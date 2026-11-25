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Not macht erfinderisch - und deshalb darf der Rechtsverteidiger plötzlich ganz vorne für den FC Bayern ran.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat mit seiner Startformation für das Champions-League-Auswärtsspiel bei OSC Lille überrascht. Aufgrund der zahlreichen Verletzten war der Coach dazu gezwungen, seine Mannschaft ordentlich durcheinanderzuwirbeln. Vor allem die FCB-Offensive war arg gebeutelt, denn schließlich standen Kompany Spieler wie Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz, Serge Gnabry und Jamal Musiala für die Startelf nicht zur Verfügung. Vor dem Anpfiff war davon ausgegangen worden, dass Flügelspieler Lennart Karl für Kane ins Sturmzentrum rücken wird - doch Kompany verfolgte einen anderen Plan.

Von Anpfiff an hielt sich mit Konrad Laimer der etatmäßige Rechtsverteidiger der Münchner ganz vorne auf. Der Österreicher setzte seine Laufstärke beim Pressing ein, das Lille in der ersten halben Stunde viele Probleme bereitete. Für das einzige Tor in dieser Phase war allerdings Dayot Upamecano verantwortlich, der nach einer Ecke von Tom Bischof zum 1:0 einköpfte.

IMAGO

Im Mittelfeld riss Kompany die gewohnte Doppel-Sechs mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic auseinander und stellte Tom Bischof an die Seite von Kimmich. Pavlovic rückte auf die für ihn ungewohnte Zehnerposition vor, auf der eigentlich Bischof erwartet worden war. In der Abwehrkette musste Hiroki Ito auf links ran, auf der Laimer-Position durfte Josip Stanisic spielen.

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Aufstellung FC Bayern: Urbig - Stanisic, Upamecano, Kim, Ito - Kimmich, Bischof - Karl, Pavlovic, Brown - Laimer.