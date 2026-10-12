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Champions League
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Viking gegen Bayern München in der UEFA Champions League: Vorschau und alles Wissenswerte

Viking - Bayern München
Champions League
Viking
Bayern München

Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen Viking FK und dem FC Bayern München: Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse in den nationalen Wettbewerben, die Form beider Teams und die wichtigsten Themen vor dem Duell am zweiten Spieltag am Dienstagabend in der Lyse Arena in Stavanger.

Viking gegen Bayern München: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 2
Lyse Arena

Viking FK und der FC Bayern München spielen am 13. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Außenseiter empfängt deutschen Spitzenklub in Stavanger

Der norwegische Klub Viking FK empfängt den deutschen Meister FC Bayern München am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 in der Lyse Arena. Angetrieben vom begeisterten Heimpublikum in Stavanger will Viking seine defensive Organisation gegen eine der stärksten Offensiven Europas unter Beweis stellen. Für den FC Bayern München von Vincent Kompany bietet die Reise nach Skandinavien die Gelegenheit, nach einem dramatischen Unentschieden in der heimischen Liga eine Reaktion zu zeigen und sich früh in der Champions-League-Tabelle oben festzusetzen.

VfB Stuttgart v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Vikings Auswärtssieg in Bergen

Viking FK geht nach einem beeindruckenden 2:0-Auswärtssieg gegen SK Brann in der Eliteserien am 9. Oktober mit viel Selbstvertrauen in die Europapokalpartie am Dienstag. Frühe Treffer von Henrik Heggheim (11.) und Peter Christiansen (20.) gaben die Richtung vor. Anschließend verteidigte Viking seinen Vorsprung trotz einer Roten Karte in der zweiten Halbzeit mit taktischer Disziplin. Mit Kapitän Zlatko Tripić sowie Henrik Heggheim und Erik Botheim nimmt der norwegische Klub Schwung und Zuversicht in die historische Begegnung am Dienstag mit.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Bayerns Offensivkraft: 30 Schüsse im turbulenten Duell mit Augsburg

Der FC Bayern München reist nach einem turbulenten 2:2 im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg am 10. Oktober nach Norwegen. Trotz deutlicher Vorteile beim Ballbesitz und 30 Schüssen, darunter vier aberkannte Tore, trafen Ismael Saibari und Nathaniel Brown. Kapitän Harry Kane bereitete beide Treffer vor. Mit Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane verfügt Kompanys Mannschaft über enorme Offensivkraft, um vom Anpfiff an für Gefahr zu sorgen.

Duell in der Lyse Arena

Taktisch verspricht die Begegnung am Dienstag ein intensives Duell zwischen Bayerns unablässigem hohen Pressing und Vikings kompakter, auf Konter ausgerichteter Defensive. Der FC Bayern München will mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović das Tempo im Zentrum bestimmen. Michael Olise und Luis Díaz sollen derweil die Außenverteidiger in Eins-gegen-eins-Situationen bringen. Viking FK setzt dagegen auf die Disziplin von Joe Bell und Gianni Stensness im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und Peter Christiansen bei schnellen Gegenstößen einzusetzen. Da wichtige Punkte für die Champions-League-Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Dienstag in Stavanger ein spannendes Europapokalduell.

Mögliche Startaufstellungen

Viking FK: Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen, Tripic; Christiansen, Botheim

Bayern München: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Diaz; Kane

Personal und Kader

Viking vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Viking crest
Viking
VIK
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
Arild ÖstböArild ÖstböK. HaugenK. HaugenH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessH. HeggheimH. HeggheimT. MoiT. MoiJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenZ. TripicZ. TripicP. ChristiansenP. Christiansenteam-logoHenrik Rörvik BjördalM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-3-3
Viking

Startelf

Bayern München

Trainer

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Viking wird von Morten Jensen trainiert. Für die Heimmannschaft liegen vor dieser Partie allerdings keine bestätigten Informationen über Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Vincent Kompany trainiert den FC Bayern München. Auch für den Kader der Gäste liegen derzeit keine bestätigten Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Sobald vor dem Spiel weitere Personalinformationen bekannt werden, werden sie ergänzt.

Form

VIK

VIK - Form

VFB
N3-1
KBK
S8-1
LIL
S3-0
MAD
S0-3
BRA
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
17/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
FCB

FCB - Form

S04
U0-0
BOD
S5-0
ELV
S1-2
FCU
S7-0
FCA
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Viking hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Pokalsieg gegen Madla am 1. Oktober. Zudem gelang in der Eliteserien ein beeindruckender 8:1-Erfolg gegen Kristiansund BK. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es beim 1:3 gegen den VfB Stuttgart in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Viking 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Der FC Bayern München hat wettbewerbsübergreifend vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt feierte Bayern einen deutlichen 7:0-Sieg gegen Union Berlin in der Bundesliga. In diesem Zeitraum gewann der Klub zudem in der Champions League mit 5:0 gegen Bodø/Glimt. Die einzigen Punktverluste gab es beim 0:0 auf Schalke 04. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 17 Tore und kassierte nur einen Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Aus jüngerer Zeit liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen Viking und Bayern München vor. Pflichtspiele zwischen den beiden Klubs sind selten.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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