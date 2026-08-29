Real Madrids Trainer Jose Mourinho hat das Vergabeverfahren des Ballon d'Or infrage gestellt. Die Einbindung rein mannschaftlicher Erfolge sei der falsche Ansatz zur Ermittlung des besten Spielers der Welt.

"Man kann den Ballon d'Or nicht an einen Spieler vergeben, nur weil er die Champions League oder die Weltmeisterschaft gewonnen hat", sagte der Portugiese auf der Pressekonferenz der Königlichen vor dem Spiel am Sonntag gegen Aufsteiger FC Malaga im heimischen Estadio Santiago Bernabeu.

Stattdessen solle eine solche Auszeichnung das Prädikat für Akteure sein, die eine Ära prägen und dem Sport auch nach ihrer aktiven Karriere fehlen. "Für mich muss der Ballon d'Or an einen dieser Spieler gehen, die wir für alle Ewigkeit vermissen, wenn sie aufhören zu spielen. Ich vermisse Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, Zizou, Lothar Matthäus... Ich vermisse diese Leute", sagte Mourinho.

Sollten primär Erfolge von Mannschaften gewürdigt werden, gäbe es nach Mourinhos Argumentation passendere Alternativen. "Wenn man die Champions ehren möchte, sollte man den Ballon d'Or Luis Enrique geben - den Trainer-Ballon d'Or, der das Team repräsentiert. Oder der spanischen Nationalmannschaft. Sicherlich verdient Mister De la Fuente den Trainer-Ballon d'Or. Das wäre die große Ehrung für ein Team, das in die Geschichte eingeht", führte Mourinho aus.

Getty Images

Jose Mourinho ledert gegen Ballon d'Or

Das individuelle Leistungsniveau müsse seiner Meinung nach separat betrachtet werden. "Etwas anderes ist der beste Spieler der Welt. Er muss weder von Paris Saint-Germain noch von der spanischen Nationalmannschaft sein", erklärte Mourinho und führte aus: "Der beste Spieler der Welt sind zwei, drei oder vier, und wir wissen, wer sie sind und wo sie sind. Und sie sind hier. Und wir wissen, wer individuell diesen Sommer Geschichte geschrieben hat."

Zudem schwingt beim 63-Jährigen Skepsis hinsichtlich der Kriterien der Entscheider mit. "Vielleicht ist der Ballon d'Or auch etwas Politisches. Und wenn Politik ins Spiel kommt, gefällt es mir nicht mehr so sehr. Ihr kennt meine Meinung zum Ballon d'Or. Wir werden jetzt weder bei der spanischen Nationalmannschaft noch bei Paris Saint-Germain etwas Neues erfinden. Spieler? Das ist etwas anderes", sagte Mourinho.

Die 70. Verleihung des Ballon d'Or steht am Montag, den 26. Oktober, auf dem Programm - und bringt eine besondere Neuerung mit sich. Anlässlich des Jubiläums findet die prestigeträchtige Gala erstmals nicht in Paris, sondern in London statt. Seit 1956 zeichnet France Football jährlich den besten Spieler der vergangenen Saison mit dem Ballon d'Or aus.

Getty Images

Ballon d'Or: Das sind die Regeln

Für die Vergabe des Ballon d'Or wird der Zeitraum von 1. August 2025 bis 31. Juli 2026 bewertet. Neben den Leistungen auf Klubebene fließt daher auch die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika in die Beurteilung ein.

Die Wahl treffen insgesamt 100 Journalisten aus den Ländern, die in der FIFA-Weltrangliste zu den besten 100 Nationen gehören. Jeder Medienvertreter wählt aus der offiziellen Shortlist seine persönliche Top 10 aus und verteilt gestaffelte Punkte: Der Erstplatzierte erhält 15 Zähler, der Zweite 12, der Dritte 10, der Vierte 8 und der Fünfte 7 Punkte. Die weiteren Plätze sechs bis zehn werden mit 5, 4, 3, 2 und einem Punkt honoriert.

Ballon d'Or: Die vergangenen zehn Sieger

Jahr Sieger 2025 Ousmane Dembele 2024 Rodri 2023 Lionel Messi 2022 Karim Benzema 2021 Lionel Messi 2020 nicht vergeben 2019 Lionel Messi 2018 Luka Modric 2017 Cristiano Ronaldo 2016 Cristiano Ronaldo 2015 Lionel Messi







