Viktoria Köln - 1860 München: So wird die 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM übertragen

Spiel auf Augenhöhe in der 3. Liga: Viktoria Köln empfängt heute 1860 München. Anpfiff im Sportpark Höhenberg in Köln ist heute um 13 Uhr.

In der Bundesliga und 2. Bundesliga war an den vergangenen Tagen und auch heute frei - nicht so in der 3. Liga. Hier wird fleißig weiter der schönste Sport der Welt ausgeübt und dabei werden die Fans unterhalten - so wünscht man sich das.

Das Spiel heute hat keinen Favoriten: Nur vier Punkte trennen 1860 (10., 32 Punkte) von der Viktoria (13., 28). Dabei sind beide Teams sehr heiß: Vier Siege in Folge gab es zuletzt für Viktoria. Auch für die Münchener gab es zwischendurch vier Siege in Folge, nur eine Niederlage gegen Karlsruhe unter der Woche trübt die Bilanz etwas.

3:0 gewannen die Löwen das Hinspiel am 24. August - wir dürfen gespannt sein, wie das Spiel heute ablaufen wird. GOAL erklärt, wie das Spiel der 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Begegnung Viktoria Köln vs. 1860 München Wettbewerb 3. Liga | 24. Spieltag Datum Sonntag | 30. Januar 2022 Anpfiff 13 Uhr (Hier geht's zum LIVE-TICKER!) Ort Sportpark Höhenberg | Köln | Deutschland

Vier Punkte: So gering ist der Abstand zwischen den beiden Traditionsvereinen. Heißt: Ein Viktoria-Sieg heute und die Domstädter sind nur noch einen Punkt hinter 1860.

Umgekehrt können die Löwen natürlich den Abstand auf Viktoria ausbauen und vielleicht sogar im Aufstiegsrennen mitmischen: Sieben Punkte trennen 1860 vom Relegationsrang vor dem Spieltag, dabei hat München noch ein Spiel in der Hinterhand - können die Löwen das Aufstiegsrennen noch spannender machen?

Anfangen müssen wir diesen Abschnitt leider mit einer schlechten Nachricht für alle Anhänger:innen, die das Viktoria-Spiel im TV sehen wollen: Kein Fernsehsender im kostenlosen TV in Deutschland zeigt heute das Spiel der 3. Liga live!

ARD, ZDF, MDR, WDR, Eurosport, Sport1... Alle Sender, die ansonsten für kostenlose Fußball- und Sportübertragung bekannt sind, übertragen heute nicht das Spiel von 1860 München. Dafür gibt es auch einen einleuchtenden Grund: Von den kostenlosen Anbietern hat sich keiner Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert.

Viktoria Köln vs. 1860 München: MagentaSport überträgt heute 3. Liga LIVE! So ist heute Fußball zu sehen

Das klingt natürlich bescheiden - ist es auch. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass heute das 1860-Spiel überhaupt nicht zu sehen ist. MagentaSport zeigt in dieser Saison jedes einzelne Spiel der 3. Liga LIVE und in voller Länge, also auch die Begegnung Viktoria Köln vs. 1860 München.

Ein entscheidender Nachteil an MagentaSport: Der Sender der Telekom ist nicht kostenlos, Ihr müsst also bezahlen, um das Programm verfolgen zu können. Wie genau das abläuft und wie teuer das ist, erfahrt Ihr hier. Ihr müsst dabei noch bedenken, dass MagentaSport mehr zu bieten hat als nur die 3. Liga - auch Frauenfußball, Basketball und Eishockey sind hiermit zu empfangen.

MagentaSport zeigt heute Viktoria Köln vs. 1860 München: So läuft die Live-Übertragung ab

Begegnung : Viktoria Köln vs. 1860 München

: Viktoria Köln vs. 1860 München Sender : MagentaSport

: MagentaSport Anpfiff : 13 Uhr

: 13 Uhr Beginn der Übertragung: 12.45 Uhr

MagentaSport zeigt heute die 3. Liga im Fernsehen, nicht nur Viktoria Köln gegen 1860 München, sondern auch SV Meppen gegen Waldhof Mannheim ist hier zu sehen. Das freut natürlich alle Fans mit einem Fernseher, aber wie läuft das im Internet ab?

Im Jahr 2022 verzichten viele Menschen auf einem Fernsehen und linearen TV-Anschluss, sondern genießen Unterhaltung lieber via LIVE-SREAM, sei es am Handy, auf dem Tablet oder im Smart-TV. Geht das auch heute beim Köln-Spiel?

3. Liga heute im LIVE-STREAM verfolgen: Viktoria Köln gegen 1860 München im Internet sehen - so funktioniert MagentaSport!

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen von Viktoria Köln und 1860 München, die schon Sorgen hatten, dass das Spiel gar nicht im LIVE-STREAM zu sehen ist: MagentaSport zeigt heute die Begegnung auch im LIVE-STREAM! Wie genau man das tut, ist natürlich jeder/m selbst überlassen - die einzige Voraussetzung ist ein gültiges Abonnement. Wie das abläuft, wird hier erklärt.

Einmal das Paket gebucht, habt Ihr die freie Wahl: Egal ob auf dem Handy, im Smart-TV, auf dem Tablet, an der Spielekonsole oder am guten alten PC - irgendwie findet Ihr schon eine Möglichkeit, um die 3. Liga im MagentaSport-Stream zu sehen

Viktoria Köln vs. 1860 München heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER und in den Highlights

MagentaSport ist euch zu teuer oder aber ihr seid gerade unterwegs mit gedrosseltem Internet, weshalb Ihr nicht auf den LIVE-STREAM von MagentaSport zugreifen könnt? Dann haben wir die ideale Alternative: Der GOAL LIVE-TICKER!

Wie ein Ticker funktioniert, wisst ihr sicherlich bereits, daher fassen wir es nur ganz kurz zusammen: alle wichtigen Informationen werden live, also in Echtzeit, an Euch weitergegeben. Ihr verpasst also kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung. Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER!

Linus Straßer vom TSV 1860 gewinnt den Weltcup-Slalom in Schladming. Alle Achtung, Hasan Ismaik! — Günter Klein (@guek62) January 25, 2022

Die Highlights der 3. Liga: So seht Ihr die besten Szenen!

Nach dem Spiel sitzt Ihr wie auf heißen Kohlen und wollt unbedingt die besten Szenen sehen, weil Ihr nicht im LIVE-STREAM oder TV schauen konntet? Dann solltet Ihr nach den Highlights schauen, hier werden alle Tore und interessanten Szenen zusammengefasst!

Auch hierbei ist MagentaSport wieder die richtige Adresse: Sowohl auf der Seite von MagentaSport selber als auch auf der Videoplattform YouTube - auf gleich zwei unterschiedlichen Seiten sind die Highlights zu sehen. Und das Beste daran: Sie sind, anders als das Spiel im TV und LIVE-STREAM, kostenlos!

Die Aufstellungen von Viktoria Köln und 1860 München: So laufen die Teams in der 3. Liga heute auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Viktoria und 1860 ihre Aufstellungen, woraufhin wir das hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein!

