Viktoria Berlin und der VfL Osnabrück treffen in der 3. Liga aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt wird.

Die 3. Liga kehrt am heutigen Freitag, 15. Oktober, aus der Länderspielpause zurück. Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark empfängt Viktoria Berlin das Team des VfL Osnabrück. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen.

In der 3. Liga liegen viele Teams in der oberen Tabellenhälfte noch eng beisammen. Zwischen Tabellenführer 1. FC Magdeburg und dem Halleschen FC auf Platz neun liegen gerade einmal fünf Punkte.

Mittendrin befinden sich Viktoria Berlin (Vierter mit 18 Punkten) und der VfL Osnabrück (Siebter mit 17 Punkten). Das gute Abschneiden von Viktoria Berlin kommt überraschend, den VfL Osnabrück hat man als Absteiger aus der 2. Bundesliga eher noch weiter vorne erwartet.

Aus den vergangenen zwei Spielen holte Osnabrück aber keinen Punkt. Der Abwärtstrend soll heute gestoppt werden. Leicht wird das aber nicht, wie ein Blick auf die Heimtabelle der 3. Liga verdeutlicht. In dieser liegt Viktoria Berlin mit vier Siegen und zwei Niederlagen aus sechs Spielen auf Platz zwei.

Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück: Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem gibt es hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück heute live sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück Wettbewerb 3. Liga, 12. Spieltag Datum Freitag, 15. Oktober Anstoß 19 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Berlin

Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Hier befindet sich die 3. Liga auf Bundesliga-Niveau! Alle 380 Spiele werden nämlich live von Rechteinhaber MagentaSport im TV und im LIVE-STREAM übertragen. Der Bezahlsender der Telekom bietet zudem bei parallel stattfindenden Spielen immer eine Konferenz an.

Hinzu kommen 86 Spiele, die von der ARD und den 3. Programmen live im Free-TV und im kostenlosen LIVE-STREAM gezeigt werden. Bei den Partien im frei empfangbaren Fernsehen handelt es sich aber ausschließlich um Samstagsspiele. Damit steht an dieser Stelle schon fest, dass Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück heute nicht live im Free-TV verfolgt werden kann.

Auch eine Konferenz bei MagentaSport wird es heute nicht geben, da Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück das einzige Drittligaspiel am heutigen Freitag ist. Die weiteren neun Partien des 12. Spieltags finden in den kommenden drei Tagen statt.

Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück heute live im Pay-TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung von MagentaSport

MagentaSport geht heute mit der Übertragung von Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück bereits um 18.30 Uhr auf Sendung. Moderatorin Anett Sattler, Experte Steven Ruprecht und Kommentator Gari Paubandt sind heute für Euch im Einsatz.

Um das Angebot von MagentaSport nutzen zu können, ist ein gültiges Abo Voraussetzung. Kunden der Telekom bezahlen für das Zusatzangebot 9,95 Euro im Monatsabo oder 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo. Dieses ist allerdings nicht monatlich kündbar, sondern erst nach Ablauf des ersten Vertragsjahres. Wer nicht Kunde der Telekom ist, bezahlt 16,95 Euro im Monatsabo oder 9,95 Euro pro Monat im Jahresabo.

Telekom-Kunden können MagentaSport auch via MagentaTV nutzen, falls dies vorhanden ist. Auf dem MagentaTV Media Receiver sind alle Programme von MagentaSport ab Kanal 301 zu finden.

Das komplette Programm von MagentaSport wird auch im LIVE-STREAM gezeigt. Den LIVE-STREAM zu Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück könnt Ihr beispielsweise auf Eurem PC via www.magentasport.de, von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet, über verschiedene TV-Sticks und Konsolen sowie mit der App auf vielen Smart-TV-Geräten abrufen.

Technische Probleme haben am dazu geführt, dass die Spieltags-PK vor dem Auswärtsspiel bei @ViktoriaBerlin nicht regulär stattfinden konnte. Für alle Fans kommt hier das schriftliche Transkript mit VfL-Cheftrainer Daniel Scherning.🟣

ℹ👉 https://t.co/287Dpj2gOz#BLNOSN #vfl1899 pic.twitter.com/tQ1YO7I4fk — VfL Osnabrück (@VfL_1899) October 13, 2021

Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück: Der LIVE-STREAM via OneFootball

Seit einigen Wochen ist es auch möglich, sich alle Partien der 3. Liga einzeln zum Preis von 2,99 Euro pro Partie zu buchen. Möglich macht das eine Kooperation von MagentaSport mit der Fußball-Plattform OneFootball.

Nachdem Ihr die App OneFootball auf Eurem Smartphone oder Tablet installiert habt, könnt Ihr Euch in der App das Spiel Eurer Wahl aussuchen.

Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück heute live: Die Aufstellungen

Die spannendste Frage vor jedem Spiel ist die nach der Aufstellung. An dieser Stelle informieren wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn über die Startformationen von Viktoria Berlin und vom VfL Osnabrück.

Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Ihr könnt Viktoria Berlin heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Dann schaut in den kostenlosen und ausführlichen LIVE-TICKER von Goal. Bereits vor dem Anpfiff haben wir auf unserer Webseite die Aufstellungen und weitere Infos für Euch, anschließend halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem Laufenden.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Viktoria Berlin vs. VfL Osnabrück!

