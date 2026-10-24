"Wir fangen nicht an, irgendwelche Zeitkorridore aufzubauen", sagte Eberl am Samstag. Aber man rede "nicht von Tagen, sondern von Wochen. Im Moment muss er sicherlich auf seinen Körper hören und sich die Zeit nehmen, die er braucht." Kompany wird von seinem Trainerteam um Assistent Aaron Danks vertreten, so auch am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Topspiel beim SC Freiburg.

Es sei "natürlich für uns alle kein schöner Moment. Er ist gestern zusammengebrochen auf dem Platz und ist jetzt im Krankenhaus, er wird da auch noch einige Tage bleiben, bis man einfach alles herausgefunden hat. Es zeigt mal wieder, dass der Fußball nicht das Wichtigste im Leben ist", betonte Eberl.

Er habe am Freitagabend mit Kompany und dessen Frau telefoniert. "Also erst mal die gute Nachricht, er ist stabil und in besten Händen", so Eberl. Man stehe jetzt "als Bayern München zusammen", fügte er an. Oberste Priorität habe, dass der 40 Jahre alte Belgier "gesund wird, dass er sich in Ruhe erholen kann. Und auch dann erst wieder zurückkommen soll, wenn er sich fit fühlt. Und das wird die größte Aufgabe von uns werden, ihn zu schützen, auch ein Stück weit vor sich selber."

FC Bayern München muss auf mehrere Stammspieler verzichten

Auch Danks hatte am Freitag noch mit seinem Chef telefoniert. "Und ich habe ihm klargemacht, dass wir nicht über Fußball sprechen werden", sagte der Engländer. Es gehe nur darum, "dass er gesund wird. Die gesamte Fußball-Angelegenheit ist jetzt in unserer Hand, wir versuchen die Mannschaft nach vorne zu bringen."

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Neben Kompany muss der FC Bayern allerdings weiter auf Joshua Kimmich nach dem Tod des Vaters verzichten. Er brauche noch Zeit mit der Familie, so Danks. Zudem fehlen in Freiburg Min-Jae Kim, Luis Díaz und Jamal Musiala.