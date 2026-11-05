Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoViktoria Köln
team-logoSaarbrücken
Ansehen auf MagentaSport
Unterstützt von

Viktoria Köln vs. Saarbrücken heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Viktoria Köln - Saarbrücken
Viktoria Köln
Saarbrücken
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Viktoria Köln gegen Saarbrücken. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandMagentaSport
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Saarbrücken beginnt am 06.11.2026, 19:00.

Viktoria Köln vs. Saarbrücken heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort per TV-Übertragung oder Livestream verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei Viktoria Köln und Saarbrücken los?

Viktoria Köln kommt mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie – die stärkste Bilanz im direkten Vergleich. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 bei Hoffenheim II, davor bezwang Köln SC Verl mit 3:1. Im selben Zeitraum traf die Mannschaft neunmal und kassierte fünf Gegentore.

Saarbrücken weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es eine 3:2-Niederlage gegen TSV Havelse, während zuvor ein 3:1-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf für Aufsehen sorgte. In fünf Spielen erzielte Saarbrücken acht Tore, ließ aber zehn zu.

FCK

FCK - Form

ALA
S2-5
SHG
U2-2
DUI
U1-1
VEL
S3-1
TSG
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAB

SAB - Form

FOK
U0-0
DUI
N2-4
F95
S1-3
HAV
N3-2
WMA
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Viktoria Köln vs Saarbrücken Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • M. Wilhelm

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Form

FCK

FCK - Form

ALA
S2-5
SHG
U2-2
DUI
U1-1
VEL
S3-1
TSG
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAB

SAB - Form

FOK
U0-0
DUI
N2-4
F95
S1-3
HAV
N3-2
WMA
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Viktoria KölnUnentschiedenSaarbrücken
1
0
4
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
0
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
1
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
2
END
Deutschland 3 Liga
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
1
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
0
END
Deutschland 3 Liga
Viktoria Köln badge
Viktoria Köln
FCK
2
Saarbrücken badge
Saarbrücken
SAB
5
END
6Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
128223115+1626
S
S
U
U
S
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
127322013+724
S
S
N
S
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
126242821+720
S
N
S
N
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
126241918+120
S
S
S
N
N
6
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
125162119+216
N
S
N
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
124352023-315
N
S
N
N
U
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
123361326-1312
N
N
S
U
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen