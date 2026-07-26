"Völlig unverhältnismäßig": PSG ätzt gegen Yan Diomande - und sein neuer Klub soll jetzt feststehen

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano und der spanischen Marca erzielten Real und Leipzig am Sonntagabend eine Einigung über einen Transfer. Demnach wird der 19-jährige Ivorer über 100 Millionen Euro kosten. Wie viel genau, ist noch unklar. Zuletzt hieß es, Leipzig würde 150 Millionen fordern. Diomande soll jedenfalls in dieser Woche nach Madrid fliegen, um dort einen bereits ausgehandelten Vertrag bis 2031 zu unterschreiben.

Bis zuletzt wurde der Spieler auch mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Die Franzosen haben sich aber am Sonntag aus dem Poker verabschiedet - und zwar mit einem brisanten Statement, das mehrere Medien wie Sky oder die Marca veröffentlichten.

Darin heißt es: "PSG hat heute Abend offiziell sein Interesse an Yan Diomande sowie die Gebote zurückgezogen. Die geforderte Ablösesumme und Gehaltsvorstellungen waren völlig unverhältnismäßig. PSG wird seine Prinzipien eines rationalen Finanzmanagements sowie eines ausgewogenen Mannschaftsgefüges nicht aufgeben."

Diomande wechselte 2025 für 20 Millionen Euro nach Leipzig

Diomande wurde zudem auch mit Manchester City und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Sein nun bevorstehender Wechsel zu Real dürfte nebenbei auch sämtliche Debatten über ein angebliches Interesse der Königlichen an Michael Olise vom FC Bayern München beenden.

Diomande wechselte vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganes nach Leipzig und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. In wettbewerbsübergreifend 46 Einsätzen gelangen ihm 15 Tore und elf Assists.

Bei der WM war Diomande Stammspieler der Elfenbeinküste. In vier Turniereinsätzen verzeichnete er einen Assist und machte mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Die Ivorer scheiterten im Sechzehntelfinale knapp mit 1:2 an Norwegen.



