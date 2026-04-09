Vier knallharte Forderungen: FC Barcelona legt Beschwerde ein wegen absurder Handspielsituation im Strafraum

Der Ärger des FC Barcelona bezieht sich vor allem auf die Szene in der 54. Minute, als Madrids Torhüter Juan Musso einen Abstoß zu Marc Pubill gespielt hatte. Der hatte den Ball mit der Hand gestoppt und den Abstoß erneut ausgeführt. "Für mich ist das eine klare Gelb-Rote Karte und ein Elfmeter", sagte Barcelonas Trainer Hansi Flick und nahm den deutschen Video-Schiedsrichter Chistian Dingert ins Visier. "Er muss sagen: Schau es dir an", sagte. Tat er aber nicht, also: 'Thanks to Germany'.

In Unterzahl gelang Barça kein Comeback mehr, die Partie endete - auch wegen eines umstrittenen Platzverweises gegen Pau Cubarsi - 2:0 für Atlético. Am Donnerstag reichte der Klub offiziell Beschwerde ein und stellte vier konkrete Forderungen an die UEFA.

„Unter diesen Bedingungen kann Barcelona nicht auf Augenhöhe mit anderen Clubs konkurrieren. Skandalöse Schiedsrichterentscheidungen haben unseren Verein bereits zuvor benachteiligt“, heißt es in der Stellungnahme.

Konkret verlangt der Klub Zugang zu den VAR-Kommunikationen des Gespanns, die Anerkennung des Fehlers durch Schiedsrichter István Kovács sowie die Suspendierung sowohl von Kovács als auch von VAR-Beauftragtem Christian Dingert.