Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat auf heftige Attacken von Lennart Karls Berater Michael Ballack mit einer süffisanten Gegenfrage reagiert.

"Ich weiß nicht, ob er das als DAZN-Experte oder als Berater des Spielers gesagt hat", meinte Eberl nach Bayerns 2:2 gegen Borussia Dortmund am Samstagabend vielsagend zur brisanten Doppelrolle, in der sich Ballack bei seinen schlagzeilenträchtigen Aussagen über die Kritik der Bayern-Bosse an Karl befindet.

Schließlich vertritt der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft den FCB-Youngster mit seiner Berateragentur Lucky 13. Gleichzeitig arbeitet Ballack als Experte für den Streamingdienst DAZN, bei dem er Karl nun auch gegen die Kritik von allen voran Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß verteidigte.

Was wirft Michael Ballack den Bayern-Bossen im Umgang mit Lennart Karl vor?

"Lennart ist 18 Jahre jung. Wo wart ihr mit 18? Genauso wie er sich auf dem Platz ausprobiert, tut er das auch außerhalb des Platzes", hatte Ballack betont. "Social Media ist heute nicht nur für die junge Generation ein großer Faktor. Jeder darf sich darstellen, wie er möchte. Dass man dabei nicht alles richtig macht, ist auch klar. Verurteilungen sind leider vorprogrammiert."

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Eine eindeutige Spitze in Richtung Hoeneß, der Karl zuletzt erneut für dessen mitunter extravagantes öffentliches Auftreten kritisierte. "Junge Spieler brauchen Demut und Druck. Vergleiche mit Olise tun ihm offensichtlich nicht gut, da liegen noch Welten dazwischen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es Lennart Karl guttut, wenn man ihn immer nur in den Arm nimmt", sagte Hoeneß in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

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Einem Bericht der Bild zufolge sollen sich FCB-intern mehrere Verantwortliche an Karls "Glamour-Lifestyle", wie das Boulevard-Blatt schreibt, stören und sich mehr Bodenständigkeit von dem 18-Jährigen wünschen. Zumal Karl in den ersten Wochen dieser Saison sportlich nicht überzeugen konnte und ein kleines Loch durchmachen musste.

Ballack hatte auch Eberl explizit kritisiert

Dass Eberl sich dahingehend öffentlich kritisch über Karls Form geäußert hatte, missfiel Ballack ebenfalls: "Dass Max Eberl nun, nachdem Lennarts Leistungskurve wieder klar nach oben zeigt, ihm ein sportliches Loch attestiert, geschmückt mit Fehltritten, ist vom Zeitpunkt her unverständlich und inhaltlich zumindest mal zu hinterfragen", so der 50-Jährige.

Bei Sky reagierte Eberl nach dem Topspiel gegen den BVB explizit auf Ballacks Kritik an ihm: "Ehrlicherweise finde ich es schwierig, wenn man über Medien jetzt einen Disput führt", betonte der FCB-Sportboss und stellte klar: "Wir wussten, dass seine Entwicklung auch mal eine Delle haben kann. Und nichts anderes haben wir gesagt. Man sieht, es geht wieder nach oben und er ist auf dem richtigen Weg. Mich beeindruckt, wie dieser junge Mensch das zur Seite schiebt. Das ist das, was ich als Bayern München gesagt habe." In Richtung Ballack fügte Eberl dann noch an: "Von daher habe ich nicht ganz verstanden, was er als Berater oder Experte gesagt hat."

Beim Gipfeltreffen gegen den BVB war Karl kurz vor Schluss eingewechselt worden und hätte die Partie beinahe noch zugunsten des Rekordmeisters entschieden, allerdings klatschte sein schöner Abschluss auf die Latte. Bis dato steht der vierfache deutsche Nationalspieler, nach dessen Situation sich zuletzt drei englische Spitzenklubs erkundigt haben sollen, diese Saison wettbewerbsübergreifend bei einem Tor und zwei Assists in zwölf Einsätzen.