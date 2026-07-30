Der FC Bayern München hat sein Testspiel im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee souverän gewonnen. Gegen den Neuntligisten FC Rottach-Egern setzte sich die Mannschaft von Vincent Kompany mit 15:0 (6:0) durch. Während vor allem die jungen Talente mit Spielfreude und Einsatz überzeugten, konnten einige etabliertere Spieler, die um einen Platz im Team kämpfen, ihre Chance nicht wirklich nutzen.

Nach der 1:2-Niederlage zum Vorbereitungsauftakt gegen den SV Wehen Wiesbaden, bei der eine extrem junge Bayern-Elf mit einem Durchschnittsalter von 17,6 Jahren in der ersten Halbzeit auf dem Platz stand, setzte Kompany diesmal auf eine Mischung aus Nachwuchskräften und erfahrenen Profis. Unter anderem durften Sacha Boey, Min-jae Kim, Joao Palhinha und Tom Bischof von Beginn an ran. Später wurden auch die WM-Rückkehrer Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich und Jonathan Tah eingesetzt. Nathaniel Brown absolvierte zudem sein Debüt für den Rekordmeister.

Die größten Akzente setzten jedoch nicht die erfahrenen Profis, sondern vielmehr die Nachwuchskräfte. Vor allem Felipe Chavez (19), Maycon Cardozo (17) und Arijon Ibrahimovic (20) überzeugten mit viel Spielfreude und Einsatzbereitschaft. Gerade in der Vorbereitung bietet sich den Talenten natürlich die Chance, auf sich aufmerksam zu machen - doch auch die Profis ohne sicheren Stammplatz stehen unter Druck und müssen ihre Ansprüche untermauern.

Vor allem Palhinha konnte in dieser Hinsicht nicht überzeugen. Der Portugiese, der nach seiner Leihe zu Tottenham Hotspur im Sommer nach München zurückkehrte, gilt als möglicher Verkaufskandidat, obwohl er zuletzt selbst noch betonte, sich beim FC Bayern durchsetzen zu wollen: "Der Plan ist, meine Position hier zu behalten", sagte er der Abendzeitung.Seit seinem 51-Millionen-Euro-Wechsel im Jahr 2024 konnte sich der defensive Mittelfeldspieler beim Rekordmeister nicht etablieren und wagt nun einen zweiten Versuch - sollte er nicht doch noch im Sommer wieder gehen müssen.

Gegen Rottach-Egern wirkte er aber über weite Strecken unkonzentriert und sogar lustlos, leistete sich mehrere unnötige Fehlpässe und lud den Gastgeber mit einem Ballverlust in der ersten Halbzeit zudem zu einem gefährlichen Konter ein, aus dem eine erfahrenere Profimannschaft garantiert mehr Kapital geschlagen hätte. Auch seine Distanzschüsse blieben zunächst ohne Erfolg. Entweder waren sie zu zentral, zu harmlos oder wurden geblockt. Zwar erzielte er in der zweiten Halbzeit mit einem platzierten Flachschuss den Treffer zum 9:0, insgesamt blieb sein Auftritt jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Auch Boey konnte nicht wirklich Argumente sammeln. Da die Bayern das Spiel praktisch durchgehend in der gegnerischen Hälfte austrugen, konnte sich der Rechtsverteidiger eigentlich mehr auf seine Offensivqualitäten konzentrieren. Stattdessen lief das Spiel vor allem zu Beginn fast nur über die linke Seite, wo Ibrahimovic die Abwehr schwindelig spielte. Auch in der zweiten Hälfte blieb der Franzose blass.

Boey, der auch zu den Leihrückkehrern zählt, gilt ebenfalls als Verkaufskandidat. Auch aufgrund der Berichte über ein angespanntes Verhältnis zu Kompany in der vergangenen Saison dürfte es schwierig werden, sich dauerhaft in der Mannschaft durchzusetzen. Sowohl für den Franzosen als auch für Palhinha wird es nun richtig eng.

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Er begeisterte Kompany im Training - Bayern-Juwel Assomo trifft nach nur wenigen Minuten

Deutlich positiver trat dagegen Bastian Assomo in Erscheinung. Der 16-jährige Deutsch-Kameruner wurde in der 63. Minute eingewechselt und benötigte nur wenige Minuten für seinen ersten Treffer. In der 67. Minute setzte sich der 1,90 Meter große Angreifer energisch gegen einen Verteidiger durch, eroberte den Ball und vollendete souverän.

Auch danach blieb Assomo gefährlich: In der 75. Minute bewies er gutes Timing beim Freilaufen und verpasste nur knapp seinen zweiten Treffer, kurz vor Abpfiff setzte er einen weiteren Schuss übers Tor. Der Youngster hatte zuletzt bereits im Training auf sich aufmerksam gemacht.

Laut einem Bericht der Bild soll Kompany besonders von seinem Abschluss und seiner Beweglichkeit sowie seiner körperlichen Präsenz beeindruckt sein. Im Rahmen des Trainings spielte Kompany sogar mit und nahm sich der Aufgabe, Assomo zu verteidigen, selbst an. Schon beim Auftakt gegen Wiesbaden war zu erkennen, dass Kompany ein besonderes Auge auf Assomo geworfen hat. Der 40-Jährige begleitete den 16-Jährigen aufmerksam und suchte mehrfach das direkte Gespräch mit dem Nachwuchsstürmer.

Assomos Entwicklung unterstreichen auch seine Zahlen eindrucksvoll. Für die U17 und die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern erzielte er vergangene Spielzeit in zwölf Partien zwölf Tore. Zudem traf er für die deutsche U16-Nationalmannschaft in drei Einsätzen bereits viermal.

Der Mittelstürmer wechselte 2025 aus der Jugend von Hertha BSC an die Isar und spielte zuletzt überwiegend für die U17 der Bayern. In der Saison 2026/27 ist Assomo jedoch für die zweite Mannschaft eingeplant - der Weg zu den Profis könnte für eines der größten Talente im Nachwuchsbereich des Rekordmeisters jedoch schneller gehen als bei vielen anderen.