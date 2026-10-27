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Galatasaray SK v Fenerbahce SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Völlig Eskalation nach Abpfiff! Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce endet in Massenschlägerei

Süper Lig
Galatasaray - Fenerbahçe
Galatasaray
Fenerbahçe

Beim Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce ist es nach Abpfiff zu äußerst unschönen Szenen gekommen.

Noch auf dem Rasen kam es dabei zu heftigen Auseinandersetzung zwischen Spielern der jeweiligen Mannschaften. Zunächst eskalierte die Situation zwischen Fenerbahces Kerem Aktürkoglu und dem ehemaligen Bundesligaspieler Roland Sallai (Galatasaray), die sich ein Handgemenge lieferten.

Wenig später gerieten dann auch Gala-Kapitän Abdülkerim Bardakci und Gegenspieler Archie Brown aneinander. Der Abwehrspieler von Fenerbahce riss den Türken dabei zu Boden, wobei sogar Sicherheitskräfte anrücken mussten, um die Situation zu deeskalieren. Immer mehr Personen schlossen sich der Massenschlägerei an, nur mit Mühe konnten die beiden Lager voneinander getrennt werden.

Während Aktürkoglu und Sallai für ihre Aktionen noch mit Gelb davonkamen, griff Schiedsrichter Atilla Karaoglan bei den beiden Streithähnen Bardakci und Brown hart durch und zeigte ihnen noch nach dem Abpfiff die Rote Karte.

"Ihr Kapitän hat Matteo Guendouzi an den Haaren gezogen. Ich habe das gesehen und ihn verteidigt. Sie haben auch gekratzt", erklärte Brown später in den Katakomben seinen Ausraster gegenüber den anwesenden Journalisten, denen er eine solche Kratzwunde auch direkt präsentierte.

Gala-Kapitän Bardakci meinte wiederum, dass die Aggression zunächst von Brown ausging und er sich lediglich verteidigt habe. "Wenn Sie sich das Video ansehen, werden Sie sehen, wer zuerst angegriffen hat."

Galatasaray siegt im Istanbul-Derby gegen Fenerbahce

Zuvor war das Istanbul-Derby über die 90-minütige Spielzeit abgesehen von einer kleinen Rudelbildung nach gerade einmal zwölf Sekunden weitestgehend friedlich verlaufen. "Nur" neun Gelbe Karten (inklusive der Verwarnungen nach Spielende) zeigte Schiedsrichter Karaoglan den Akteuren beider Mannschaften.

Sportlich hatte Galatasaray das bessere Ende für sich. Nach einem Doppelpack von Starstürmer Victor Osimhen in der ersten Halbzeit (29. und 44. Minute) kam Fenerbahce durch einen Fallrückzieher von Irfan Kahveci (62.) nur noch zum Anschlusstreffer. Ex-Bayern-Star Leroy Sane stand ebenso wie Ilkay Gündogan nicht in der Startelf, der Offensivspieler wurde in der 80. Minute immerhin noch eingewechselt.

Häufig gestellte Fragen

Galatasaray Istanbul wurde am 1. Oktober 1905 gegründet.

 

Galatasaray Istanbul ist ein mitgliedergeführter Verein. 

Das Stadion heißt offiziell Ali Sami Yen Spor Kompleksi – RAMS Park.

Der RAMS Park hat eine Kapazität von 53.978 Zuschauern.

Neben unzähligen Meisterschaften kann der Verein 19 Siege im türkischen Pokal und 17 Erfolge im türkischen Supercup verbuchen. Dazu kommt der Gewinn des UEFA-Cups und des UEFA Super Cups.

Der Verein ist mit 26 Meisterschaften der alleinige Rekordmeister der Süper Lig (zuletzt 2026).

Rekordspieler von Galatasaray Istanbul ist Bülent Korkmaz. Er bestritt insgesamt 590 Pflichtspiele für den Verein.

Hakan Şükür erzielte beim Klub insgesamt 288 Tore in 539 Pflichtspielen.

Besonders prägend waren die Jahre um den UEFA-Cup-Sieg 2000 mit Legenden wie Gheorghe Hagi, Claudio Taffarel und Gheorghe Popescu. Selbst Franck Ribery trug einst das Trikot der "Löwen“, wenngleich er nur für ein halbes Jahr blieb.

Aktuell stehen zudem Stars wie Ilkay Gündogan und Leroy Sane im Kader.

Fatih Terim führte den Klub in vier Amtszeiten zu acht Meisterschaften und dem UEFA-Cup-Sieg 2000. Eine Schlüsselrolle spielte zudem der ehemalige deutsche Bundestrainer Jupp Derwall. Auch Roberto Mancini oder Karl-Heinz Feldkamp waren einst Trainer.

Der bekannteste Spitzname lautet "Aslanlar" (die Löwen). Der türkische Spitzenklub Galatasaray ist aber auch unter dem Namen "Cimbom" bekannt.

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