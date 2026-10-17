Alvaro Morata erlebt bei seinem Abenteuer in der zweiten spanischen Liga den vorläufigen Tiefpunkt. Am Freitagabend kassierte der spanische Europameister bei der 0:1-Niederlage seines Klubs CD Leganes gegen Cordoba in der Nachspielzeit einen völlig überflüssigen Platzverweis.

Morata wurde beim Stand von 0:0 in der 63. Minute von Cheftrainer Ruben Albes eingewechselt. Sieben Minuten später sah er nach einer Auseinandersetzung mit einem Gegenspieler die Gelbe Karte.

Leganes kassierte in der Schlussphase den entscheidenden Gegentreffer durch Eder Garcia. Davon offensichtlich gefrustet ließ sich Morata in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf einen Zoff mit Schiedsrichter Eder Mallo Fernandez ein. Der Stürmer brach wegen einer vermeintlichen Fehlentscheidung des Unparteiischen einen Streit vom Zaun, meckerte und sah folgerichtig Gelb-Rot.

Dieser Platzverweis ist der unrühmliche Höhepunkt des bislang ziemlich verkorksten Engagements Moratas in der Segunda Division. Der ehemalige Top-Stürmer absolvierte bislang sieben Spiele für Leganes, davon aber nur eines über die volle Distanz. Auf seinen ersten Treffer wartet Morata nach 434 Einsatzminuten noch vergeblich, auch ein Assist gelang ihm bislang nicht. Eine magere Bilanz für den einstigen Topstürmer von Real Madrid, Chelsea, Juventus und Atletico.

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Auch wegen der Torflaute des Starneuzugangs schlittert Leganes in den Abstiegskampf der Segunda Division. Der Klub aus einem Vorort Madrids belegt nach der vierten Niederlage in Folge aktuell einen enttäuschenden 17. Tabellenplatz und kann im Laufe des zehnten Spieltags noch weiter zurückfallen.

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Morata wechselte im Sommer überraschend von Como 1907 auf Leihbasis nach Leganes. Der Kapitän der spanischen Europameistermannschaft von 2024 hatte da bereits mehrere Stationen hinter sich, bei denen es nicht gut lief. Weder bei Milan, wo er auch von privaten Problemen geplagt wurde, noch bei Galatasaray und eben in Como unter seinem Landsmann Cesc Fabregas lieferte Morata konstant ab.

Bei Como wurde er außerdem von einer hartnäckigen Adduktorenverletzung geplagt. Die Leihe nach in seine Geburtsstadt diente auch dazu, ordentlich in Form zu kommen und die Freue am Fußball zurückzuerlangen. Bei seiner Präsentation Ende August sagte er: "Ich freue mich sehr. Ich möchte Leganes für all die Zuneigung danken. Ich bin ein sehr sentimentaler Mensch, und auch wenn es viele Witze über meine Karriere gibt, versuche ich immer, dorthin zu gehen, wo ich mich am meisten geschätzt und geliebt fühle."

Morata ist zunächst bis zum kommenden Sommer ausgeliehen. Sein Vertrag in Como läuft noch bis 2029, allerdings hat Leganes nach dieser Spielzeit eine Kaufoption.