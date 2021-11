Am 16. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Kräftemessen zwischen Viktoria Berlin und den Würzburger Kickers. Anpfiff ist am Sonntag, 21. November, um 13 Uhr im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. Ob die Partie im Free-TV zu sehen ist, welche LIVE-STREAMS Euch kostenfrei oder im Abonnement zur Verfügung stehen und an welcher Stelle die Highlights zu finden sind, hat GOAL in den nachfolgenden Abschnitten zusammengefasst.

Ein Großteil der Hinrunde in der dritthöchsten deutschen Profiliga wurde mittlerweile absolviert, der Zwischenstand kann sich für den Aufsteiger aus der Hauptstadt zweifelsfrei sehen lassen. Mit 21 Punkten aus 15 Spielen rangiert Viktoria Berlin auf dem achten Tabellenplatz, die Aufstiegsplätze sind nur wenige Zähler entfernt. Besonders der Saisonstart gelang dem Team von Trainer Benedetto Muzzicato, in den ersten acht Spielen setzte es lediglich eine Niederlage. Danach zeigte die Formkurve allerdings nach unten, in den vergangenen sieben Partien konnten lediglich vier Punkte geholt werden.

Während die Berliner im sicheren Tabellenmittelfeld rangieren, hat der kommende Gegner aus Würzburg ernsthafte Abstiegssorgen. Die Kickers setzten den Saisonbeginn komplett in den Sand und sicherten sich erst am neunten Spieltag ihren ersten Dreier. In der Folge stabilisierte sich die Elf von Coach Danny Schwarz, aus den vergangenen drei Begegnungen holten die Unterfranken immerhin sieben Zähler und stellten dadurch den Kontakt zum rettenden Ufer her. Trotzdem steht aber der 19. Platz im Gesamtklassement, was den Ansprüchen der Würzburger nicht genügen dürfte.

Kann die Viktoria aus Berlin das Kellerkind auf Distanz halten und den Anschluss an die Spitzengruppe wahren oder halten die Würzburger ihre kleine Serie aufrecht? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Sonntag - wie Ihr live dabei sein könnt, erfahrt ihr im weiteren Text.

Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers: Die Partie der 3. Liga in der Übersicht

Begegnung: Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers

Wettbewerb: 3. Liga, 16. Spieltag

Anpfiff: 21. November 2021, 13 Uhr

Austragungsort: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin

Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers: Läuft die 3. Liga live im Free-TV?

Im nationalen Fußball liegt der Fokus natürlich auf der 1. und 2. Bundesliga, doch auch die 3. Liga steht bei den Fans hoch im Kurs. Die anstehende Partie zwischen Viktoria Berlin und den Würzburger Kickers ist in Anbetracht der Tabellensituation zwar kein Spitzenspiel, dürfte aber trotzdem einige Zuschauer:innen vor die Bildschirme locken.

Gehört Ihr auch zu denen, die sich für die Begegnung interessieren und auf eine Live-Übertragung im Free-TV hoffen, müssen wir Euch leider enttäuschen. Das Spiel ist keines der drei Matches, das am Wochenende im frei empfangbaren Fernsehen auf einem der Regionalsender der ARD übertragen wird.

Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers: Überträgt Sky oder DAZN die 3. Liga im LIVE-STREAM?

Nun stellt sich die Frage, welcher der Streamingdienste die Begegnung im LIVE-STREAM überträgt. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Samstagsspiele der Bundesliga, die 2. Bundesliga sowie die Premier League, die 3. Liga werdet Ihr im Programm allerdings vergeblich suchen.

Ähnliches gilt für den Streamingdienst DAZN, der Euch mit diversen Sport-Events im LIVE-STREAM aus der Welt des Fußballs, des Kampfsports und auch des Darts versorgt. Allerdings hält auch das Münchner Unternehmen nicht die Rechte an der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands. Diese wurden nämlich an die Telekom vergeben - daher läuft die Begegnung zwischen Viktoria Berlin und den Würzburger Kickers bei Magenta Sport.

Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers: Die 3. Liga im LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Für die Würzburger Kickers wird es vor allem darum gehen, Tolgay Cigerci, mit sechs Treffern bester Torjäger der Berliner, in den Griff zu bekommen. Ob die Kickers-Abwehr um Lars Dietz den Angreifer in den Griff bekommt, zeigt sich am Sonntag ab 13 Uhr - und mit Magenta Sport könnt Ihr live dabei sein.

Der Streamingdienst der Telekom überträgt neben der Frauen-Bundesliga, der BBL und der DEL auch alle Spiele der 3. Liga live, samstags sogar in der Konferenz. Um Euch das komplette Paket an Live-Sport zu sichern, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Den Weg dorthin erklären wir Euch nachfolgend.

Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers: Das Abo zur 3. Liga bei Magenta Sport

Besonders für Telekom-Kunden lohnt sich aufgrund des Preisnachlasses ein Abo bei Magenta Sport. Für das Jahresabo zahlt Ihr in diesem Fall umgerechnet 4,95 Euro pro Monat, die Laufzeit beträgt ein Jahr. Wünscht Ihr Euch ein wenig mehr Flexibilität, wählt Ihr einfach das Monatsabo für einen Preis von 9,95 Euro monatlich aus - dieses ist monatlich kündbar, im Gegensatz zum Jahresabo aber auch ein wenig teurer.

Für diejenigen unter Euch, die noch nicht in einem Vertragsverhältnis mit der Telekom stehen, ist das Abo bei Magenta Sport preislich ein wenig höher angesiedelt. Das Jahresabo erhaltet Ihr dann für 9,95 Euro, das Monatsabo kostet 16,95 Euro pro Monat. Die Wahl des Gerätes ist Euch selbst überlassen, Ihr könnt das Spiel sowohl auf dem Smart-TV als auch im Webbrowser oder via App auf Handy oder Tablet sehen.

Darüber hinaus habt ihr dank einer Kooperation zwischen OneFootball und Magenta Sport auch die Möglichkeit, die Partie ohne Abo im LIVE-STREAM zu sehen. Für 2,99 Euro könnt Ihr Euch in den Stream in der OneFootball-App einloggen und das Spiel genießen, die Bezahlung erfolgt dann über den App- oder Playstore.

Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers: Wo findet Ihr Highlights und einen LIVE-TICKER?

Die Highlights werden im Anschluss an die Partie zum einen auf der Website von MagentaSport hochgeladen, darüber hinaus bietet beispielsweise auch der DFB auf seinem YouTube-Kanal oder die Sportschau Zusammenfassungen auf Abruf an.

Solltet Ihr das Spiel nicht in voller Länge auf dem Bildschirm verfolgen können, klickt Euch in den LIVE-TICKER von GOAL zur Begegnung zwischen der Viktoria und den Kickers. Dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden.

Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers: Die Übertragung der Drittliga-Partie in der Übersicht

Begegnung Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers Wettbewerb 3. Liga, 16. Spieltag Anpfiff 21. November, 13.00 Uhr Free-TV - LIVE-STREAM Magenta Sport LIVE-TICKER Goal

Viktoria Berlin vs. Würzburger Kickers: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer ihre Aufstellungen bekanntgeben, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle für Euch.