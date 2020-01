Wer zeigt / überträgt die Vierschanzentournee heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung aus Garmisch-Partenkirchen

Die Vierschanzentournee geht in die zweite Runde - und alle Wintersportfans können live dabei sein! Goal erklärt, wo das Springen übertragen wird.

Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen steht an! Am Dienstag (31.12.) um 14 Uhr stand die Qualifikation an, ehe es am heutigen Neujahrstag um 14 Uhr zu den Wertungsdurchgängen kommt.

Zwei Tage nach dem Springen in Oberstdorf müssen die Skispringer erneut auf die Schanze, um in der zweiten Runde der Vierschanzentournee anzutreten. Das Skigebiet in Garmisch lädt dabei traditionell am 1. Januar zum Neujahrsspringen ein.

Lokalheld Severin Freund wird das Springen allerdings verpassen. Für den Münchner kam der Wettbewerb nach zwei Kreuzbandrissen im vergangenen Jahr noch zu früh. Der Skisprungweltmeister von 2016 brauche noch etwas Zeit, wie Bundestrainer Stefan Horngacher erklärte.

In diesem Artikel findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Vierschanzentournee aus Garmisch-Partenkirchen im TV und LIVE-STREAM! Goal erklärt Euch, wo Ihr das Neujahrsspringen live verfolgen könnt.

Vierschanzentournee: Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen im Überblick

Qualifikation Dienstag, 31. Dezember 2019, 14 Uhr Wertungsdurchgänge Mittwoch, 1. Januar 2020, 14 Uhr Ort Olympia Skistadion, Garmisch-Partenkirchen Zuschauer 25.000 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt das Neujahrsspringen aus Garmisch-Partenkirchen heute live im TV?

Die Vierschanzentournee ist für viele Wintersportfans das Highlight der Saison und bietet am Neujahrstag die perfekte Möglichkeit, die Katerstimmung nach Silvester verschwinden zu lassen. Doch wo wird das Neujahrsspringen live im TV gezeigt? Goal klärt auf.

Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen - wo wird das Neujahrsspringen heute gezeigt / übertragen?

Selbstverständlich wird nicht nur die Qualifikation live im TV übertragen, auch die Wertungsdurchgänge am Neujahrstag werden im Fernsehen gezeigt. Die Sender ändern sich dabei nicht (ZDF und Eurosport). Hier gibt's die Daten zur Übertragung im Überblick:

Die Wertungsdurchgänge am Neujahrstag im ZDF:

Start der Übertragung: Mittwoch, 1. Januar, 13.45 Uhr

Start des 1. Wertungsdurchgangs: 14 Uhr

Reporter: Stefan Bier

Moderator: Norbert König

Experte: Toni Innauer

Die Wertungsdurchgänge am Neujahrstag auf Eurosport:

Start der Übertragung: Mittwoch, 1. Januar, 14 Uhr

Start des 1. Wertungsdurchgangs: 14 Uhr

Auch das Neujahrsspringen am Mittwoch ist im Internet auf dem Eurosport-Channel auf DAZN verfügbar. Im nächsten Absatz bekommt Ihr alle Infos dazu!

Wer zeigt / überträgt das Neujahrsspringen aus Garmisch-Partenkirchen heute im LIVE-STREAM?

Sport-Events laufen inzwischen nicht mehr ausschließlich im Fernsehen, auch das Internet hat sich zu einem neuen Zuhause von Live-Übertragungen entwickelt. Die Vierschanzentournee wird ebenfalls im Netz via LIVE-STREAM gezeigt. Goal erklärt Euch, wie das funktioniert.

Die Vierschanzentournee aus Garmisch-Partenkirchen heute im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen - so klappt's

Die Streaming-Plattform DAZN wird vielen Zuschauern durch Übertragungen von Fußball, American Football oder Basketball bekannt sein. Doch auch Wintersport hat DAZN im Programm. Die Vierschanzentournee läuft nämlich via Eurosport-Channel auf DAZN.

Hier wird dieselbe Übertragung wie auf Eurosport im Fernsehen gezeigt, seitdem der Streaming-Dienst DAZN und der TV-Sender Eurosport am 1. August 2019 Kooperationspartner wurden. Wer die Vierschanzentournee also auf DAZN schauen will, kann sich am Mittwoch ab 14 Uhr auf dem Eurosport-Channel reinklicken.

Das Angebot ist sogar kostenlos verfügbar, solltet Ihr noch kein Abonnement bei DAZN abgeschlossen haben. Die ersten 30 Tage auf der Plattform sind für jeden Neukunden nämlich kostenlos. Erst danach wird eine Gebühr von 11,99 Euro pro Monat fällig.

