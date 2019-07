Virgil van Dijk über den Gewinn der Champions League mit dem FC Liverpool: "Den Tag danach werde ich in nie vergessen"

Virgil van Dijk hat beim FC Liverpool die erfolgreichste Saison seiner Karriere hinter sich. Dabei bleibt ihm ein Moment ganz besonders in Erinnerung.

Für Virgil van Dijk war der Tag nach dem Gewinn der mit dem einer der unvergesslichsten seiner Karriere. Das erklärte der Innenverteidiger in einem Interview auf der offiziellen Homepage der Reds, in dem er seinen bisher größten Erfolg Revue passieren ließ.

"Ich denke, als der Abpfiff kam, war es eine große Erleichterung, ein verrücktes Gefühl – ich kann es nicht wirklich beschreiben“, sagte van Dijk. Am darauffolgenden Tag wurde die Mannschaft von Jürgen Klopp von mehr als einer Millionen Fans in Liverpool empfangen – für van Dijk ein ganz besonderes Erlebnis.

Virgil van Dijk über den Champions-League-Sieg: "Der Tag danach mit der Parade war unvergesslich"

Der Niederländer erinnerte sich: "Der Tag danach mit der Parade, das war unvergesslich. So viele Leute waren dort, um uns zu begrüßen und uns zu feiern. Es war etwas Besonderes. Ich werde es in meinem ganzen Leben nie vergessen."

Nach überragenden Leistungen beim LFC wurde van Dijk unter anderem als bester Spieler der vergangenen Premier-League-Saison ausgezeichnet. Mittlerweile wird der 28-Jährige sogar als Kandidat für den Ballon d’Or gehandelt. Der Rechtsfuß fühlt sich davon durchaus geehrt.

Liverpools Virgil van Dijk: "Möchte eine noch bessere Saison spielen als im letzten Jahr"

"Es ist eine Ehre, wenn Leute davon reden, aber was kann ich tun? Ich habe keinen Einfluss darauf. Die Leute, die einen Einfluss darauf haben, müssen entscheiden, wer gewinnen wird", so van Dijk. Außerdem wolle der Champions-League-Sieger sich in der kommenden Saison nochmal steigern.

"Ich kann nicht leugnen, dass ich letztes Jahr eine ziemlich gute Saison hatte. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist, mich auf die neue Saison zu konzentrieren, fit zu werden, fit zu bleiben und hoffentlich eine noch bessere Saison zu spielen als im letzten Jahr", nahm sich van Dijk vor.