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24 Einsatzminuten gegen Galatasaray reichen, um Leon Goretzka harte Kritik einzubringen.

Der englische Ex-Nationalspieler Gabriel Agbonlahor (40) hat Aston Villas Mittelfeldmann Leon Goretzka (31) nach der 0:1-Niederlage des Premier-League-Klubs bei Galatasaray Istanbul in der Champions League am Dienstagabend hart kritisiert.

Goretzka wurde im RAMS Park nach 68 Minuten für Joao Gomes eingewechselt. Ihm blieben also rund 24 Einsatzminuten. Genug Zeit, damit Villa-Klublegende Agbonlahor (391 Einsätze, 86 Tore) anschließend bei talkSPORT pestete: "Goretzka sieht nicht so aus, als wäre er für die Premier League gemacht. Es gibt einen Grund, warum Bayern ihn ablösefrei hat gehen lassen."

In der Tat legte Goretzka gegen Galatasaray keinen glücklichen Auftritt hin. Nach vorne gelang dem zentralen Mittelfeldspieler wenig und beim entscheidenden Gegentreffer durch Deniz Gül wirkte er entscheidend mit: Bei einem Eckstoß stand er am kurzen Pfosten und verließ seine Position, um den Ball zu klären. Dies misslang und Torschütze Gül netzte aus kurzer Distanz, als das Leder ins Zentrum weitergeleitet wurde.

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Für Goretzka war es nach seinem Wechsel aus München im Sommer der zehnte Einsatz für den Europa-League-Sieger. Unter Cheftrainer Unai Emery (51) pendelt er zwischen Startelf und Ersatzbank, seinen einzigen Treffer erzielte er vor der letzten Länderspielpause beim wilden 4:4 gegen Manchester United in Old Trafford.

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Wie von Agbonlahor bemerkt verließ Goretzka seinen langjährigen Klub FC Bayern vor dieser Saison. Die Münchener entschieden sich dagegen, den auslaufenden Vertrag mit dem ehemaligen Schalker zu verlängern. Goretzka nahm sich viel Zeit für den nächsten Schritt. Neben einigen italienischen Spitzenvereinen soll unter anderem auch die MLS gelockt haben.

Leon Goretzka wechselte wegen Unai Emery zu Aston Villa

Er erklärte vor wenigen Tage im kicker, am Anfang des Sommers habe er "zunächst gedacht, dass ich den Fokus schon eher auf Lebensqualität und nicht mehr so sehr auf das Fußballerische legen könnte. Aber nach ein paar Wochen habe ich realisiert, dass es für einen solchen Transfer doch noch zu früh wäre, und ich mich doch lieber nochmal einer echten Herausforderung stellen möchte."

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Er suchte daher einen Klub auf hohem europäischen Niveau und unterschrieb letztlich bei Villa. Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung habe Coach Emery gespielt, der ihm erlaube, "zu meinem alten Stil zurückkehren". Dazu erklärte Goretzka: "Es hat bei Thomas Tuchel (Bayern-Trainer von 2023 bis 2024, d. Red.) angefangen. Er wollte zwei klare Mittelfeldspieler - mehr oder weniger defensive. Ich habe versucht, mich anzupassen. Es hat nicht so gut zu meinen Stärken gepasst, aber es hat dem Team geholfen, die Ziele zu erreichen."

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Emery habe ihm in einer detaillierten Analyse "aufgezeigt, wo er mein Spiel vielleicht noch besser machen kann. Ich hatte die gleichen Ansichten und darum habe ich entschieden, hierher zu kommen", erklärte Goretzka. Der Plan sei es, unter Emery "zu meinem alten Spielstil zurückzukehren", der eben offensiver sei als zuletzt bei Bayern von ihm gefordert.

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Goretzka, der in Birmingham bis 2028 unterschrieben hat, fiel bei seinem neuen Klub mit Knieproblemen zunächst aus. Sein Debüt feierte er schließlich am 14. Oktober gegen Fenerbahce (6:0) in der Königsklasse.