Vincent Kompany nachhaltig beeindruckt! Planänderung bei Youngster des FC Bayern?

Maycon Cardozo ist einer von zahlreichen Nachwuchsakteuren, die in der Vorbereitung auf die kommende Saison beim FC Bayern vorspielen durften. Kaum einer scheint die Verantwortlichen aber derart beeindruckt zu haben wie der erst 17-jährige Brasilianer.

Cardozo feierte in der vergangenen Spielzeit sein Debüt mit zwei Einsätzen in der Bundesliga über 33 Minuten in Summe. Demnächst könnten etliche Minuten mehr dazukommen und die nicht mit Bayerns zweiter Mannschaft in der Regionalliga oder auf einer Leihstation, sondern bei den Profis von Cheftrainer Vincent Kompany.

Der Belgier soll ein großer Fan Cardozos sein, der gerade auf der Asientour weitere Argumente in eigener Sache sammelte. Laut Sky sei eine Leihe des flinken Linksaußen trotz zahlreicher Angebote nicht unbedingt mehr vorgesehen. Stattdessen könnte Cardozo als dritter Mann hinter Platzhirsch Luis Diaz und Backup Arijon Ibrahimovic aufgebaut werden.