Albert Riera nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Mit einem Wutanfall sorgt der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt mal wieder für Aufsehen. Er wittert gar eine Verschwörung.

Riera, nach seinem kurzen Intermezzo am Main inzwischen Coach von Roter Stern Belgrad, suchte nach einer 2:3-Niederlage gegen den FC Lugano in der Conference League trotz zweimaliger Führung die Schuld beim deutschen Schiedsrichter Florian Badstübner. Insbesondere war er nicht mit dessen Elfmeterpfiff nach einem Klammern des eingewechselten Mahmudu Bajo an Beckham Castro kurz vor Spielende einverstanden, woraus letztlich das Siegtor für die Schweizer resultierte.

"Ich möchte Lugano nicht gratulieren", sagte Riera nach der Niederlage seiner Mannschaft und ergänzte: "Ich will nicht gesperrt werden, aber ich fordere, dass der Verein untersucht, was mit uns passiert. Wegen der Elfmeter spielen wir nicht in der Europa League. Über Fußball werde ich nicht sprechen". Außerdem schimpfte er: "Das ist mein Verein, ich will an Wettkämpfen teilnehmen. Vielleicht möchte die UEFA uns nicht in Europa haben? Dann sollen sie aber sagen, warum."

Rieras Unmut liegt vor allem in der ernüchternden Bilanz des serbischen Topklubs auf internationalem Boden begründet. Während sich Roter Stern in der heimischen Liga mit sechs Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz auf Meisterkurs befindet, läuft es in Europa überhaupt noch nicht unter dem Spanier.

Albert Riera verpasste mit Roter Stern Belgrad die Europa League

Noch vor dessen Amtsantritt war Belgrad bereits in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation an Hapoel Beer Sheva gescheitert, woraufhin Rieras Vorgänger Dejan Stankovic seinen Hut nehmen musste. Ein klares Indiz dafür, dass der Europapokal der Maßstab ist, an dem ein Trainer in der serbischen Hauptstadt gemessen wird. Nach Rieras Ankunft scheiterte Roter Stern wiederum spektakulär in der Qualifikation für die Europa League an Viktoria Pilsen. Nach einem 3:0-Sieg im Hinspiel hagelte es im Rückspiel eine 1:5-Klatsche nach Verlängerung - inklusive zweier Elfmeter.

In der im Vergleich zu den beiden größeren Wettbewerben etwas kürzeren Ligaphase der Conference League stehen nach der Auftaktniederlage nun null Punkte auf dem Konto. Dabei war Roter Stern in Lugano über weite Strecken die bessere Mannschaft, meint zumindest Riera. "In bestimmten Phasen des Spiels haben wir eine Meisterleistung gezeigt. Es gab nur eine Mannschaft auf dem Platz", sagte der 44-Jährige, der wegen des Resultats "natürlich nicht zufrieden" war. "Wir waren körperlich nicht gut in Form, das kann ich sagen. Aber es schmerzt auch, dass die Schiedsrichter uns in Europa nun schon seit zwei Spielen benachteiligen. Ich bin frustriert und enttäuscht, aber mit der Leistung meiner Jungs bin ich zufrieden."

Zur ganzen Wahrheit gehört aber, dass Belgrad zwar die Partie kontrollierte, die Schweizer aber zu zahlreichen Abschlüssen kamen. 18 Torschüsse bei einem xGoals-Wert von 2,29 zu 1,23 standen letztlich zu Buche.

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Ansage von Belgrad-Boss! Albert Riera bekommt Jobgarantie

Um seinen Job muss Riera derweil (noch) nicht fürchten. Generaldirektor Zvezdan Terzic stärkte dem Coach im Anschluss an die Pleite den Rücken. "Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal ein so hochklassiges und dominantes Spiel wie dieses gezeigt haben. Egal, wer der Gegner ist - so sollte Roter Stern immer auftreten", sagte er und betonte: "Seit Jahren sprechen wir davon, dass wir den spanischen Fußballstil wollen - mit vielen Pässen, offensivem Spiel und hohem Pressing - und all das hatten wir auch."

Gleichwohl bezeichnete Terzic die laufende Saison "ganz frech und arrogant" als Vorbereitung für die kommende Champions-League-Qualifikation 2026/27 und tönte nach gerade einmal elf Spieltagen in der serbischen Liga: "Wir sind bereits Meister". Am nächsten Donnerstag wartet dann der FC Kopenhagen in der Conference League, was für Riera keineswegs ein Schicksalsspiel ist. "Unsere Haltung gegenüber Riera wird sich nicht ändern, selbst wenn wir gegen Kopenhagen verlieren sollten", stellte Terzic klar.

Albert Riera wetterte nach Aus gegen Eintracht-Chefs

Riera selbst sei indes hochzufrieden mit dem ihm zur Verfügung stehenden Spielern, erklärte Terzic: "Als wir vor einem Monat verhandelt haben, sagte er, er würde den Kader von Roter Stern nicht gegen den von Eintracht Frankfurt eintauschen wollen. Das heißt, er ist sehr zufrieden mit den Spielern, die er hat." Offensichtlich mit Ausnahme von Aleksandar Katai, der unlängst von Riera suspendiert wurde. Dabei bestritt der 35-Jährige bereits 328 Spiele für Belgrad, in denen ihm satte 160 Tore gelangen.

Schon in Frankfurt war Riera immer wieder angeeckt und schreckte auch nicht davor zurück, die eigenen Spieler in die Pfanne zu hauen. Unter anderem sägte er zwischenzeitlich Führungsspieler wie Mario Götze oder Jonathan Burkardt ab. Nach nur vier Siegen aus 14 Spielen und dem Verpassen des internationalen Geschäfts trennten sich die Hessen letztlich von Riera, der daraufhin gegen die SGE-Verantwortlichen Axel Hellmann und Markus Krösche austeilte.