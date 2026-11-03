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Viking vs. Sabah FK: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Das Spiel zwischen Viking und Sabah FK beginnt am 04.11.2026, 21:00.

Viking vs. Sabah FK heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen Viking und Sabah FK wird live auf DAZN übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

Themen der Woche: Was war bei Viking und Sabah FK los?

Viking kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 3:2 gegen Bodø/Glimt, das mit einer Niederlage endete. Zuvor gelang ein 3:1-Erfolg gegen Tromsø. Insgesamt erzielte Viking in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte 12 Gegentreffer.

Sabah FK weist ebenfalls zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie endete mit einem 3:2 gegen Turan Tovuz, diesmal als Verlierer. Positiv hervorzuheben ist das 2:0 gegen Slavia Prag in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Sabah sieben Tore und ließ sechs zu.

Viking vs. Sabah FK: Aufstellungen

Viking vs. Sabah FK: Form

Viking vs. Sabah FK: Bilanz direkte Duelle

Viking vs. Sabah FK: Die Tabellen