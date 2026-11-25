So seht Ihr Vietnam U17 gegen Mali U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Vietnam U17 trifft in Gruppe G der U17-WM auf Mali U17. Beide Mannschaften wollen ein Ergebnis erzielen, das die Tabelle beeinflusst.

Mali geht als Tabellenführer der Gruppe und in starker Form in die Partie. In den beiden jüngsten Gruppenspielen gewann das Team mit 3:0 gegen Neuseeland U17 und anschließend mit 2:1 gegen Belgien U17.

Der Sieg gegen Belgien gelang am 23. November und zeigte, dass Mali Tore erzielen und knappe Spiele für sich entscheiden kann. Vier der letzten fünf Partien hat Mali gewonnen.

Für Vietnam verlief der Start schwieriger. Am 20. November verlor das Team mit 2:3 gegen Belgien U17, ehe am 23. November ein 3:3 gegen Neuseeland U17 folgte.

Vietnam hat in diesen beiden Spielen viele Tore erzielt, aber auch sechs Gegentreffer kassiert. Gegen Malis treffsicheren Angriff scheint eine stabilere Defensive die dringendste Aufgabe zu sein.

Vietnam steht in der Gruppe auf Platz drei, Mali an der Spitze. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um das Spiel zu verfolgen.

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