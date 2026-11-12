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Geht es nach Klopp, hätte die Berichterstattung zu dem DFB-Duo anders aussehen müssen.

Weil Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic in der Nationalmannschaft in Abwesenheit von Joshua Kimmich überzeugten, entbrannten mediale Debatten über Kimmichs Situation im DFB-Team. Jürgen Klopp machte in einem mehrminütigen Monolog auf einer Pressekonferenz am Donnerstag noch einmal deutlich, was er davon hält und zieht einen Vergleich zum erstmals eingeladenen Wael Mohya.

Zunächst erklärte Klopp, dass seine Startelf für das Nations-League-Gruppenspiel am Freitag in Belgrad bereits feststünde, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert - und kam dahingehend auf Kimmich vom FC Bayern zu sprechen. Der DFB-Kapitän war in der vergangenen Länderspielpause wie geplant - und zu seinem persönlichen Unmut - nach den ersten beiden Spielen abgereist, ehe in den zwei verbliebenen Partien seine beiden Münchner Teamkollegen Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic im Verbund mit Florian Wirtz das Zentrum bildeten. Das taten sie zweimal derart überzeugend, sodass anschließend Debatten über die Verzichtbarkeit von Kapitän Kimmich bei der Nationalmannschaft entbrannten. Ein Umstand, den Klopp "schon damals nicht verstanden" habe.

"Es ist nicht so einfach, sich über die Leistung zweier junger Spieler (Pavlovic und Bischof; Anm. d. Red.) - berechtigterweise, weil sie es einfach gut gemacht haben - zu freuen, aber dann die Geschichte daraus gemacht wird: 'Was heißt das dann für …?'", erklärte Klopp und betonte: "Nichts! Weil Jo Kimmich ein super Spieler ist. Es heißt nichts!" Zumal beispielsweise auch Felix Nmecha vom BVB in besagten Partien nicht zum Einsatz gekommen war, wie Klopp später einwarf. Der Mittelfeldspieler ist ebenfalls Teil des aktuellen Kaders und darf sich trotz der Kontroverse um seinen Torjubel Chancen auf Spielzeit ausmalen.

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Klopp setzte seinen Monolog im Anschluss mit einem Loblied auf die aktuelle Nationalmannschaft fort und unterbrach diesen kurzzeitig, um auf Mohya zu sprechen zu kommen. Wie der DFB bereits am Donnerstagmorgen veröffentlicht hatte, wird der Neuling von Borussia Mönchengladbach gegen Serbien nicht im Kader stehen. Daraus eine Schlagzeile zu machen, sei aber nicht in Ordnung. "Ich habe ihn nicht aus dem Kader 'gestrichen', das ist völlig am Thema vorbei, einfach Quatsch", sagte Klopp. "Wir haben vorher schon besprochen: Wenn nichts passiert, ist er nicht im Kader. Wir wollen ihn sehen."

Getty Images

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Klopp stellt klar: "Ob euch das passt oder nicht"

Klopp hatte für die letzten Gruppenspiele gegen Serbien und am Montag in Berlin gegen die Niederlande, in denen das DFB-Team um den Einzug ins Viertelfinale der Nationenliga kämpft, einen 24-köpfigen Kader berufen. Für das Spieltagsaufgebot darf er laut Reglement aber nur 23 Profis benennen. Bereits im Vorfeld hatte der Bundestrainer erläutert, dass der 24. Kaderplatz künftig aufstrebenden "Jungs" vorbehalten sein soll, die er im Training kennenlernen. So ist das diesmal auch beim erst 17-jährigen Ausnahmetalent Mohya, der sich seit Montag mit der Nationalelf im Quartier in Herzogenaurach auf das Serbien-Spiel vorbereitet, aber auch noch für Marokko spielen dürfte.

Abschließend erklärte Klopp noch, dass ihn die Meinung der Medien bezüglich der rein ergebnistechnisch dürftigen Bilanz der ersten vier Partien mit nur einem Sieg und drei geschossenen Toren "zum Glück nicht so richtig interessiert. Weil ihr müsst darüber berichten und ich muss entwickeln. Ich muss mir die Zeit nehmen und geben. Ob euch das passt oder nicht. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich will niemanden bewusst enttäuschen".

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Klopp, räumte er ein, könne gleichwohl nicht verlangen, dass wegeschaut und Ergebnisse ignoriert werden, "bis wir soweit sind. Zum Fußball gehört dazu, dass sich Leute eine Meinung bilden. Aber wir fühlen uns auf dem Weg. Wir haben gerade angefangen, aber zu Ende ist er natürlich noch lange nicht. Die Basis ist echt gut."

Außerdem würden die nächsten Talente schon in den Startlöchern stehen, "die wir auch schon kennen". Es sei also "alles gut für den Moment".