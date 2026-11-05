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Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Anstoßzeit

Das Spiel zwischen Viktoria Köln und Saarbrücken beginnt am 06.11.2026, 19:00.

Viktoria Köln vs. Saarbrücken heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort per TV-Übertragung oder Livestream verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei Viktoria Köln und Saarbrücken los?

Viktoria Köln kommt mit drei Siegen und zwei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie – die stärkste Bilanz im direkten Vergleich. Der jüngste Erfolg war ein 1:0 bei Hoffenheim II, davor bezwang Köln SC Verl mit 3:1. Im selben Zeitraum traf die Mannschaft neunmal und kassierte fünf Gegentore.

Saarbrücken weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt setzte es eine 3:2-Niederlage gegen TSV Havelse, während zuvor ein 3:1-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf für Aufsehen sorgte. In fünf Spielen erzielte Saarbrücken acht Tore, ließ aber zehn zu.

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Aufstellungen

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Form

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Bilanz direkte Duelle

Viktoria Köln vs. Saarbrücken: Die Tabellen