Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany soll mit der Leistung seiner Mannschaft beim mühevollen 2:1-Auswärtssieg beim Aufsteiger SV Elversberg alles andere als einverstanden gewesen sein. Das berichtet die tz.

Demnach habe der belgische Coach bereits in der Halbzeitpause, als es 1:0 für sein Team stand, seinem Ärger Luft gemacht. Dabei habe er auch gegen die Taktiktafel geschlagen.

Drei Münchner Spieler wurden von Kompany angeblich explizit kritisiert: So war der Trainer mit der Leistung von Rechtsverteidiger Josip Stanisic, der Konrad Laimer auf dieser Position vertrat, nicht zufrieden. Der Kroate patzte im Anschluss nach der Pause beim zwischenzeitlichen Ausgleich durch Maurice Krattenmacher.

Vincent Kompany: Welche Spieler bekamen noch eine Ansage?

Auch Dayot Upamecano bekam demnach eine klare Ansage, nachdem er sich zu Beginn einen üblen Fehlpass geleistet hatte.

Youngster Lennart Karl wurde außerdem vom Coach deutlich gemacht, was er von dessen Jubel nach dem 1:0 gehalten hatte: Der DFB-Kicker hatte sich demonstrativ vor den Elversberg-Fans den Finger auf die Lippen gelegt, um ihnen zu bedeuten, dass die ruhig sein sollen.