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Champions League
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Viking gegen Bayern München: Vorschau auf das Spiel in der UEFA Champions League und alles Wissenswerte

Viking - Bayern München
Champions League
Viking
Bayern München

Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen Viking FK und dem FC Bayern München. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse in den heimischen Ligen, die Form beider Mannschaften und die wichtigsten Themen vor dem Duell am 2. Spieltag, das am Dienstagabend in der Lyse Arena in Stavanger stattfindet.

Viking FK gegen den FC Bayern München: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 2
Lyse Arena

Viking FK und der FC Bayern München spielen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Außenseiter Viking empfängt den deutschen Spitzenklub in Stavanger

Der norwegische Klub Viking FK empfängt den deutschen Meister FC Bayern München am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 in der Lyse Arena. Mit den begeisterten Fans in Stavanger im Rücken will Viking seine defensive Organisation gegen eine der stärksten Offensiven Europas unter Beweis stellen. Für den FC Bayern München von Vincent Kompany bietet die Reise nach Skandinavien die Gelegenheit, nach einem dramatischen Unentschieden in der heimischen Liga zurückzuschlagen und sich früh in der Champions-League-Tabelle oben festzusetzen.

VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Vikings Auswärtssieg in Bergen

Viking FK geht nach einem beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg gegen SK Brann in der Eliteserien am 9. Oktober mit viel Selbstvertrauen in das Europapokalspiel am Dienstag. Frühe Tore von Henrik Heggheim (11.) und Peter Christiansen (20.) gaben die Richtung vor. Anschließend verteidigte Viking die Führung trotz einer Roten Karte in der zweiten Halbzeit mit taktischer Disziplin. Mit Kapitän Zlatko Tripić sowie Henrik Heggheim und Erik Botheim nimmt der norwegische Klub Schwung und Zuversicht mit in die historische Begegnung am Dienstag.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Bayerns Offensivpower: 30 Schüsse im packenden Duell mit Augsburg

Der FC Bayern München reist nach einem turbulenten 2:2 beim FC Augsburg in der Bundesliga am 10. Oktober nach Norwegen. Die Bayern dominierten den Ballbesitz und gaben 30 Schüsse ab. Vier Tore wurden aberkannt. Ismael Saibari und Nathaniel Brown trafen, Kapitän Harry Kane bereitete beide Tore vor. Mit Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane in der Offensive verfügt Kompanys Mannschaft über enorme Durchschlagskraft und kann von Beginn an für Gefahr sorgen.

Duell in der Lyse Arena

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein intensives Duell zwischen Bayerns konsequentem hohen Pressing und Vikings tief stehender, auf Konter ausgerichteter Spielweise. Der FC Bayern München will mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović das Tempo im Zentrum bestimmen und Michael Olise sowie Luis Díaz in direkte Duelle mit den Außenverteidigern bringen. Viking FK setzt unterdessen auf die Disziplin von Joe Bell und Gianni Stensness im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und Peter Christiansen bei schnellen Gegenstößen einzusetzen. Da wichtige Punkte in der Champions-League-Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Dienstag spannenden Europapokalfußball in Stavanger.

Personal und Kader

Viking vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
Arild ÖstböArild ÖstböK. HaugenK. HaugenG. StensnessG. StensnessJ. DalandJ. DalandH. HeggheimH. HeggheimT. MoiT. MoiO. VistedO. VistedJ. BellJ. BellZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. Christiansenteam-logoHenrik Rörvik BjördalM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazT. BischofT. BischofA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-3-3
Viking

Startelf

Bayern München

Trainer

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Viking wird von Morten Jensen trainiert. Für die Heimmannschaft liegen vor dieser Partie allerdings keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Vincent Kompany betreut den FC Bayern München. Auch für den Kader der Gäste liegen derzeit keine bestätigten Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Die Personalinformationen werden vor dem Spiel aktualisiert, sobald Neues bekannt wird.

Form

VIK

VIK - Form

VFB
N3-1
KBK
S8-1
LIL
S3-0
MAD
S0-3
BRA
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
17/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCB

FCB - Form

S04
U0-0
BOD
S5-0
ELV
S1-2
FCU
S7-0
FCA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Viking hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Pokalsieg gegen Madla am 1. Oktober. Zudem gelang Viking in der Eliteserien ein beeindruckender 8:1-Erfolg gegen Kristiansund BK. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Viking 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Der FC Bayern München hat wettbewerbsübergreifend vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 7:0-Sieg gegen Union Berlin in der Bundesliga. In diesem Zeitraum schlugen die Bayern zudem Bodø/Glimt in der Champions League mit 5:0. Die einzigen Punktverluste gab es bei einem 0:0 auf Schalke 04. In den fünf Spielen erzielte Bayern 17 Tore und kassierte nur eines.

Direkter Vergleich

Zu jüngeren Begegnungen zwischen Viking und dem FC Bayern München liegen keine Daten für einen direkten Vergleich vor. Ein Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs ist selten.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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