Mit einem Jahresabo kommt Ihr finanziell sogar noch günstiger weg. Das gibt's nämlich für insgesamt 119,99 Euro - umgerechnet wären das weniger als zehn Euro pro Monat. Alle weiteren Details zur Anmeldung findet Ihr unter diesem Link.

DAZN zeigt übrigens nicht nur die Vierschanzentournee, auch alle weiteren Weltcups und Weltmeisterschaften im Wintersport werden im Eurosport-Channel auf der Plattform übertragen. Das komplette DAZN-Programm findet Ihr hier!

Das ZDF zeigt / überträgt das Springen aus Garmisch-Partenkirchen heute im LIVE-STREAM

Auch für das ZDF ist das Internet kein Neuland. Auf www.zdf.de wird dieselbe Übertragung wie im Fernsehen auch im LIVE-STREAM gezeigt. Los geht's sowohl am Mittwoch um 13.45 Uhr.

Der LIVE-STREAM des ZDF ist für jeden kostenlos verfügbar. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin.

5️⃣ days to go and green light for the #4hillstournament ✅✅✅✅ There is enough snow at all #4hills stations and everything can take place as planned ❄️🙌🏻 #skijumping #4hills #roadto4hills



— Vierschanzentournee (@vier_schanzen) 23. Dezember 2019

Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen heute live: Die Übertragung im Überblick

Die Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen am 1. Januar 2020 im ... ... TV ... ... im ZDF und auf Eurosport ... LIVE-STREAM ... ... im Eurosport-Channel auf DAZN und auf www.zdf.de

Die Vierschanzentournee in Garmisch heute live im TV und STREAM: So lief die Qualifikation

Skispringer Karl Geiger hat die Qualifikation für das Neujahrsspringen der 68. Vierschanzentournee gewonnen und seine Topform unter Beweis gestellt. Der Zweite der Gesamtwertung flog in Garmisch-Partenkirchen auf 139,0 m und weckte große Hoffnungen für den Wettkampf am Mittwoch (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport).

"Das war wieder ein echt guter Sprung, das macht Spaß. Im Flug ist es extrem gut gegangen, da habe ich ein gutes Gefühl", sagte Geiger im ZDF. Der Vizeweltmeister setzte sich vor dem Österreicher Philipp Aschenwald und Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi ( ) durch und erhielt dafür eine Prämie in Höhe von 5000 Euro. Letzter deutscher Gewinner auf der Olympiaschanze war Sven Hannawald vor 18 Jahren.

Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war vollauf zufrieden, zumal Weltmeister Markus Eisenbichler als Fünfter ebenfalls voll überzeugte. "Karls Sprung war sehr gut, er hat die Kante sehr gut getroffen. Ein toller Sprung. Und Markus macht bei jedem Sprung Fortschritte. Jetzt können wir schön locker Silvester feiern", sagte der Österreicher.

Happy new year to everyone! 🎉

Our timetable for today 🤩:

🔘 10 am: opening of the gates

🔘 12.30 pm: trial round

🔘 14 pm: competition round

There are still some tickets available for the standing room 🎟#4hills #GarmischPartenkirchen #neujahrsskispringen — Vierschanzentournee (@vier_schanzen) 1. Januar 2020

Geiger liegt in der Gesamtwertung 9,2 Punkte oder umgerechnet knapp fünf Meter hinter Kobayashi. In der Qualifikation war er um 1,8 Zähler besser als der Titelverteidiger, der am Mittwoch als erster Springer der Geschichte den sechsten Tournee-Tagessieg in Folge feiern kann. Der leicht erkältete Stefan Kraft aus Österreich und der Pole Dawid Kubacki, in der Gesamtwertung Geigers schärfste Verfolger, belegten die Ränge sieben und zehn.

Insgesamt qualifizierten sich neun der zwölf DSV-Adler. Gut in Form zeigten sich auch Stephan Leyhe (Willingen) als Zwölfter und Constantin Schmid (Oberaudorf) auf Rang 13. An Neujahr dabei sind zudem Pius Paschke (Kiefersfelden/26.), Philipp Raimund (Oberstdorf/28.), Martin Hamann (Aue/34.), Luca Roth (Meßstetten/35.) und Moritz Baer (Gmund-Dürnbach/50.).

Der für den formschwachen Richard Freitag (Aue) ins Team gerückte Adrian Sell (Meßstetten) verpasste ebenso wie Kilian Märkl (Partenkirchen) und Felix Hoffmann (Heidersbach) den Wettkampf der besten 50.

Vierschanzentournee heute (Neujahr) live: Das sind die K.o.-Duelle der deutschen Springer