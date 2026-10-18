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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Vom Pechvogel zum Dreierpacker: Das Geheimnis hinter Luis Diaz' beendeter Torkrise beim FC Bayern

Bundesliga
FEATURES
Bayern München - RB Leipzig
Bayern München
RB Leipzig
L. Diaz

Luis Diaz hatte wochenlang das Pech gepachtet. Nun erzielte er beim 6:1 gegen RB Leipzig aus einem XG-Wert von 0,61 drei Tore. Wie konnte es dazu kommen? Bayern Münchens Sportchef Max Eberl hat da eine Theorie.

Im Vergleich zu der Show, die Luis Diaz zuvor abgezogen hatte an diesem verregneten Herbstabend in der Allianz Arena, geriet das Nachspiel maximal untertourig. Als einer der letzten Spieler verließ Diaz nach dem 6:1 des FC Bayern München gegen RB Leipzig am 6. Bundesliga-Spieltag den Kabinentrakt. Die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, im Gesicht ein Blick, den er sich von Mr. Nonchalant Michael Olise abgeschaut haben könnte. Immerhin: in der Hand der von den Kollegen unterschriebene Spielball, wie es sich für den Schützen eines Dreierpacks gehört. Kurz bevor er das Stadion verließ, noch ein ganz schnell in die Höhe gereckter Daumen. 

Wie sehr die vorherige Leistungsexplosion aber auch ihn selbst erleichtert haben muss, war zuvor tatsächlich schon bei den explosiven Jubeln zu seinen drei Toren und denen seiner Mannschaftskollegen zu erahnen gewesen. 

Es war nicht Luis Diaz’ erster Dreierpack für die Bayern, bereits im Februar hatte er der TSG Hoffenheim beim 5:1 drei Tore eingeschenkt. Es war auch nicht sein erster Treffer, seit er im August in diese Torkrise geraten war; bereits beim 3:3 bei Viking Stavanger in der Champions League am Dienstag hatte er getroffen. 

Diesmal musste der FC Bayern München keinem frühen Rückstand hinterherlaufen

Und doch war diesmal schon nach seinem ersten Treffer gegen Leipzig irgendwie klar, dass sich etwas gelöst hatte. Vielleicht lag es an seinem richtig ausgelassenen Jubel, vielleicht daran, dass die Bayern diesmal nicht einem frühen Rückstand hinterherlaufen mussten, sondern selbst in einer recht frühen Phase der Partie, in der zwölften Minute nämlich, in Führung gingen. Diaz hätte sogar schon in der ersten Minute treffen können, allerdings hatte er sich nach dem schnell von Harry Kane und Michael Olise vorgetragenen Angriff zu lange Zeit gelassen und sich so selbst aus der guten Schussposition gebracht.

Es sollte das einzige Mal bleiben, dass er an diesem Abend an den Stürmer der traurigen Gestalt der vergangenen Wochen erinnerte, als er in aussichtsreichen Positionen zu komplizierte Dinge probierte oder als er zwar netzte, die Tore ihm aber - berechtigt oder nicht - wegen Abseits aberkannt wurden. Ein Tor hatte er aus einem xG-Wert von 3,1 in den ersten vier Bundesligaspielen geschafft, vorige Woche in Augsburg war drei Treffern wegen Abseitsstellungen die Anerkennung verweigert worden. 

Nun ermöglichte er nach seinem 1:0 noch durch seine Vorlage Aleksandar Pavlovics Treffer zum 2:0, erzielte die Tore zum 4:0 und 6:0 und leitete den Treffer zum 5:0 ein. Drei Tore, die man zudem nicht unbedingt hätte erwarten können, resultierten sie doch aus einem xG-Wert von 0,61! 

Aber wenn es läuft, dann läuft es. Schwups - Torkrise von Luis Diaz vorbei. Schwups - aufkommende Ergebniskrise von Bayern München nach zuletzt zwei Unentschieden hintereinander vorbei. 

Wieso RB Leipzig der ideale Aufbaugegner für den FCB war

Klar, es hatte Diaz und den Bayern wie erwähnt geholfen, dass sie diesmal nicht nach wenigen Momenten schon einem Rückstand hinterherlaufen mussten. Es half sicherlich auch, dass mit RB Leipzig zwar eine "immer noch absolute deutsche Spitzenmannschaft" zu Gast war, wie Sportchef Max Eberl sagte, diese vermeintliche Spitzenmannschaft sich in den vergangenen Spielen aber stets viele Tore hatte einschenken lassen: 1:5, 0:6, 3:3, 1:5, so hatten die letzten Ergebnisse in der Bundesliga gelautet - und nun eben 1:6.

Deutschlands wahrscheinliche Nummer 3, die mit einem Sieg die Bayern sogar überholt hätte in der Tabelle, als perfekter Aufbaugegner für den leicht strauchelnden Rekordmeister und seinen bis dahin unglücklichen Angreifer. 

Was sagt Max Eber über Luis Diaz?

Bleibt die Frage, wie sich die plötzliche Torexplosion des Kolumbianers erklären lässt. Max Eberl hatte da eine Theorie, die nahe lag und durchaus schlüssig war, aber dem Stammtisch, Bundeskanzler Friedrich Merz und all jenen nicht gefallen wird, die der Meinung sind, dass wir alle und (Fußballer sowieso) ohnehin zu wenig arbeiten und zu viel Freizeit. "Lucho hat die Pause gut getan, die zwei Wochen Erholung waren hilfreich", sagte er in der Mixed Zone und später noch bei der Pressekonferenz, wo er den lädierten Trainer Vincent Kompany vertrat. 

Die Bayern und der kolumbianische Verband hatten dem Vielspieler Diaz nach dem letzten Bundesliga-Heimspiel vor der Länderspielpause einen zweiwöchigen Sonderurlaub gewährt. "Lucho hat letzte Saison extrem viel gespielt, dann kam noch die WM. Die Erwartungshaltung war danach riesengroß, aber es hat noch nicht alles gepasst. Die Erholung war hilfreich, er ist frischer, er ist bereit", sagte Eberl. 

Zumal es weder das erste Mal ist, dass Luis Diaz von Kompany und den Bayern einen Sonderurlaub gewährt bekam, noch ist er der einzige Spieler: Bereits im vergangenen Dezember hatte Kompany den Angreifer für ein paar Tage in den Urlaub geschickt, als dieser wegen einer Roten Karte in der Champions League gesperrt war. Und Außenverteidiger Alphonso Davies durfte während der jüngsten Länderspielpause seine Flitterwochen nachholen.

Die Stammtische müssen jetzt ganz stark sein, aber: Urlaub hilft! Auch mitten in der Saison.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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