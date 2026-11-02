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Villarreal gegen PSG in der Champions League: Alles Wissenswerte zum Spiel

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A. Hakimi

Ausführliche Spielvorschau auf Villarreal gegen PSG in der Champions League. Wir sprechen über Taktik, Personallage, Form und mehr.

Villarreal gegen PSG: Vorschau auf die Champions League

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Champions League - Spielwoche 4
Estadio de la Ceramica

PSG reist am Dienstag, 3. November, zum Spiel der Champions-League-Ligaphase gegen Villarreal ins Estadio de la Cerámica. Anstoß ist um 16:00 Uhr EST beziehungsweise 20:00 Uhr GMT.

Europas Champion startet makellos

PSG reist nach einem makellosen Start in die Titelverteidigung in der Champions League nach Villarreal. Gegen Slovan Bratislava erzielte das Team sechs Tore, bevor es Manchester City und Barcelona besiegte. Wettbewerbsübergreifend hat die Mannschaft von Luis Enrique neun Spiele in Folge gewonnen, zuletzt mit 5:1 gegen Le Havre in der Ligue 1. Dabei gelang dem offensivstarken Rechtsverteidiger Achraf Hakimi ein seltener Hattrick, während Kvicha Kvaratskhelia und Ousmane Dembele verletzungsbedingt fehlten. Hakimi bereitete zudem zwei Tore vor.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

Villarreal steckt in LaLiga in der Krise

Nach einer Niederlage gegen Espanyol steckt Villarreal auch in der heimischen Liga tief in Schwierigkeiten und steht auf dem vorletzten Platz der LaLiga. In der Champions League verlor die Mannschaft zuletzt an der Anfield Road mit 3:4 gegen Liverpool. Villarreal dürfte sich dennoch Chancen ausrechnen, PSG Probleme zu bereiten: In allen bisherigen Champions-League-Spielen des Titelverteidigers in dieser Saison trafen beide Teams. Das gilt auch für Villarreals Europapokalspiele in dieser Saison. Wettbewerbsübergreifend fielen zudem in zwölf der 14 Heimspiele Villarreals Tore auf beiden Seiten.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Wichtige Zahlen und Verletzungen

  • PSG gewann seine letzten sechs Pflichtspiele jeweils mit mindestens zwei Toren Vorsprung.
  • In Villarreals drei Spielen der Ligaphase fielen 16 Tore, durchschnittlich 5,33 pro Partie.
  • Bei Villarreal sind Gerard Moreno und Ilias Akhomach fraglich, während PSG auf das wichtige Trio Marquinhos, Ousmane Dembélé und Khvicha Kvaratskhelia verzichten muss.

Teamnews und Kader

FC Villarreal vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
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VIL
Aufstellung
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PSG
4-3-3
Péter GulácsiPéter GulácsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaS. ComesanaS. ComesanaN. SalibaN. SalibaP. GueyeP. GueyeT. BuchananT. BuchananA. MoleiroA. MoleiroG. MikautadzeG. MikautadzeM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoL. BeraldoL. BeraldoA. HakimiA. HakimiLucas HernándezLucas HernándezVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresM. AklioucheM. AklioucheDésiré DouéDésiré Doué
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PSG
4-2-3-1
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Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • Inigo Pérez
  • Luis Enrique

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