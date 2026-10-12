Viking gegen Bayern München: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Viking FK und der FC Bayern München spielen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Außenseiter empfängt deutschen Spitzenklub in Stavanger

Der norwegische Klub Viking FK empfängt den deutschen Meister FC Bayern München am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 in der Lyse Arena. Angetrieben vom begeisterten Heimpublikum in Stavanger will Viking seine defensive Organisation gegen eine der stärksten Offensiven Europas unter Beweis stellen. Für den FC Bayern München von Vincent Kompany bietet die Reise nach Skandinavien die Gelegenheit, nach einem dramatischen Unentschieden in der heimischen Liga eine Reaktion zu zeigen und sich früh in der Champions-League-Tabelle oben festzusetzen.

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Vikings Auswärtssieg in Bergen

Viking FK geht nach einem beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg gegen SK Brann in der Eliteserien am 9. Oktober mit viel Selbstvertrauen in die Europapokalpartie am Dienstag. Frühe Treffer von Henrik Heggheim (11.) und Peter Christiansen (20.) gaben die Richtung vor. Anschließend verteidigte Viking seinen Vorsprung trotz einer Roten Karte in der zweiten Halbzeit mit taktischer Disziplin. Mit Kapitän Zlatko Tripić sowie Henrik Heggheim und Erik Botheim nimmt der norwegische Klub Schwung und Zuversicht in die historische Begegnung am Dienstag mit.

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Bayerns Offensivkraft: 30 Schüsse im turbulenten Duell mit Augsburg

Der FC Bayern München reist nach einem turbulenten 2:2 im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg am 10. Oktober nach Norwegen. Trotz deutlicher Vorteile beim Ballbesitz und 30 Schüssen, darunter vier aberkannte Tore, trafen Ismael Saibari und Nathaniel Brown. Kapitän Harry Kane bereitete beide Treffer vor. Mit Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane verfügt Kompanys Mannschaft über enorme Offensivkraft, um vom Anpfiff an für Gefahr zu sorgen.

Duell in der Lyse Arena

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein intensives Duell zwischen Bayerns unablässigem hohen Pressing und Vikings kompakter, auf Konter ausgerichteter Defensive. Der FC Bayern München will mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović das Tempo im Zentrum bestimmen. Michael Olise und Luis Díaz sollen derweil die Außenverteidiger in Eins-gegen-eins-Situationen bringen. Viking FK setzt dagegen auf die Disziplin von Joe Bell und Gianni Stensness im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und Peter Christiansen bei schnellen Gegenstößen einzusetzen. Da wichtige Punkte für die Champions-League-Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Dienstag in Stavanger ein spannendes Europapokalduell.

Mögliche Startaufstellungen

Viking FK: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern München: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Personal und Kader

Viking wird von Morten Jensen trainiert. Für die Heimmannschaft liegen vor dieser Partie allerdings keine bestätigten Informationen über Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Vincent Kompany trainiert den FC Bayern München. Auch für den Kader der Gäste liegen derzeit keine bestätigten Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Sobald vor dem Spiel weitere Personalinformationen bekannt werden, werden sie ergänzt.

Form

Viking hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Pokalsieg gegen Madla am 1. Oktober. Zudem gelang in der Eliteserien ein beeindruckender 8:1-Erfolg gegen Kristiansund BK. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Viking 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Der FC Bayern München hat wettbewerbsübergreifend vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt feierte Bayern einen deutlichen 7:0-Sieg gegen Union Berlin in der Bundesliga. In diesem Zeitraum gewann der Klub zudem in der Champions League mit 5:0 gegen Bodø/Glimt. Die einzigen Punktverluste gab es beim 0:0 auf Schalke 04. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 17 Tore und kassierte nur einen Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Aus jüngerer Zeit liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen Viking und Bayern München vor. Pflichtspiele zwischen den beiden Klubs sind selten.