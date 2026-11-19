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Der FC Bayern München befindet sich auf der Suche nach einem Ersatzkeeper für die Zeit nach Manuel Neuers Karriereende. Bernd Leno, einer der Kandidaten, scheint grundsätzlich nicht abgeneigt, die Nummer 2 hinter Jonas Urbig werden zu wollen.

Gegenüber Sky/RTL erklärte der frühere Nationalkeeper, dass es noch keinen konkreten Kontakt mit dem deutschen Rekordmeister gegeben hat. Gleichzeitig schob er einem möglichen Engagement an der bayerischen Landeshauptstadt aber auch keinen Riegel vor.

"Es hat sich bisher niemand gemeldet. Natürlich habe ich die Situation auch mitbekommen, aber ich sehe das sehr entspannt", sagte Leno und betonte: "Ich habe hier noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison, ich fühle mich hier sehr wohl und habe auch noch mega Bock zu spielen. Ich fühle mich gerade in meiner Prime. Vielleicht ist es auch eine wertvolle Erfahrung, sich mal hintenanzustellen oder etwas anderes zu machen."

"Manchmal", ergänzte Leno, "denke ich aber auch, dass es schade wäre, sich irgendwo hintenanzustellen, weil man eigentlich noch das Zeug dazu hat. Natürlich muss auch das Gesamtpaket stimmen. Da wird man sehen, ob es mich vielleicht wieder nach Deutschland verschlägt."

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Bernd Leno einer von vielen Kandidaten beim FC Bayern

Leno ist seit einigen Wochen einer von vielen Torhütern, die mit den Bayern in Verbindung gebracht werden. Der 34-Jährige bringt nicht nur die Erfahrung und Klasse mit, um Urbig zu unterstützen sowie im Ernstfall zu vertreten, sondern wäre ob seiner Vertragssituation auch noch ablösefrei zu haben. Neben dem neunmaligen Nationalspieler wurden zuletzt unter anderem Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und Loris Karius (FC Schalke 04) als künftige Münchner Nummer zwei gehandelt.

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Bei Fulham ist Leno seit Jahren die klare Nummer eins und überzeugt regelmäßig mit starken Leistungen, die ihn zwischenzeitlich sogar für eine Nominierung zur WM 2026 ins Gespräch gebracht hatten. Im Westen Londons steht er seit 2022 unter Vertrag. Zuvor stand Leno beim FC Arsenal unter Vertrag, der das Stuttgarter Eigengewächs einst von Bayer Leverkusen auf die Insel gelockt hatte. Ein Wechsel nach München würde somit auch eine Rückkehr in die Bundesliga bedeuten. Dorthin, wo sein Stern einst aufging.

Getty Images

Ersatzkeeper beim FC Bayern: Attraktiver als es klingt

Die Vergangenheit hat bereits gezeigt, dass der auf den ersten Blick unattraktive Posten beim FC Bayern durchaus mit Vorteilen verbunden ist. So auch zum Beispiel bei Sven Ulreich, der als langjähriger Stellvertreter von Neuer einen bemerkenswerten Werdegang hingelegt hat. Im Sommer werden die beiden Routiniers ihre Karrieren voraussichtlich beenden und Platz für Urbig - und womöglich Leno, Baumann oder Karius - schaffen.

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Der 23-Jährige ist fest als neuer Stammtorhüter eingeplant, der den mittlerweile äußerst verletzungsanfälligen Neuer bereits seit fast zwei Jahren regelmäßig souverän vertritt.