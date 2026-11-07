Villarreal gegen Getafe mit einem VPN sehen: So geht’s

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. Schalte das VPN ein und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Rufe den offiziellen Sender auf. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Villarreal empfängt Getafe im Estadio de la Ceramica zu einem LaLiga-Spiel, in das beide Teams mit unterschiedlicher, aber jeweils schwieriger Form gehen. Villarreal steht auf Tabellenplatz zehn und will nach einer turbulenten Woche vor heimischem Publikum wieder in die Erfolgsspur finden.

Villarreals jüngste Europapokalabende waren bitter. Die 0:6-Niederlage gegen Paris Saint-Germain in der Champions League warf für das Team von Inigo Perez ernste Fragen auf. Vier Gegentore fielen bereits in den ersten 17 Minuten. Auch die 0:1-Niederlage gegen Espanyol im vorangegangenen LaLiga-Spiel erhöht den Druck vor diesem Wochenende.

Getafe reist als Tabellen-13. an und hat ebenfalls Probleme im Gepäck. Das Team von Pepe Bordalas unterlag am Donnerstag in der Conference League mit 0:1 gegen Brighton. Damit setzte sich seine jüngste Serie wechselhafter Ergebnisse über die Wettbewerbe hinweg fort.

Getafe hat jedoch gezeigt, dass es sich bei Bedarf Ergebnisse erkämpfen kann. Der 3:1-Sieg gegen Sevilla in LaLiga nur wenige Tage vor der Niederlage gegen Brighton zeigte, dass Bordalas sein Team so einstellen kann, dass es Gegnern mit Kontern gefährlich wird. Getafe wird versuchen, mögliche defensive Unsicherheiten Villarreals auszunutzen.

Auch die direkten Duelle versprechen Spannung. Villarreal gewann das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams mit 2:0, im Spiel davor setzte sich jedoch Getafe durch. Keines der Teams darf das andere unterschätzen.

Für alle, die das Spiel verfolgen möchten, gibt es hier alle Informationen zur Live-Übertragung von Villarreal gegen Getafe.

Mit ExpressVPN kannst du Villarreal gegen Getafe live sehen. Damit lassen sich geografische Beschränkungen umgehen und offizielle Sender von überall auf der Welt aufrufen. Über den Link unten kannst du das Spiel live streamen.

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