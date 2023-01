Vierschanzentournee Innsbruck im TV und LIVE-STREAM: Wann beginnt Skispringen heute?

Die Vierschanzentournee macht heute Halt in Innsbruck. Wann beginnt das Skispringen, und wo läuft es in TV und LIVE-STREAM?

Der wichtigste Skisprung-Wettbewerb neben dem Gesamtweltcup macht heute, am 4. Januar 2023, Halt in Innsbruck. Im Rahmen der Vierschanzentournee kämpfen die besten Skispringer der Welt auf der Bergiselschanze um den Sieg. Aber wann beginnt der Wettbewerb und wo wird er im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL klärt auf.

Die Vierschanzentournee live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden!

Der dritte von vier Skisprung-Wettbewerben im Rahmen der Vierschanzentournee 2022/23 steht heute, am 4. Januar 2023, an. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf und dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen geht es nun auf der traditionsreichen Bergiselschanze in Innsbruck weiter, bevor am 6. Januar das große Finale in Bischofshofen steigt.

Mit einer Höhe von "nur" 130 Metern ist die Schanze im österreichischen Bundesland Tirol die niedrigste der vier Anlagen, die bei der Vierschanzentournee als Austragungsorte dienen. Der Schanzenrekord, aufgestellt im Jahr 2015 vom Österreicher Michael Hayböck, liegt bei einer Weite von 138 Metern. Im Jahr 2021 gewann der Pole Kamil Stoch vor Anže Lanišek (Slowenien) und Dawid Kubacki (Polen).

In Innsbruck findet heute das dritte Springen der Vierschanzentournee statt. Wann beginnt der Wettbewerb und wer überträgt in TV und LIVE-STREAM?

Vierschanzentournee Innsbruck im TV und LIVE-STREAM: Datum, Anlage, Rekord - Infos zum Skispringen auf der Bergiselschanze

Wettbewerb: Vierschanzentournee, 3. Springen

Datum: 4. Januar 2023

Austragungsort: Bergiselschanze, Innsbruck

Schanzenrekord: Michael Hayböck (Österreich, 138m)

Sieger 2021: Kamil Stoch (Polen)

Vierschanzentournee Innsbruck im TV und LIVE-STREAM: Wann beginnt das Skispringen heute?

Im vergangenen Jahr musste das Springen auf der Bergiselschanze noch witterungsbedingt abgesagt und nach Bischofshofen verschoben werden, dieses Jahr soll es aber wieder an altbekannter Stelle stattfinden.

Während am 3. Januar zunächst zwei offizielle Trainings und der Qualifikationsdurchgang anstehen, geht es nur einen Tag später um wichtige Punkte für die Vierschanzentournee und den Gesamtweltcup. Der Start des Einzelwettkampfs ist für den 4. Januar um 13.30 Uhr geplant, zuvor findet noch ein Probedurchgang statt.

Vierschanzentournee Innsbruck im TV und LIVE-STREAM: Wo wird Skispringen heute übertragen?

Die Vierschanzentournee gehört zum Wintersport-Programm der öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF und wird sowohl im Free-TV als auch im kostenfreien LIVE-STREAM gezeigt.

Die Vorberichterstattung zum Skispringen in Innsbruck beginnt in der ARD um 13.00 Uhr, ab 13.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Tom Bartels. Zur selben Zeit startet auch der LIVE-STREAM in der kostenlosen ARD-Mediathek-App sowie im Internet. Der frei empfangbare TV-Sender Eurosport überträgt ebenfalls.

Vierschanzentournee Innsbruck im TV und LIVE-STREAM: Läuft Skispringen heute bei DAZN?

Aufgrund einer Kooperation mit Eurosport zeigt auch der Streamingdienst DAZN alle Skisprung-Wettbewerbe der Vierschanzentournee im LIVE-STREAM, auf den linearen Sendern des Anbieters sind die einzelnen Wettbewerbe jedoch nicht zu sehen.

Um auf DAZN zuzugreifen, müsst Ihr zuvor ein Abo abschließen. Der Kostenpunkt beläuft sich monatlich auf 29,99 Euro oder auf umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Im Anschluss habt Ihr Zugang zu den Übertragungen ausgewählter Bundesliga-Spiele, der Champions League sowie NFL, NBA, Kampfsport und weiteren Top-Wettbewerben.

Vierschanzentournee Innsbruck im TV und LIVE-STREAM: Skispringen heute bei DAZN - Infos zum Anbieter

Vierschanzentournee Innsbruck im TV und LIVE-STREAM: Welche deutschen Skispringer gehen an den Start?

Unter den DSV-Adlern hat wohl Karl Geiger die größten Chancen auf Siege. Vor dem Start der Tournee lag der 29-Jährige im Gesamtweltcup auf dem siebten Rang, an der Spitze thronte Kubacki vor Lanišek.

Neben Geiger gehen für Deutschland auch Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Constantin Schmid, Andreas Wellinger, Stephan Leyhe und Philipp Raimund an den Start.

Vierschanzentournee Innsbruck im TV und LIVE-STREAM: Probedurchgang, Wettkampf, Übertragung - Alle Infos zum Skispringen