Stadtduell bei der Vorbereitung zur Bundesliga. Hier gibt’s alle Infos zur TV- und LIVE-STREAM Übertragung des Spiels Viktoria Berlin vs. Union.

Heute Abend um 17:30 Uhr trifft Gastgeber FC Viktoria Berlin im Stadion des Friedrich-Ludwig-Jahn Sportparks auf den Bundesligisten Union Berlin.

Über lange Anfahrtszeiten dürften die beiden Mannschaft bei dieser Begegnung gewiss nicht klagen. Ein echtes Stadtderby ist es, auch wenn der Gegner der Union in diesem Fall nicht Hertha heißt. Viktoria Berlin gelang in der vergangenen Spielzeit der Aufstieg in die 3. Liga. Union Berlin schaffte es, sich für die neue UEFA Conference League zu qualifizieren und ist damit in der kommenden Saison auch im internationalen Fußball vertreten. Beide Teams dürfen sich auch auf ein paar Zuschauer freuen, bis zu 1850 Fans sind heute Abend im Stadion von Viktoria Berlin erlaubt.

Goal klärt euch auf, ob und wie das Spiel zwischen Viktoria Berlin und Union Berlin heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

FC Viktoria Berlin vs. 1. FC Union Berlin heute live: Das Testspiel im Überblick

Begegnung Viktoria Berlin vs. 1.FC Union Berlin Wettbewerb Vorbereitungsspiel Anpfiff 14.07. - 17:30 Uhr Spielort Stadion im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Berlin)

FC Viktoria Berlin vs. 1. FC Union Berlin heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Leider nirgends, eine Free-TV-Übertragung des Vorbereitungsspiels gibt es im deutschen Fernsehen nicht. Trotzdem müsst ihr aber nicht auf das Duell beider Hauptstadtklubs verzichten. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie trotzdem verfolgen könnt.

FC Viktoria Berlin vs. 1. FC Union Berlin heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

Auch wenn das Spiel nicht im deutschen Fernsehen zu sehen ist, müsst ihr trotzdem nicht auf eine Liveübertragung der vollen 90 Minuten verzichten. Der rbb bietet euch einen kostenlosen LIVE-STREAM an, mit dem ihr dort das Testspiel sehen könnt.

FC Viktoria Berlin vs. 1. FC Union Berlin: Der LIVE-STREAM des rbb

Einigen ist der rbb wahrscheinlich nicht wirklich ein Begriff, daher hier eine kurze Erklärung. Beim rbb handelt es sich um die Landesrundfunkanstalt Berlin-Brandenburg. Dort bekommt ihr in aller Regel regionale Beiträge und Geschichten aus dem Raum Berlin-Brandenburg zu sehen, so wie auch die Partie zwischen Viktoria Berlin und der Union.

Aber aufgepasst! Das Spiel wird nur im LIVE-STREAM auf der Website des rbb gezeigt. Den Link dazu findet ihr hier. Im Fernsehprogramm ist das Spiel nicht zu sehen, da könnt ihr beim rbb um 17:30 Uhr lediglich die Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume verfolgen.

FC Viktoria Berlin vs. 1.FC Union Berlin: Wie starten die Mannschaften in die neue Saison?

Für den frischgebackenen Drittligisten beginnt die Saison bereits am 25. Juli mit dem Duell mit den Viktoria Köln. Zuvor gibt es für den Trainerstab von Viktoria beim Vorbereitungsspiel gegen den Chemnitzer FC noch eine Möglichkeit etwas zu testen.

Für Union Berlin hingegen startet die Saison erst am 8. August mit der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Türkgücü München. Davor stehen noch ein paar weitere Testspiele an, u.a. gegen den OGC Nizza oder Athletic Bilbao.