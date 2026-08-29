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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

"Vielleicht etwas Politisches": Heftige Kritik an Ballon d'Or von Real Madrids Trainer Jose Mourinho

La Liga
Real Madrid
José Mourinho

Jose Mourinho ist mal wieder mit Kritik aufgefallen. Diesmal hat es den Ballon d'Or getroffen.

Real Madrids Trainer Jose Mourinho hat das Vergabeverfahren des Ballon d'Or infrage gestellt. Die Einbindung rein mannschaftlicher Erfolge sei der falsche Ansatz zur Ermittlung des besten Spielers der Welt.

"Man kann den Ballon d'Or nicht an einen Spieler vergeben, nur weil er die Champions League oder die Weltmeisterschaft gewonnen hat", sagte der Portugiese auf der Pressekonferenz der Königlichen vor dem Spiel am Sonntag gegen Aufsteiger FC Malaga im heimischen Estadio Santiago Bernabeu.

Stattdessen solle eine solche Auszeichnung das Prädikat für Akteure sein, die eine Ära prägen und dem Sport auch nach ihrer aktiven Karriere fehlen. "Für mich muss der Ballon d'Or an einen dieser Spieler gehen, die wir für alle Ewigkeit vermissen, wenn sie aufhören zu spielen. Ich vermisse Maradona, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, Zizou, Lothar Matthäus... Ich vermisse diese Leute", sagte Mourinho.

Sollten primär Erfolge von Mannschaften gewürdigt werden, gäbe es nach Mourinhos Argumentation passendere Alternativen. "Wenn man die Champions ehren möchte, sollte man den Ballon d'Or Luis Enrique geben - den Trainer-Ballon d'Or, der das Team repräsentiert. Oder der spanischen Nationalmannschaft. Sicherlich verdient Mister De la Fuente den Trainer-Ballon d'Or. Das wäre die große Ehrung für ein Team, das in die Geschichte eingeht", führte Mourinho aus.

Jose Mourinho Roma Europa League final 2023Getty Images

Jose Mourinho ledert gegen Ballon d'Or

Das individuelle Leistungsniveau müsse seiner Meinung nach separat betrachtet werden. "Etwas anderes ist der beste Spieler der Welt. Er muss weder von Paris Saint-Germain noch von der spanischen Nationalmannschaft sein", erklärte Mourinho und führte aus: "Der beste Spieler der Welt sind zwei, drei oder vier, und wir wissen, wer sie sind und wo sie sind. Und sie sind hier. Und wir wissen, wer individuell diesen Sommer Geschichte geschrieben hat."

Zudem schwingt beim 63-Jährigen Skepsis hinsichtlich der Kriterien der Entscheider mit. "Vielleicht ist der Ballon d'Or auch etwas Politisches. Und wenn Politik ins Spiel kommt, gefällt es mir nicht mehr so sehr. Ihr kennt meine Meinung zum Ballon d'Or. Wir werden jetzt weder bei der spanischen Nationalmannschaft noch bei Paris Saint-Germain etwas Neues erfinden. Spieler? Das ist etwas anderes", sagte Mourinho.

Die 70. Verleihung des Ballon d'Or steht am Montag, den 26. Oktober, auf dem Programm - und bringt eine besondere Neuerung mit sich. Anlässlich des Jubiläums findet die prestigeträchtige Gala erstmals nicht in Paris, sondern in London statt. Seit 1956 zeichnet France Football jährlich den besten Spieler der vergangenen Saison mit dem Ballon d'Or aus.

Ballon d'Or trophyGetty Images

Ballon d'Or: Das sind die Regeln

Für die Vergabe des Ballon d'Or wird der Zeitraum von 1. August 2025 bis 31. Juli 2026 bewertet. Neben den Leistungen auf Klubebene fließt daher auch die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika in die Beurteilung ein.

Die Wahl treffen insgesamt 100 Journalisten aus den Ländern, die in der FIFA-Weltrangliste zu den besten 100 Nationen gehören. Jeder Medienvertreter wählt aus der offiziellen Shortlist seine persönliche Top 10 aus und verteilt gestaffelte Punkte: Der Erstplatzierte erhält 15 Zähler, der Zweite 12, der Dritte 10, der Vierte 8 und der Fünfte 7 Punkte. Die weiteren Plätze sechs bis zehn werden mit 5, 4, 3, 2 und einem Punkt honoriert.

Ballon d'Or: Die vergangenen zehn Sieger

Jahr

Sieger

2025

Ousmane Dembele

2024

Rodri

2023

Lionel Messi

2022

Karim Benzema 

2021

Lionel Messi

2020

nicht vergeben

2019

Lionel Messi

2018

Luka Modric

2017

Cristiano Ronaldo

2016

Cristiano Ronaldo

2015

Lionel Messi



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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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