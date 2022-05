Viktoria Köln vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung – die Übertragung der 3. Liga

In diesen Tagen stehen in der 3. Liga die Partien des 37. Spieltags auf dem Programm. Hierbei steigt am Sonntag um 14 Uhr das Aufeinandertreffen zwischen Viktoria Köln und dem 1. FC Kaiserslautern. Somit gastiert der Dritte beim 14., wobei die Domstädter und der FCK 39 und 63 Zähler mitnahmen. Im ersten Kräftemessen von Anfang Dezember gelang den Roten Teufeln ein 4:0-Heimerfolg.

Viktoria Köln ging zuletzt Mitte März zu Hause gegen Wiesbaden und in Würzburg als Sieger vom Platz. Danach nahm das Team von Olaf Janßen in vier Partien zwei Punkte mit. Hierbei erlebten die Domstädter zuerst Niederlagen zu Hause gegen BVB II und in Magdeburg. Anschließend gab es 1:1 vor heimischem Publikum gegen Meppen und am Samstag in Halle.

Die Viktoria sammelt einen weiteren Punkt für den Klassenerhalt! Mit 1:1-Unentschieden trennen sich der @HallescherFC und der Klub von der Schäl Sick.#Viktoria #HFCVIK #3Liga pic.twitter.com/g1QSKCLLsJ — FC Viktoria Köln 1904 (@viktoria1904) April 30, 2022

Der 1. FC Kaiserslautern musste sich zeitgleich zu Hause gegen Borussia Dortmund II geschlagen geben. Damit fuhr die Elf von Marco Antwerpen die zweite Niederlage am Stück ein. Nachdem im bislang vorletzten Heimspiel gegen Saarbrücken der fünfte Dreier binnen sieben Meisterschaftspartien gelungen war, verlor der FCK zunächst in Wiesbaden.

Mithilfe der Ausstrahlungsrechte an der 3. Liga liefern Euch die Kanäle der ARD Spiele ins Haus. Genauer gesagt laufen an allen Spieltagen einige Begegnungen im Free-TV. Doch wie sieht es rund um die Übertragung des Aufeinandertreffens Viktoria Köln vs. FCK?

GOAL hat in diesem Zusammenhang keine erfreulichen Nachrichten für Euch. Und das liegt daran, dass MagentaSport die alleinigen Rechte am Match zwischen den Domstädtern und den Roten Teufeln hält. Außerdem laufen üblicherweise Matches, die samstags um 14.00 Uhr steigen, im Free-TV.

Somit benötigt Ihr für die Übertragung des Matches Viktoria Köln – 1. FC Kaiserslautern ein Abonnement. Diesbezüglich stehen bei MagentaSport ein Jahres- und ein Monatsvertrag zur Auswahl. Mit der zweitgenannten Option müsst Ihr Euch viel länger binden und dementsprechend mehr bezahlen. Jedoch profitiert Ihr von einem großzügigeren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Weiters hängen die Tarife von Eurem Telekom-Status ab. Wenn Ihr bereits Kunde seid, müsst Ihr respektive 60 Euro und 9,95 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls betragen die Preise jeweils 120 Euro und 16,95 Euro. Auf der Homepage des Pay-TV-Senders stehen unzählige weiterführende Infos.

Samstags um 14.00 Uhr könnt Ihr zusätzlich für die Konferenz entscheiden. Zudem erstreckt sich das Angebot von MagentaSport auf die Fußball-Frauen-Bundesliga, auf Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele), die HBL und die DEL. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung des Matches Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern:

Ein Abo bei MagentaSport zahlt sich auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät besitzt, aus. Denn: Ihr könnt das gesamte Programm ebenso im LIVE-STREAM mitverfolgen. Dafür benötigt Ihr wenig überraschend eine angemessene Internetverbindung sowie einen PC, ein Notebook, ein Smartphone oder ein Tablet.

Weiters müsst Ihr vor der Übertragung des Kräftemessens Viktoria Köln gegen 1. FC Kaiserslautern gar keinen Vertrag abschließen. Denn: Dank einer Kooperation mit dem Bezahlanbieter könnt Ihr bei der Plattform OneFootball 3,99 Euro pro Begegnung auf den Tisch legen. Zudem müsst Ihr die Applikation herunterladen.

Der #FCK musste sich in seinem letzten Heimspiel dieser Drittliga-Spielzeit zum zweiten Mal auf dem heimischen #Betze geschlagen geben. Gegen die U23 von Borussia Dortmund unterlagen die Roten Teufel mit 1:3: https://t.co/AKrfq1z6GO #FCKBVB pic.twitter.com/emxxPywPAm — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) April 30, 2022

Ihr möchtet es komplett kostenlos angehen, habt kein passendes Internet zur Hand oder schlichtweg zu wenig Zeit? Wenn ja, stellt das alles dank des LIVE-TICKERS von GOAL kein Problem dar. Natürlich müsst Ihr damit auf TV-Bilder verzichten, aber Ihr bleibt trotzdem zum Match Viktoria Köln vs. FCK im Bilde. Zu diesem Zweck verschicken wir auch Push-Nachrichten.

