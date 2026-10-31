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FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Vielsagende Gegenfrage von Max Eberl! Bayern-Boss lässt heftige Kritik von Michal Ballack wegen Lennart Karl kalt

Bundesliga
Bayern München - Borussia Dortmund
Bayern München
L. Karl

Aussagen von Michael Ballack sorgten vor Bayerns Duell mit dem BVB für Aufruhr. Eberl äußerte sich später dazu.

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Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat auf heftige Attacken von Lennart Karls Berater Michael Ballack mit einer süffisanten Gegenfrage reagiert.

"Ich weiß nicht, ob er das als DAZN-Experte oder als Berater des Spielers gesagt hat", meinte Eberl nach Bayerns 2:2 gegen Borussia Dortmund am Samstagabend vielsagend zur brisanten Doppelrolle, in der sich Ballack bei seinen schlagzeilenträchtigen Aussagen über die Kritik der Bayern-Bosse an Karl befindet.

Schließlich vertritt der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft den FCB-Youngster mit seiner Berateragentur Lucky 13. Gleichzeitig arbeitet Ballack als Experte für den Streamingdienst DAZN, bei dem er Karl nun auch gegen die Kritik von allen voran Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß verteidigte.

Was wirft Michael Ballack den Bayern-Bossen im Umgang mit Lennart Karl vor?

"Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes", hatte Ballack betont. "Social Media ist heute nicht nur für die junge Generation ein großer Faktor. Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar. Verurteilungen sind leider vorprogrammiert."

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Eine eindeutige Spitze in Richtung Hoeneß, der Karl zuletzt erneut für dessen mitunter extravagantes öffentliches Auftreten kritisierte. "Junge Spieler brauchen Demut und Druck. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt", sagte Hoeneß in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

FC Bayern München v 1. FC Magdeburg - DFB Cup 2026/27Getty Images

Einem Bericht der Bild zufolge sollen sich FCB-intern mehrere Verantwortliche an Karls "Glamour-Lifestyle", wie das Boulevard-Blatt schreibt, stören und sich mehr Bodenständigkeit von dem 18-Jährigen wünschen. Zumal Karl in den ersten Wochen dieser Saison sportlich nicht überzeugen konnte und ein kleines Loch durchmachen musste.

Ballack hatte auch Eberl explizit kritisiert

Dass Eberl sich dahingehend öffentlich kritisch über Karls Form geäußert hatte, missfiel Ballack ebenfalls: "Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen", so der 50-Jährige.

Bei Sky reagierte Eberl nach dem Topspiel gegen den BVB explizit auf Ballacks Kritik an ihm: "Ehrlicherweise finde ich es schwierig, wenn man über Medien jetzt einen Disput führt", betonte der FCB-Sportboss und stellte klar: "Wir wussten, dass seine Entwicklung auch mal eine Delle haben kann. Und nichts anderes haben wir gesagt. Man sieht, es geht wieder nach oben und er ist auf dem richtigen Weg. Mich beeindruckt, wie dieser junge Mensch das zur Seite schiebt. Das ist das, was ich als Bayern München gesagt habe." In Richtung Ballack fügte Eberl dann noch an: "Von daher habe ich nicht ganz verstanden, was er als Berater oder Experte gesagt hat."

Beim Gipfeltreffen gegen den BVB war Karl kurz vor Schluss eingewechselt worden und hätte die Partie beinahe noch zugunsten des Rekordmeisters entschieden, allerdings klatschte sein schöner Abschluss auf die Latte. Bis dato steht der vierfache deutsche Nationalspieler, nach dessen Situation sich zuletzt drei englische Spitzenklubs erkundigt haben sollen, diese Saison wettbewerbsübergreifend bei einem Tor und zwei Assists in zwölf Einsätzen.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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