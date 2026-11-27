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Trägt Erling Haaland schon im nächsten Sommer das Real-Trikot?

Gary Neville geht davon aus, dass Erling Haaland schon bald Manchester City verlassen und bei Real Madrid anheuern wird.

"Ich bin mir absolut sicher, dass Erling Haaland innerhalb von höchstens 18 Monaten Spieler von Real Madrid sein wird, vielleicht schon am Ende der Saison", erklärte der einstige englische Nationalspieler im Podcast The Overlap.

Bei den Königlichen könnte es in diesem Zusammenhang zu einem Abgang von Vinicius Junior kommen, dessen Platz der Norweger dann einnehmen könnte. "Kylian Mbappe wird auf den linken Flügel wechseln und Haaland wird der Mittelstürmer von Real Madrid sein", so Neville.

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Haaland hatte erst Anfang 2025 seinen Vertrag bei den Skyblues vorzeitig bis zum 30. Juni 2034 verlängert, ein aufnehmender Verein müsste also eine entsprechende Ablösesumme auf den Tisch legen. Haalands Vater Alfie hatte hinsichtlich dessen einen zeitnahen Wechsel seines Sohnes ausgeschlossen. "Erling ist glücklich bei City, er hat einen langfristigen Vertrag." Gleichzeitig betonte er: "Jeder Spieler will für Real Madrid spielen."

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Was droht Manchester City im Finanz-Skandal?

Der Stürmer war in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Wechsel nach Madrid in Verbindung gebracht worden. Erst nachdem Real im Sommer 2024 Mbappe verpflichtete und dieser zumeist als Mittelstürmer aufgeboten wurde, kühlten die Gerüchte ein wenig ab. Gleichwohl gibt es Spekulationen, dass der Franzose zukünftig wieder auf seiner angestammten Position auf Linksaußen zum Einsatz kommen könnte.

Bei der Präsidentschaftswahl Reals in diesem Jahr hatte Kandidat Enrique Riquelme die Verpflichtung von Haaland zu einem zentralen Thema seines Wahlkampfs gemacht. Die Wahl gewann am Ende jedoch Amtsinhaber Florentino Perez.

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Eine Gelegenheit für Real Madrid könnte eine drohende Sanktionierung Citys bieten. Die Skyblues wurden im September im "Fußball-Prozess des Jahrhunderts" wegen Verstößen gegen Finanzregeln in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Die Vorwürfe zielen auf das Geschäftsgebaren der milliardenschweren Klubbesitzer aus Abu Dhabi, die City 2008 übernommen hatten.

ManCity werden 80 Verstöße gegen Finanzvorschriften zwischen 2009 und 2018 vorgeworfen, außerdem 35 Verstöße wegen mangelnder Kooperation bei einer Untersuchung der Premier League. Welche Strafe auf Manchester City zukommt, ist noch völlig unklar. Im schlimmsten Fall müssten die Skyblues wohl aus der Premier League zwangsabsteigen. Das könnte dann auch Auswirkungen auf Haaland haben.