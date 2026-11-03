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Viking vs. Sabah FK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Viking - Sabah FK
Viking
Sabah FK
Champions League

In der Champions League spielt Viking gegen Sabah FK. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Viking vs. Sabah FK: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Lyse Arena

Das Spiel zwischen Viking und Sabah FK beginnt am 04.11.2026, 21:00.

Viking vs. Sabah FK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Viking und Sabah FK wird live auf DAZN übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei Viking und Sabah FK los?

Viking kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 3:2 gegen Bodø/Glimt, das mit einer Niederlage endete. Zuvor gelang ein 3:1-Erfolg gegen Tromsø. Insgesamt erzielte Viking in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte 12 Gegentreffer.

Sabah FK weist ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einem 3:2 gegen Turan Tovuz, diesmal als Verlierer. Positiv hervorzuheben ist das 2:0 gegen Slavia Prag in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Sabah sieben Tore und ließ sechs zu.

VIK

VIK - Form

FCB
U3-3
FRE
S3-2
AVL
N3-1
TRO
S3-1
BOD
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SAB

SAB - Form

SLP
S2-0
FKQ
S0-4
BVB
N1-2
QRB
U0-0
TUT
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Viking vs. Sabah FK: Aufstellungen

Viking vs Sabah FK Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Aufstellung
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Arild ÖstböArild ÖstböH. HeggheimH. HeggheimH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessK. HaugenK. HaugenK. AskildsenK. AskildsenJ. BellJ. Bellteam-logoHenrik Rörvik BjördalZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. ChristiansenE. BotheimE. BotheimS. PokatilovS. PokatilovA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. SolvetR. DashdamirovR. DashdamirovI. LepinjicaI. LepinjicaA. KhaybulaevA. Khaybulaevteam-logoD. QueirozK. ParrisK. ParrisC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-3-3
Viking

Startelf

Sabah FK

Trainer

  • M. Jensen
  • V. Dambrauskas

Viking vs. Sabah FK: Form

VIK

VIK - Form

FCB
U3-3
FRE
S3-2
AVL
N3-1
TRO
S3-1
BOD
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SAB

SAB - Form

SLP
S2-0
FKQ
S0-4
BVB
N1-2
QRB
U0-0
TUT
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Viking vs. Sabah FK: Bilanz direkte Duelle

Viking vs. Sabah FK: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
S
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
N
S
S
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4301126+69
S
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
S
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
8
AS RomAS RomROM
4211105+57
S
S
N
U
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
11
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4130105+56
U
U
U
S
12
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
14
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
15
Inter MailandInter MailandINT
420276+16
S
S
N
N
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
18
LASKLASKLAS
420279-26
S
S
N
N
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
U
U
S
N
20
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
41124404
N
N
S
U
21
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
22
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
411249-54
U
N
S
N
23
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
N
N
N
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
FC VillarrealFC VillarrealVIL
4103812-43
N
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
30
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
4103410-63
N
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
LilleLilleLIL
4013410-61
U
N
N
N
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004114-130
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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