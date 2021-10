Viktoria Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund II) heute live: Die 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund ist zu Gast bei Viktoria Berlin. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt´s bei Goal.

Am heutigen Samstag (30. Oktober 2021) empfängt Viktoria Berlin die 2. Mannschaft des BVB. Anpfiff für die Partie der 3. Liga im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin ist um 14:00 Uhr.

In der Liga konnten beide Teams aus den letzten vier Spielen lediglich einen Sieg holen. Zuletzt unterlag Viktoria Berlin dem 1. FC Magdeburg mit 0:1, der BVB II verlor mit 0:1 bei Viktoria Köln. Dadurch musste man auch in der Tabelle einige Plätze nach hinten rücken. Aktuell liegt die Viktoria aus Berlin mit 18 Punkte auf Platz acht. Die 2. Mannschaft von Borussia Dortmund hat zwei Zähler mehr auf dem Konto und liegt deshalb noch auf Platz sechs. Beide Teams wollen heute also sicherlich Punkte mitnehmen, um den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht zu verlieren.

Goal liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie zwischen Viktoria Berlin und Borussia Dortmund II im TV und LIVE-STREAM.

Viktoria Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund II) heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Viktoria Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund II) Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 30. Oktober - 14:00 Uhr Spielort Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Berlin)

Viktoria Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund II) heute live: Die Übertragung der Partie im TV

Für das heutige Spiel gibt es eine TV-Übertragung, im kostenlosen Free-TV ist es allerdings nicht zu sehen. Wie Ihr trotzdem das Spiel in voller Länge verfolgen könnt, lest Ihr in den folgenden Abschnitten.

Viktoria Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund II) heute live: Die Übertragung bei MagentaSport

Bei MagentaSport handelt es sich um einen Pay-TV-Kanal, der zur Telekom gehört. Dort kann man die gesamte 3. Liga, sowie die Basketball- und Eishockey-Bundesliga live verfolgen. Wie der Begriff des Pay-TV aber schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Anders als im frei empfangbaren Fernsehen, müsst Ihr Euch ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaSport zulegen, um Zugriff auf den TV-Kanal zu bekommen.

Ihr wollt wissen, wie teuer genau, so ein Abo ist? Kein Problem, wir haben die Preise für Euch zusammengefasst. Für ein Monatsabo zahlt Ihr bei MagentaSport 19,99€, entscheidet Ihr Euch für das Jahresabo sinkt der Preis auf 9,95€ monatlich. Jetzt aber aufgepasst! Da es sich bei MagentaSport ja um einen Dienst der Telekom handelt, bekommen alle Kunden der Telekom bessere Konditionen angeboten. Dann zahlt Ihr 9,95€ für ein Monatsabo und 4,95€ monatlich mit dem Jahresabo. Genauere Infos und den Link um Euch anzumelden findet Ihr hier.

Habt Ihr Euch dann für ein kostenpflichtiges Abo entschieden, könnt Ihr ganz einfach ab 14:00 Uhr live bei MagentaSport zusehen und die vollen 90 Minuten des Spiels verfolgen.

Viktoria Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund II) heute live: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet MagentaSport auch einen LIVE-STREAM an mit dem Ihr das Spiel sehen könnt. Dafür müsst Ihr Euch einfach auf der MagentaSport-Website mit euren Zugangsdaten anmelden und schon könnt Ihr mit einem internetfähigen Gerät den LIVE-STREAM verfolgen. Natürlich ist das aber wiederum nur mit einem gültigen Konto möglich. Auch hier müsst Ihr also ein gültiges Abo abschließen, bevor Ihr zusehen könnt.

Eine Möglichkeit wie Ihr das Spiel sehen könnt haben wir noch. Seit kurzem bietet MagentaSport in Kooperation mit der Fußball-Plattform OneFootball die Einzelbuchung eines Spiels an. Ihr könnt Euch also für 2,99€ einmalig Zugang zum LIVE-STREAM für ein Drittliga-Spiel eurer Wahl erkaufen. Wie genau das funktioniert, und wie Ihr die Spiele auswählen könnt, könnt Ihr hier nachlesen.

Von Messi bis LeBron James und Tom Brady - das alles live gibt´s nur bei DAZN

DAZN kann man gut als Netflix des Sports bezeichnen, denn dort gibt es so ziemlich alles an Livesportübertragungen was das Herz begehrt. Ihr könnt dort beispielsweise die italienische, spanische und französische Liga live erleben, genauso wie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Aber auch den Großteil der Champions League-Spiele gibt es so live nur bei DAZN.

Dazu kommen die NBA, NFL und MLB, sowie Übertragungen aus den Bereichen Tennis, Darts oder Kampfsport. Das alles bekommt Ihr für 14,99€ monatlich, oder für 149,99€ im Jahresabo. Den Link zum Anmelden gibt es hier.

Viktoria Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund II) heute live: Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung Viktoria Berlin:

13 Krahl - 16 Kapp, 4 Lewald, 19 Gunte - 29 Pinckert, 30 Menz, 7 Yilmaz, 22 Yannis Becker - 10 Küc - 23 Seiffert, 9 Benyamina. - Trainer: Muzzicato

Aufstellung BVB II:

40 Drljaca - 2 Bah-Traore, 23 Pfanne, 5 Zagadou - 21 Viet, 37 Raschl, 8 Hober, 19 Pohlmann - 10 Taz - 11 Tachie, 9 Tattermusch. - Trainer: Maaßen