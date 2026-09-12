Jerome Boateng wurde von einer Blessur einst länger außer Gefecht gesetzt, als es eigentlich nötig gewesen wäre.
Ex-Profi Jerome Boateng erinnert sich ungern an die Folgen einer Brustmuskelverletzung, die ihn während seiner Zeit beim FC Bayern einst länger als nötig behinderte.
Das Ganze passierte im Dezember 2016, als der deutsche Rekordmeister nach drei erfolgreichen Jahren unter Pep Guardiola von Carlo Ancelotti trainiert wurde.
"Ich habe mir meinen pectoralis major (großer Brustmuskel; d. Red.) im Training nur angerissen. Leider wurde dann eine Fehleinschätzung vom Doc gegeben", erzählte Boateng im Podcast 'Akte Säbener' der Abendzeitung. "Der hat ein MRT an der Schulter oben gemacht und gesagt: 'Ja, es geht schon, du kannst weitermachen.' Und dann ist es ganz gerissen. Statt drei, vier Wochen Pause musste ich operiert werden und war vier Monate raus."
Boateng verpasste damals zehn Spiele der Bayern und plagte sich noch bis weit in die Saison 2017/18 hinein mit den Nachwirkungen herum: "Die ganze Muskulatur an der Brust war weg. Bis ich mich wieder so gefühlt habe wie vorher, hat es ein Jahr gedauert und in diesem Jahr habe ich viele Muskelverletzungen gehabt, weil du in einer Dysbalance bist. Das ist natürlich frustrierend als Fußballer, gerade auf dem Niveau, auf dem wir spielen."
Wie lange spielte Jerome Boateng für den FC Bayern?
Boateng spielte nach seinem Wechsel von Manchester City 2011 zehn Jahre lang für die Bayern und gewann mit ihnen unter anderem zweimal die Champions League. Der Innenverteidiger bestritt im Dress der Roten 363 Partien (10 Tore).
Getty
Nach seinem Abgang 2021 gab es unter anderem viele Negativschlagzeilen abseits des Rasens sowie Engagements in Frankreich bei Olympique Lyon, bei US Salernitana in der Serie A und beim österreichischen Erstligisten Linzer ASK.
Werbung
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?
Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen