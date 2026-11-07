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Vitoria de Guimaraes gegen FC Porto heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Vitoria de Guimaraes - FC Porto
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Alles Wissenswerte dazu, wie Sie das heutige Liga-Portugal-Spiel zwischen Vitória de Guimarães und dem FC Porto live verfolgen können.

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Spielvorschau

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Liga Portugal - Spielwoche 11
Estadio D. Afonso Henriques

Der FC Porto reist zum Liga-Portugal-Spiel gegen Vitoria de Guimaraes ins Estadio D. Afonso Henriques. Die Mannschaft von Francesco Farioli will ihre Tabellenführung behaupten.

Porto kommt in der heimischen Liga in starker Form nach Guimaraes und steht an der Spitze der Liga Portugal. Zu seiner jüngsten Erfolgsserie zählt auch ein 4:1-Sieg gegen Napoli in der Champions League unter der Woche. Das Ergebnis aus dem Estadio do Dragao unterstrich die Qualität, die Farioli in seinen 60 Spielen als Trainer von Porto aufgebaut hat.

Das von Tiago Margarido trainierte Vitoria geht als Tabellen-13. in die Partie. Das letzte Spiel endete mit einem torlosen Unentschieden gegen Gil Vicente. Um Porto, das vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen hat, Probleme zu bereiten, muss sich Vitoria deutlich steigern.

Bei Portos Auftritt unter der Woche fiel besonders die Dominanz in der zweiten Halbzeit auf. Napoli-Trainer Massimiliano Allegri bezeichnete die Breite von Portos Kader und die körperliche Intensität offen als entscheidende Faktoren für das Ergebnis. Scott McTominay und Rasmus Hojlund sprachen beide offen über den Schaden, den Porto angerichtet hatte. Hojlund räumte ein, dass Napoli sich nach der Niederlage „in einer sehr schwierigen Lage“ befinde.

Vitoria muss gegen den Tabellenführer ohne Francisco Dias, Gui und Juan Diego Castillo auskommen. Das wird die Kadertiefe auf die Probe stellen. Porto muss unterdessen auf Vasco Sousa verzichten, kann ansonsten aber nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung von Vitoria de Guimaraes gegen FC Porto wissen müsst, darunter die Möglichkeiten zum Livestream, Informationen zum TV-Sender und die Anstoßzeit.

Team-News und Kader

Vitoria de Guimaraes vs FC Porto Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Margarido

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