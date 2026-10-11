Viking FK gegen den FC Bayern München: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Viking FK und der FC Bayern München spielen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Außenseiter Viking empfängt den deutschen Spitzenklub in Stavanger

Der norwegische Klub Viking FK empfängt den deutschen Meister FC Bayern München am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 in der Lyse Arena. Mit den begeisterten Fans in Stavanger im Rücken will Viking seine defensive Organisation gegen eine der stärksten Offensiven Europas unter Beweis stellen. Für den FC Bayern München von Vincent Kompany bietet die Reise nach Skandinavien die Gelegenheit, nach einem dramatischen Unentschieden in der heimischen Liga zurückzuschlagen und sich früh in der Champions-League-Tabelle oben festzusetzen.

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Vikings Auswärtssieg in Bergen

Viking FK geht nach einem beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg gegen SK Brann in der Eliteserien am 9. Oktober mit viel Selbstvertrauen in das Europapokalspiel am Dienstag. Frühe Tore von Henrik Heggheim (11.) und Peter Christiansen (20.) gaben die Richtung vor. Anschließend verteidigte Viking die Führung trotz einer Roten Karte in der zweiten Halbzeit mit taktischer Disziplin. Mit Kapitän Zlatko Tripić sowie Henrik Heggheim und Erik Botheim nimmt der norwegische Klub Schwung und Zuversicht mit in die historische Begegnung am Dienstag.

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Bayerns Offensivpower: 30 Schüsse im packenden Duell mit Augsburg

Der FC Bayern München reist nach einem turbulenten 2:2 beim FC Augsburg in der Bundesliga am 10. Oktober nach Norwegen. Die Bayern dominierten den Ballbesitz und gaben 30 Schüsse ab. Vier Tore wurden aberkannt. Ismael Saibari und Nathaniel Brown trafen, Kapitän Harry Kane bereitete beide Tore vor. Mit Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane in der Offensive verfügt Kompanys Mannschaft über enorme Durchschlagskraft und kann von Beginn an für Gefahr sorgen.

Duell in der Lyse Arena

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein intensives Duell zwischen Bayerns konsequentem hohen Pressing und Vikings tief stehender, auf Konter ausgerichteter Spielweise. Der FC Bayern München will mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović das Tempo im Zentrum bestimmen und Michael Olise sowie Luis Díaz in direkte Duelle mit den Außenverteidigern bringen. Viking FK setzt unterdessen auf die Disziplin von Joe Bell und Gianni Stensness im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und Peter Christiansen bei schnellen Gegenstößen einzusetzen. Da wichtige Punkte in der Champions-League-Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Dienstag spannenden Europapokalfußball in Stavanger.

Personal und Kader

Viking wird von Morten Jensen trainiert. Für die Heimmannschaft liegen vor dieser Partie allerdings keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Vincent Kompany betreut den FC Bayern München. Auch für den Kader der Gäste liegen derzeit keine bestätigten Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Die Personalinformationen werden vor dem Spiel aktualisiert, sobald Neues bekannt wird.

Form

Viking hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Pokalsieg gegen Madla am 1. Oktober. Zudem gelang Viking in der Eliteserien ein beeindruckender 8:1-Erfolg gegen Kristiansund BK. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Viking 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Der FC Bayern München hat wettbewerbsübergreifend vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 7:0-Sieg gegen Union Berlin in der Bundesliga. In diesem Zeitraum schlugen die Bayern zudem Bodø/Glimt in der Champions League mit 5:0. Die einzigen Punktverluste gab es bei einem 0:0 auf Schalke 04. In den fünf Spielen erzielte Bayern 17 Tore und kassierte nur eines.

Direkter Vergleich

Zu jüngeren Begegnungen zwischen Viking und dem FC Bayern München liegen keine Daten für einen direkten Vergleich vor. Ein Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs ist selten.