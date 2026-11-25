So seht Ihr Viktoria Pilsen gegen Benfica mit einem VPN

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. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 12:45 Doosan Arena Plzen

Viktoria Pilsen empfängt Benfica in der Doosan Arena in Pilsen zu einem Spiel der Ligaphase der Europa League.

Der Unterschied in der Tabelle ist deutlich: Benfica steht auf Platz eins, Pilsen dagegen nur auf Rang 30.

Die Mannschaft von Radoslav Kovac ist in der heimischen Liga gut in Form. Am 21. November gewann sie in der ersten Liga auswärts mit 2:1 gegen Bohemians 1905 und ist seit fünf Spielen ungeschlagen.

Pilsen holte Anfang November auch einen 1:0-Sieg bei Lillestroem in diesem Wettbewerb. Auf diesem Ergebnis kann die Mannschaft nun zu Hause aufbauen.

Benfica unter Marco Silva hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Zuletzt gab es am 22. November in der Taça de Portugal einen 3:1-Auswärtssieg gegen Torreense.

Anfang des Monats gewann Benfica zudem in der Europa League mit 3:1 gegen Lech Posen. Die Gäste reisen also mit viel Selbstvertrauen nach Tschechien.

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel verfolgen könnt.

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