholt hätte in der Tabelle, als perfekter Aufbaugegner für den leicht strauchelnden Rekordmeister und seinen bis dahin unglücklichen Angreifer.

Was sagt Max Eber über Luis Diaz?

Bleibt die Frage, wie sich die plötzliche Torexplosion des Kolumbianers erklären lässt. Max Eberl hatte da eine Theorie, die nahe lag und durchaus schlüssig war, aber dem Stammtisch, Bundeskanzler Friedrich Merz und all jenen nicht gefallen wird, die der Meinung sind, dass wir alle und (Fußballer sowieso) ohnehin zu wenig arbeiten und zu viel Freizeit. "Lucho hat die Pause gut getan, die zwei Wochen Erholung waren hilfreich", sagte er in der Mixed Zone und später noch bei der Pressekonferenz, wo er den lädierten Trainer Vincent Kompany vertrat.

Die Bayern und der kolumbianische Verband hatten dem Vielspieler Diaz nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel vor der Länderspielpause einen zweiwöchigen Sonderurlaub gewährt. "Lucho hat letzte Saison extrem viel gespielt, dann kam noch die WM. Die Erwartungshaltung war danach riesengroß, aber es hat noch nicht alles gepasst. Die Erholung war hilfreich, er ist frischer, er ist bereit", sagte Eberl.

Zumal es weder das erste Mal ist, dass Luis Diaz von Kompany und den Bayern einen Sonderurlaub gewährt bekam, noch ist er der einzige Spieler: Bereits im vergangenen Dezember hatte Kompany den Angreifer für ein paar Tage in den Urlaub geschickt, als dieser wegen einer Roten Karte in der Champions League gesperrt war. Und Außenverteidiger Alphonso Davies durfte während der jüngsten Länderspielpause seine Flitterwochen nachholen.

Die Stammtische müssen jetzt ganz stark sein, aber: Urlaub hilft! Auch mitten in der Saison.

