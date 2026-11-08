Villarreal gegen Getafe mit einem VPN ansehen

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. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Villarreal empfängt Getafe im Estadio de la Ceramica zu einem LaLiga-Spiel, in das beide Mannschaften mit unterschiedlicher, aber jeweils schwieriger Form gehen. Das Gelbe U-Boot steht auf Tabellenplatz zehn und will nach einer turbulenten Woche vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur.

Villarreals jüngste Europapokalabende waren bitter. Nach einer 0:6-Klatsche gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, bei der die Mannschaft von Inigo Perez in den ersten 17 Minuten vier Gegentore kassierte, muss sie Antworten finden. Die 0:1-Niederlage gegen Espanyol im vorigen LaLiga-Spiel erhöht den Druck vor diesem Wochenende zusätzlich.

Getafe reist als Tabellen-13. mit eigenen Problemen an. Die Mannschaft von Pepe Bordalas verlor am Donnerstag in der Conference League mit 0:1 gegen Brighton. Damit setzte sich eine Serie wechselhafter Ergebnisse über mehrere Wettbewerbe hinweg fort.

Getafe hat allerdings gezeigt, dass es bei Bedarf Ergebnisse erkämpfen kann. Der 3:1-Sieg gegen Sevilla in LaLiga nur wenige Tage vor der Niederlage gegen Brighton zeigte, dass Bordalas seine Mannschaft so einstellen kann, dass sie Gegner bei Kontern in Bedrängnis bringt. Getafe wird versuchen, mögliche Unsicherheiten in Villarreals Defensive auszunutzen.

Auch die bisherigen direkten Duelle versprechen Spannung. Villarreal gewann das letzte Aufeinandertreffen mit 2:0, doch im Spiel davor setzte sich Getafe durch. Keine der beiden Mannschaften kann die andere auf die leichte Schulter nehmen.

Wer nichts vom Spiel verpassen möchte, erfährt hier alles Wichtige zur Live-Übertragung von Villarreal gegen Getafe.

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